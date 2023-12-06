AI의 힘을 제대로 활용하려면 올바른 툴 이상의 것이 필요합니다. 조직 내에서 보유한 기술을 이해하고, 미래에 필요한 기술을 파악하고 우선순위를 정하며, 직원이 기술을 개발할 기회를 창출해야 합니다. 직원이 AI 툴을 사용할 때 이를 이해하려면 데이터 및 디지털 리터러시에 대한 숙련도가 매우 중요합니다. 직원들은 생성형 AI가 진실의 원천이 아니라 데이터를 사용하여 잠재적인 답변과 솔루션을 제공한 다음 직원이 기존의 경험, 지식 및 비판적 사고 기술을 적용하여 최선의 결정을 내릴 수 있도록 해야 한다는 점을 이해해야 합니다.

AI 인사이트와 기술력은 계속 중요하겠지만, 인간 직원의 소프트 스킬은 비즈니스 가치를 창출하고 AI를 직장에 성공적으로 통합하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 사람들이 변화를 헤쳐 나가면서 창의성과 협업은 점점 더 중요한 기술이 될 것입니다. AI 및 자동화 툴이 일상적인 작업을 수행함에 따라 사람들은 인간 및 AI 동료와 함께 일하기 위해 창의력에 의존해야 합니다. 동시에 새로운 기술, 프로세스 및 시스템의 등장으로 조직 내에서 새로운 규칙을 작성하고 다시 작성할 것입니다. 따라서 변화하는 역학 관계에 적응하고 유연성을 유지할 수 있는 직원이 성공할 수 있습니다.

새로운 AI 시대에 대비하여 인력을 준비하려면 직원과 직원 개발에 진정으로 투자해야 합니다. 따라서 HR 리더는 직원의 요구 사항, 경험 및 목표를 이해하여 직원이 성장할 수 있는 프로그램을 만들어야 합니다. 이는 직원의 기술 및 비기술 기술을 평가하고 우선순위를 지정하며 직원이 재교육, 연습 및 개선할 수 있는 리소스를 제공하는 것에서 시작됩니다.