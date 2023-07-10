직원 경험을 개선하는 방법

간단히 말해, 직원 경험은 직원이 조직과 상호작용하는 총체를 의미합니다. 이는 잠재적인 채용 담당자가 회사의 상장 채용 공고를 발견하는 순간부터 시작하여 직원의 은퇴 또는 퇴사로 끝납니다. 여기에는 직장 문화, 회사의 사명, 직책, 일상적인 책임, 동료부터 업무 공간, 시스템, 회사 정책, 인사 담당자와의 상호작용에 이르기까지 직원의 직업 생활의 모든 측면이 포함됩니다. 좋든 나쁘든 중요하고 일관된 직원 경험은 조직의 전체 문화를 형성합니다.
반면 고객 경험은 고객과 기업 간의 모든 상호 작용과 접점을 포함합니다. 이 경험에는 매장 및 온라인 상호 작용부터 구매 또는 고객 서비스 여정 전반에 걸쳐 직원에게 도움을 요청하는 것까지 모든 것이 포함됩니다. 직장 문화와 마찬가지로 고객 경험은 긍정적이거나 부정적인 직원 경험에 의해 좋아지거나 나빠집니다.
GlassDoor는 직원 만족도와 고객 만족도 간의 상관관계에 대해 10년간 연구를 수행했습니다. 연구에 따르면 기업의 Glassdoor 등급이 별 1점 오를 때마다 0~100의 척도에서 고객 만족도가 2.05점 더 높아지는 것으로 나타났습니다. 이는 직원의 행복과 참여도가 높을수록 고객 만족도가 향상된다는 것을 보여줍니다.
긍정적인 직원 경험은 다른 많은 이점도 제공할 수 있습니다. 조직이 최고의 인재를 유치하고 유지하는 데 있어서 잠재적 채용자의 77%가 문화와 회사의 사명이 주요 결정 요인이라고 답했습니다. 만족스럽고 긍정적인 직원 경험은 근로자가 더 높이 평가받고 전반적으로 더 건강한 웰빙을 누릴 가능성이 높다는 의미이기도 합니다. 이러한 성취감과 감사의 마음은 직원들의 이탈을 줄이고 업무 환경의 사기를 높이며 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
최근 450개 이상의 연구를 메타 분석한 Gallup의 한 연구에서는 긍정적인 직원 경험을 가진 기업의 비즈니스 성과와 부정적인 직원 경험을 가진 기업의 비즈니스 성과를 비교했습니다. 분석 결과 직원 경험이 긍정적인 기업은 다음과 같은 특징을 보였습니다.
긍정적인 직원 경험을 조성하는 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 확실한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 회사에서 직원 경험을 개선하려면 먼저 직원 라이프사이클이라고도 하는 직원 여정의 7단계에 걸쳐 프레임을 구성해야 합니다.
채용은 잠재적 채용자가 LinkedIn의 채용 공고 또는 채용 담당자를 통해 회사의 공석을 발견하는 방법입니다. 이를 통해 잠재 고객이 직무, 특전 및 문화에 대해 배울 수 있습니다.
회사와 잠재적 채용자가 고용 조건에 동의한 순간입니다. 이 시점에서 후보자는 신입 사원으로 전환되었습니다.
신입 사원의 온보딩 경험은 교육 중에 이루어지며, 여기에는 필요한 모든 프로세스와 도구 사용 방법을 가르치는 것이 포함됩니다. 이 단계에서는 직원에게 회사 문화도 소개됩니다.
직원이 온보딩을 완료하고 이제 회사의 노력에 기여하고 있습니다. 이 단계에서는 직원이 일상 업무를 수행할 때 존중받고 지원받는다고 느끼도록 지속적인 노력이 필요합니다. 앞서 언급했듯이 참여도가 높은 직원은 생산성이 높고 이직률이 낮습니다.
직원이 약점을 개선하고 강점을 강화할 수 있도록 정기적인 성능 후기를 통해 무엇이 효과가 있는지, 개선이 필요한 부분은 무엇인지, 회사가 직원의 성공을 어떻게 도울 수 있는지 알릴 수 있는 기회를 제공합니다.
이 단계에는 직원이 회사 내에서 다른 관심사와 성장 기회를 탐색하도록 돕는 것이 포함됩니다.
이 단계는 직원 경험 라이프사이클을 완료하며 직원이 퇴직하거나 퇴사할 때 발생합니다.
직원 경험 라이프사이클의 각 단계는 긍정적인 경험을 강화하거나 개선 방법을 배울 수 있는 기회를 제공합니다. 이 7단계에 걸쳐 현재 경험이 어떻게 수행되고 있는지 파악한 후에는 직원 경험 전략을 개발할 수 있습니다. 이는 회사가 라이프사이클의 모든 단계에서 직원 경험을 평가하고 개선하는 데 사용할 수 있는 방법입니다.
직원 경험 전략 개발의 첫 번째 단계는 현재 직원 경험 평가입니다. 이 초기 평가의 목표는 마찰 지점과 긍정적인 요소를 파악하는 것입니다. 직원 라이프사이클을 평가하는 한 가지 방법은 직원들에게 직원 경험 설문조사를 완료하도록 요청하는 것입니다. 직원들이 문화, 편의시설, 복리후생, 성장 기회, 일과 삶의 균형 및 기타 직원 경험의 모든 요소에 대해 솔직하고 개방적인 피드백을 제공하도록 장려하세요.
평가가 완료되면 HR 팀원, 비즈니스 리더 및 기타 이해관계자가 협력하여 생산성, 직원 유지, 참여 및 전반적인 직무 만족도에 부정적인 영향을 미치는 모든 영역을 개선하기 위한 계획을 작성할 수 있습니다.
이 계획(직원 경험 전략)을 초안할 때 포함해야 할 몇 가지 단계는 다음과 같습니다.
다음과 같이 훌륭한 직원 경험을 만들기 위해 사용할 수 있는 몇 가지 전략이 있습니다.
이 게시물의 앞부분에서 강조했듯이, 처음부터 끝까지 긍정적인 직원 경험을 조성하는 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 확실한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
블로그 게시물 '채용에 대해 다시 생각하기'는 채용을 넘어 더 나은 직원 경험을 제공하고자 하는 모든 회사에 좋은 방향을 제시하는 ThisWay Global의 창립자이자 CEO인 Angela Hood의 조언을 요약한 글입니다. 최고의 인재를 유치(및 유지)하려고 할 때, Hood는 기업이 구직자에게 다음과 같은 두 가지 사항을 알려야 한다고 촉구합니다.
인공 지능(AI)과 자동화는 특히 위에서 언급한 7가지 전략 중 2가지와 관련하여 만족도와 생산성을 높이는 직원 경험을 창출하는 데 도움이 되는 기술 솔루션 유형 중 하나입니다.
IBM® watsonx 솔루션은 직원들이 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 업무를 처리하는 데 필요한 정보 및 작업 자동화를 제공하여 직원 경험을 개선할 수 있도록 지원합니다.