생성형 AI와 파운데이션 모델의 등장은 현재의 변곡점에서 산업 전반의 비즈니스 운영 방식에 혁명을 일으켰습니다. 이는 특히 새로운 AI 시대의 최전선으로 밀려난 HR 기능에서 더욱 그렇습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구인 “AI 시대의 CEO 의사 결정”에서 설문조사에 참여한 CEO의 36%가 인력과 기술을 기업에 영향을 미치는 가장 중요한 요소로 꼽았습니다. 인재를 채용, 유지, 개발하는 핵심 HR 프로세스 전반에 걸쳐 인적 업무를 보강하기 위해 AI의 능력을 확대하여 조직이 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있게 될 것입니다.
전통적으로 이력서 구문 분석, 소싱 및 선별, 후보자-기술 매칭에 이르기까지 많은 HR 프로세스, 애플리케이션 및 기술이 자동화 및 AI의 기능을 누리고 있으며 이와 긴밀하게 연계되어 있습니다. 그러나 이 새로운 시대에 생성형 AI는 목표 어드바이저를 사용하여 더 많은 것을 제공할 수 있으며 이를 통해 혜택을 받는 사용 사례는 계속 확장될 것입니다. 이제 데이터 기반 인사이트와 생성형 AI를 사용하여 직무 설명 작성 및 지능형 검색과 같은 프로세스에서 인간 직원의 작업을 보강할 수 있습니다. 이는 HR 프로세스를 혁신하고 비즈니스 운영을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 HR 전문가가 혁신하고 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.
예를 들어, IBM의 HR 부서는 지난 6년 동안 내부 디지털 어시스턴트 AskHR의 능력을 구축하여 연간 100개 이상의 프로세스를 자동화하고 150만 건 이상의 직원 대화를 처리했습니다. AskHR은 사용자에게 관련 정보를 제공하며 최근에는 여행을 준비하는 직원에게 푸시 알림을 보내고, 날씨 알림을 전송하고, 기타 일상적인 프로세스를 지원하기 시작했습니다. AskHR이 계속해서 기능을 학습하고 확장함에 따라 인간 직원은 반복적인 작업에 소요되는 시간을 절약하고 더 복잡한 작업에 집중할 수 있습니다.
채용 및 인수와 같은 사용 사례에서 AI의 능력의 진화는 점점 더 정교해지면서 신입 직원 채용과 관련된 비용과 시간을 관리하고 있습니다. 채용 담당자는 역할 요구 사항, 인재 가용성 및 기타 필수 기준에 따라 요청을 분류할 수 있는 기능을 통해 잠재적으로 후보자 기술 매칭을 개선하고 보다 다양한 인재를 유치하며 생산성을 높일 수 있습니다.
가능성은 무궁무진하지만, HR에서 생성형 AI를 사용하는 사용 사례가 폭발적으로 증가함에 따라 오용과 편견 가능성에 대한 의문도 제기됩니다. 인사 애플리케이션에서 인공지능을 널리 채택하고 사용하면 윤리적 영향과 직원 데이터 및 개인정보 보호에 미치는 영향에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 조직은 AI를 프로세스에 도입하기 전에 책임감 있는 AI가 자신에게 무엇을 의미하는지에 대한 명확한 의도를 개발하고, 무엇을 할 의향이 있는지뿐만 아니라 무엇을 하고 싶지 않은지도 파악해야 합니다. AI의 책임감 있는 사용을 지원하는 조직 전략을 채택하지 못하면 평판, 규제, 법적, 심지어 재정적 영향까지 높아질 수 있습니다.
따라서 책임감 있는 AI 사용은 전체 직원 라이프사이클에서 성공하는 데 필수적이며 생성형 AI 전략에서 이를 고려해야 합니다. 따라서 HR 리더는 단순히 AI에 의존하여 스스로 의사 결정을 내릴 수 없습니다. AI를 책임감 있게 사용하는 과정에서 직원들을 참여시켜 신뢰와 조직적 동의를 얻어야 합니다.
IBM은 조직 문화에 책임감 있는 AI 사용을 통합하기 위해 조직이 AI 윤리 의 5가지 기둥을 따르도록 권장합니다.
다음 단계의 생성형 AI가 어디에서 발전할지는 알 수 없지만, 조직이 이러한 윤리적 기둥을 문화의 기본 요소로 삼을 것을 권장합니다. HR 리더가 분위기를 조성합니다. 이들은 AI 및 데이터 프라이버시의 윤리적 영향에 대해 나머지 기업들에게 이의를 제기해야 합니다. 또한 윤리적이고 신뢰할 수 있는 방식으로 AI 사용을 달성할 계획인지 조직에 설명할 수 있어야 합니다.
HR 프로세스에 AI를 도입할 때는 고려해야 할 사항이 많기 때문에 비즈니스 리더는 직원에게 혜택을 주기 위해 AI를 언제, 어디서, 어떻게 사용할지 결정해야 하는 과중한 업무에 직면하게 됩니다. 어디서부터 시작해야 할지, 필요한 기술과 기술을 보유하고 있는지, 양질의 데이터를 활용할 수 있는지 등 의사 결정 과정은 복잡하고 압도적이며 혼란스러울 수 있습니다. 또한 점점 더 많은 사용 사례에 AI를 통합하고 생산성 수준을 개선하며 새로운 비즈니스 모델을 만들어야 한다는 압박감이 커지고 있습니다.
그러나 기본으로 돌아가 전략, 운영 모델 및 인력에 초점을 맞춰 조직의 AI 준비 상태를 평가하는 데 도움이 되는 최선의 조치를 결정해야 합니다.
조직의 전반적인 비즈니스 전략을 생성형 AI 전략과 먼저 정렬하고, 엔드투엔드 프로세스와 워크플로를 정의하며, 모든 요소가 어떻게 함께 작동하는지 사람과 기술 모두에게 교육하면 이러한 과제들은 훨씬 덜 문제가 될 수 있습니다. 이 프로세스의 어느 단계에 있든 상관없이 IBM Consulting은 어려운 질문에 답하고, 기존 HR 시스템에 AI 애플리케이션을 구현하고, 디지털 혁신을 가속화하고, 인력 잠재력을 활용할 수 있도록 지원합니다.
