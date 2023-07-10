직원 경험을 개선하는 방법

간단히 말해, 직원 경험은 직원이 조직과 상호작용하는 총체를 의미합니다. 이는 잠재적인 채용 담당자가 회사의 상장 채용 공고를 발견하는 순간부터 시작하여 직원의 은퇴 또는 퇴사로 끝납니다. 여기에는 직장 문화, 회사의 사명, 직책, 일상적인 책임, 동료부터 업무 공간, 시스템, 회사 정책, 인사 담당자와의 상호작용에 이르기까지 직원의 직업 생활의 모든 측면이 포함됩니다. 좋든 나쁘든 중요하고 일관된 직원 경험은 조직의 전체 문화를 형성합니다.

반면 고객 경험은 고객과 기업 간의 모든 상호 작용과 접점을 포함합니다. 이 경험에는 매장 및 온라인 상호 작용부터 구매 또는 고객 서비스 여정 전반에 걸쳐 직원에게 도움을 요청하는 것까지 모든 것이 포함됩니다. 직장 문화와 마찬가지로 고객 경험은 긍정적이거나 부정적인 직원 경험에 의해 좋아지거나 나빠집니다.

GlassDoor는 직원 만족도와 고객 만족도 간의 상관관계에 대해 10년간 연구를 수행했습니다. 연구에 따르면 기업의 Glassdoor 등급이 별 1점 오를 때마다 0~100의 척도에서 고객 만족도가 2.05점 더 높아지는 것으로 나타났습니다. 이는 직원의 행복과 참여도가 높을수록 고객 만족도가 향상된다는 것을 보여줍니다.

긍정적인 직원 경험은 다른 많은 이점도 제공할 수 있습니다. 조직이 최고의 인재를 유치하고 유지하는 데 있어서 잠재적 채용자의 77%가 문화와 회사의 사명이 주요 결정 요인이라고 답했습니다. 만족스럽고 긍정적인 직원 경험은 근로자가 더 높이 평가받고 전반적으로 더 건강한 웰빙을 누릴 가능성이 높다는 의미이기도 합니다. 이러한 성취감과 감사의 마음은 직원들의 이탈을 줄이고 업무 환경의 사기를 높이며 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

최근 450개 이상의 연구를 메타 분석한 Gallup의 한 연구에서는 긍정적인 직원 경험을 가진 기업의 비즈니스 성과와 부정적인 직원 경험을 가진 기업의 비즈니스 성과를 비교했습니다. 분석 결과 직원 경험이 긍정적인 기업은 다음과 같은 특징을 보였습니다.