세계경제포럼에 따르면 AI 및 기타 기술의 도입이 지속적으로 확대됨에 따라 2025년까지 전 세계적으로 8,300만 개의 일자리가 사라지고 6,900만 개의 새로운 일자리가 창출될 가능성이 있는 등 업무 수행 방식이 변화할 것으로 예상됩니다. 이전의 다른 획기적인 기술과 마찬가지로 AI의 진화는 새로운 산업, 새로운 일자리, 기존 산업에 대한 새로운 접근 방식을 위한 기회를 창출할 것입니다. 조직은 직원과 비즈니스를 준비시키기 위해 직원들이 현재의 비즈니스에 지장을 주지 않으면서 미래를 위한 기술을 갖추도록 해야 합니다.
고용주들은 동시에 두 가지 중요한 HR 과제에 직면해 있습니다. 바로 적합한 인재를 유치하고 유지하는 것과, 벌어지는 기술 격차를 해결하는 것입니다. 오늘날의 업무에 적합한 기술을 갖춘 사람들을 채용하고, 생성형 AI와 자동화가 점점 더 많은 업무 영역에 적용됨에 따라 기존 직원뿐만 아니라 필요한 미래의 중요한 기술을 개발하도록 보장하는 것은 시간과의 경쟁처럼 느껴질 수 있습니다.
경영진은 앞으로의 과제를 잘 알고 있으며, 최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 설문 조사에 참여한 경영진 5명 중 4명은 생성형 AI가 직원의 역할과 기술을 변화시킬 것이라고 답했습니다. 이는 모든 직급의 직원에게 영향을 미칩니다. 신입 사원은 거래 활동이 자동화됨에 따라 이러한 변화를 더 일찍 느낄 수 있지만, 경영진과 고위 경영진도 예외는 아닙니다. 따라서 HR 리더는 다음을 통해 직원들이 기존 스킬을 업데이트하고 변화하는 업무에 적응하며 새로운 스킬을 개발할 수 있도록 적극적으로 지원해야 합니다.
HR 리더는 직원에게 작업을 수행하는 데 필요한 기술과 툴을 파악하여 제공하고 AI 툴을 사용하는 방법을 간략하게 설명해야 합니다. 따라서 HR은 조직이 프로세스를 재설계하는 방식뿐만 아니라 직원을 재교육 및 업스킬링하고 새로운 AI 기반 문화를 발전시키는 방법의 핵심이 되어야 합니다.
기존의 교육 방식으로는 조직이 직면한 문제가 더욱 복잡해지면서 당면한 과제에 적합하지 않을 수 있습니다. 이것은 오늘날 급변하는 환경에 맞춰 HR이 사용하는 교육 방법론과 접근 방식을 재고할 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다.
아이러니하게도 직장을 변화시키고 재교육의 필요성을 촉발하는 바로 그 요소가, 직원들이 더 높은 가치의 업무에 필요한 역량을 개발하도록 돕는 요소이기도 합니다. 재교육, 교육, 인재 개발의 미래는 AI를 활용해 직원의 경험, 역할, 기존 역량을 고려함으로써 보다 규정적이지 않은 과정을 제공하고, 업무 흐름 속에서 이루어지는 학습과 함께 개인에게 고유한 진정한 맞춤형 학습 경로를 제시합니다. 또한 실제 문제를 해결하면서 학습할 수 있도록 필요한 답변을 더 쉽게 얻을 수 있게 도와줍니다.
생성형 AI는 또한 HR 리더가 기존 툴로는 불가능했던 대규모 맞춤형 학습으로 코드를 해독하는 데 도움이 될 수 있습니다. AI는 더 많은 데이터 인사이트를 활용하여 맞춤형 개발 프로그램을 제공할 수 있습니다. 직원들은 더 이상 '모든 경우에 적용되는' 일반적인 교육을 받을 필요가 없으며, 각 모듈이 개인의 필요에 맞게 조정되는 맞춤형 프로그램에 액세스할 수 있습니다.
AI의 힘을 제대로 활용하려면 올바른 툴 이상의 것이 필요합니다. 조직 내에서 보유한 기술을 이해하고, 미래에 필요한 기술을 파악하고 우선순위를 정하며, 직원이 기술을 개발할 기회를 창출해야 합니다. 직원이 AI 툴을 사용할 때 이를 이해하려면 데이터 및 디지털 리터러시에 대한 숙련도가 매우 중요합니다. 직원들은 생성형 AI가 진실의 원천이 아니라 데이터를 사용하여 잠재적인 답변과 솔루션을 제공한 다음 직원이 기존의 경험, 지식 및 비판적 사고 기술을 적용하여 최선의 결정을 내릴 수 있도록 해야 한다는 점을 이해해야 합니다.
AI 인사이트와 기술력은 계속 중요하겠지만, 인간 직원의 소프트 스킬은 비즈니스 가치를 창출하고 AI를 직장에 성공적으로 통합하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 사람들이 변화를 헤쳐 나가면서 창의성과 협업은 점점 더 중요한 기술이 될 것입니다. AI 및 자동화 툴이 일상적인 작업을 수행함에 따라 사람들은 인간 및 AI 동료와 함께 일하기 위해 창의력에 의존해야 합니다. 동시에 새로운 기술, 프로세스 및 시스템의 등장으로 조직 내에서 새로운 규칙을 작성하고 다시 작성할 것입니다. 따라서 변화하는 역학 관계에 적응하고 유연성을 유지할 수 있는 직원이 성공할 수 있습니다.
새로운 AI 시대에 대비하여 인력을 준비하려면 직원과 직원 개발에 진정으로 투자해야 합니다. 따라서 HR 리더는 직원의 요구 사항, 경험 및 목표를 이해하여 직원이 성장할 수 있는 프로그램을 만들어야 합니다. 이는 직원의 기술 및 비기술 기술을 평가하고 우선순위를 지정하며 직원이 재교육, 연습 및 개선할 수 있는 리소스를 제공하는 것에서 시작됩니다.
다가오는 대규모 인력 및 기술 혁신이 빠르게 다가오고 있으므로 조직은 비즈니스와 직원이 미래의 업무에 대비할 수 있도록 선제적으로 준비해야 합니다. 올바른 전략과 툴, AI와 자동화를 활용한 새로운 업무 방식을 갖춘 HR 전문가는 조직을 미래로 이끌고 다가올 미래에 대비할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.
