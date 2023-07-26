전통적으로 이력서 구문 분석, 소싱 및 선별, 후보자-기술 매칭에 이르기까지 많은 HR 프로세스, 애플리케이션 및 기술이 자동화 및 AI의 기능을 누리고 있으며 이와 긴밀하게 연계되어 있습니다. 그러나 이 새로운 시대에 생성형 AI는 목표 어드바이저를 사용하여 더 많은 것을 제공할 수 있으며 이를 통해 혜택을 받는 사용 사례는 계속 확장될 것입니다. 이제 데이터 기반 인사이트와 생성형 AI를 사용하여 직무 설명 작성 및 지능형 검색과 같은 프로세스에서 인간 직원의 작업을 보강할 수 있습니다. 이는 HR 프로세스를 혁신하고 비즈니스 운영을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 HR 전문가가 혁신하고 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

예를 들어, IBM의 HR 부서는 지난 6년 동안 내부 디지털 어시스턴트 AskHR의 능력을 구축하여 연간 100개 이상의 프로세스를 자동화하고 150만 건 이상의 직원 대화를 처리했습니다. AskHR은 사용자에게 관련 정보를 제공하며 최근에는 여행을 준비하는 직원에게 푸시 알림을 보내고, 날씨 알림을 전송하고, 기타 일상적인 프로세스를 지원하기 시작했습니다. AskHR이 계속해서 기능을 학습하고 확장함에 따라 인간 직원은 반복적인 작업에 소요되는 시간을 절약하고 더 복잡한 작업에 집중할 수 있습니다.

채용 및 인수와 같은 사용 사례에서 AI의 능력의 진화는 점점 더 정교해지면서 신입 직원 채용과 관련된 비용과 시간을 관리하고 있습니다. 채용 담당자는 역할 요구 사항, 인재 가용성 및 기타 필수 기준에 따라 요청을 분류할 수 있는 기능을 통해 잠재적으로 후보자 기술 매칭을 개선하고 보다 다양한 인재를 유치하며 생산성을 높일 수 있습니다.