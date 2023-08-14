새로운 IBM 연구에서 드러난 AI가 업무를 변화시키는 방식과 HR 리더가 그에 대해 취해야 할 조치

생성형 AI의 등장으로 기술이 인력에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 많은 새로운 의문이 제기되었습니다. AI가 비즈니스에 점점 더 보편화되고 있지만, 여전히 사람은 핵심 경쟁 우위입니다. 하지만 IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 글로벌 연구에 따르면 비즈니스 리더들은 기술 격차부터 직원 기대치 변화, 새로운 운영 모델의 필요성에 이르기까지 다양한 인재 관련 문제에 직면해 있습니다.
전 세계적 기술 격차는 현실이며 점점 커지고 있습니다. 설문조사에 참여한 임원들은 향후 3년 동안 AI 및 자동화 구현으로 인해 인력의 40% 이상이 재교육이 필요할 것으로 예상했습니다. 세계은행 통계에 따르면 이는 전 세계 노동 인구 34억 명 중 14억 명에 해당하는 수치입니다. 또한 응답자들은 기존 직원들의 새로운 역량 개발이 인재 관리에서 가장 중요한 문제라고 답했습니다.
AI의 영향은 직원 그룹별로 다릅니다. 모든 직급의 근로자는 생성형 AI의 효과를 느낄 수 있지만, 하급 직원은 가장 큰 변화를 겪을 것으로 예상됩니다. 경영진 응답자의 77%는 하위 직책에서 이미 생성형 AI의 효과를 경험하고 있으며, 향후 몇 년 내에 그 효과가 더욱 강화될 것이라고 답했습니다. 경영진 또는 고위 경영진 역할에 대해 동일하게 응답한 응답자는 22%에 불과했습니다.
AI는 직원의 능력을 강화하여 직원에게 더 많은 가능성을 열어줄 수 있습니다. 실제로 설문조사에 참여한 경영진의 87%는 직원이 생성형 AI로 증강될 가능성이 대체될 가능성보다 더 높다고 생각합니다. 이는 부서마다 다릅니다. 경영진의 97%는 구매/조달 부서의 직원이 교체될 가능성보다 보강될 가능성이 더 높다고 생각하는 반면, 위험 및 규정 준수 부서의 직원은 93%, 재무 부서는 93%, 고객 서비스 부서는 77%, 마케팅 부서는 73%로 나타났습니다.
직원들은 유연성과 성장 기회보다 의미 있는 업무를 수행하는 데 더 많은 관심을 기울이지만, 리더가 항상 직원들의 요구 사항을 충족하는 것은 아닙니다. AI가 더 많은 수동적이고 반복적인 업무를 수행할 준비가 된 가운데, 설문조사 대상 직원들은 보상과 고용 안정성 외에도 영향력 있는 업무에 참여하는 것이 가장 중요하다고 답했는데, 이는 유연한 근무 형태, 성장 기회, 주식 보상보다 더 중요한 요소로 꼽혔습니다. 또한 설문조사에 참여한 직원의 거의 절반은 자신이 수행하는 업무가 소속 회사나 정기적으로 함께 일하는 사람보다 훨씬 더 중요하다고 생각합니다.
그러나 고용주는 중요한 사항에 대한 메모를 놓친 것 같습니다. 설문조사에 참여한 경영진은 영향력 있는 업무가 가장 중요하지 않다고 답했지만, 대신 보상과 고용 안정성을 넘어 가장 중요한 속성으로 유연한 근무 형태를 꼽았습니다.
6개월 전과 비교하면 직업의 세계가 달라졌습니다. 리더들은 미래의 기업은 어제의 인재로는 운영할 수 없으며, 미래의 인재는 어제의 업무 방식에 의존할 수 없을지도 모른다고 생각하기 시작했습니다.
HR 리더는 조직이 생성형 AI가 주도하는 변화에 적응하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이러한 리더는 이러한 과제를 해결하고, 업무를 재설계하고, 조직을 미래로 이끌기 위해 모델을 운영하는 데 앞장설 수 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 조치입니다.
우리는 직업 세계의 중대한 전환점에 있으며 HR 리더들 앞에는 엄청난 기회와 위험이 동시에 존재합니다. 기업이 AI를 더욱 적극적으로 수용하고 있습니다. 따라서 조직이 HR 리더를 통해 인재에 대한 새로운 접근 방식, 그리고 사람과 기술이 협력하여 생산성을 높이고 비즈니스 가치를 창출하는 운영 모델에 우선순위를 둘 때만 성공적인 변화가 이루어질 수 있습니다.
AI와 데이터를 윤리적으로 사용하여 인사 부서를 더 효율적으로 만들고 인간적인 느낌을 더하는 방법에 대한 전문가의 이야기를 들어보세요.
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원들의 잠재력을 완전히 발휘하세요.
IBM watsonx Orchestrate로 HR 프로세스를 가속화하고 번거로운 작업을 자동화하세요.
생성형 AI 솔루션으로 HR 프로세스를 간소화하고 의사 결정을 강화하고 비즈니스 성과를 촉진하세요.
AI를 핵심으로 하는 HR을 재구상하고 현대화하여 더 뛰어난 비즈니스 성과를 제공하고 직원과 업무의 잠재력을 실현하세요.