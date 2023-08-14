새로운 IBM 연구에서 드러난 AI가 업무를 변화시키는 방식과 HR 리더가 그에 대해 취해야 할 조치

생성형 AI의 등장으로 기술이 인력에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 많은 새로운 의문이 제기되었습니다. AI가 비즈니스에 점점 더 보편화되고 있지만, 여전히 사람은 핵심 경쟁 우위입니다. 하지만 IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 글로벌 연구에 따르면 비즈니스 리더들은 기술 격차부터 직원 기대치 변화, 새로운 운영 모델의 필요성에 이르기까지 다양한 인재 관련 문제에 직면해 있습니다.

전 세계적 기술 격차는 현실이며 점점 커지고 있습니다. 설문조사에 참여한 임원들은 향후 3년 동안 AI 및 자동화 구현으로 인해 인력의 40% 이상이 재교육이 필요할 것으로 예상했습니다. 세계은행 통계에 따르면 이는 전 세계 노동 인구 34억 명 중 14억 명에 해당하는 수치입니다. 또한 응답자들은 기존 직원들의 새로운 역량 개발이 인재 관리에서 가장 중요한 문제라고 답했습니다.

AI의 영향은 직원 그룹별로 다릅니다. 모든 직급의 근로자는 생성형 AI의 효과를 느낄 수 있지만, 하급 직원은 가장 큰 변화를 겪을 것으로 예상됩니다. 경영진 응답자의 77%는 하위 직책에서 이미 생성형 AI의 효과를 경험하고 있으며, 향후 몇 년 내에 그 효과가 더욱 강화될 것이라고 답했습니다. 경영진 또는 고위 경영진 역할에 대해 동일하게 응답한 응답자는 22%에 불과했습니다.

AI는 직원의 능력을 강화하여 직원에게 더 많은 가능성을 열어줄 수 있습니다. 실제로 설문조사에 참여한 경영진의 87%는 직원이 생성형 AI로 증강될 가능성이 대체될 가능성보다 더 높다고 생각합니다. 이는 부서마다 다릅니다. 경영진의 97%는 구매/조달 부서의 직원이 교체될 가능성보다 보강될 가능성이 더 높다고 생각하는 반면, 위험 및 규정 준수 부서의 직원은 93%, 재무 부서는 93%, 고객 서비스 부서는 77%, 마케팅 부서는 73%로 나타났습니다.

직원들은 유연성과 성장 기회보다 의미 있는 업무를 수행하는 데 더 많은 관심을 기울이지만, 리더가 항상 직원들의 요구 사항을 충족하는 것은 아닙니다. AI가 더 많은 수동적이고 반복적인 업무를 수행할 준비가 된 가운데, 설문조사 대상 직원들은 보상과 고용 안정성 외에도 영향력 있는 업무에 참여하는 것이 가장 중요하다고 답했는데, 이는 유연한 근무 형태, 성장 기회, 주식 보상보다 더 중요한 요소로 꼽혔습니다. 또한 설문조사에 참여한 직원의 거의 절반은 자신이 수행하는 업무가 소속 회사나 정기적으로 함께 일하는 사람보다 훨씬 더 중요하다고 생각합니다.

그러나 고용주는 중요한 사항에 대한 메모를 놓친 것 같습니다. 설문조사에 참여한 경영진은 영향력 있는 업무가 가장 중요하지 않다고 답했지만, 대신 보상과 고용 안정성을 넘어 가장 중요한 속성으로 유연한 근무 형태를 꼽았습니다.

6개월 전과 비교하면 직업의 세계가 달라졌습니다. 리더들은 미래의 기업은 어제의 인재로는 운영할 수 없으며, 미래의 인재는 어제의 업무 방식에 의존할 수 없을지도 모른다고 생각하기 시작했습니다.

HR 리더는 조직이 생성형 AI가 주도하는 변화에 적응하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이러한 리더는 이러한 과제를 해결하고, 업무를 재설계하고, 조직을 미래로 이끌기 위해 모델을 운영하는 데 앞장설 수 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 조치입니다.

운영 모델을 중심으로 업무를 재설계하세요. 나쁜 프로세스를 자동화하면 프로세스는 개선되지 않습니다. 항상 해오던 동일한 활동을 자동화하기보다는 초기 단계로 돌아가 앞으로 더 나은 방법을 찾으세요. 프로세스 마이닝은 작업을 수행하는 방법과 병목 현상 또는 기타 비효율성이 존재하는 위치를 분석할 수 있습니다. 여기에서 작업 수행 방식을 재고하고 재설계하여 AI 또는 자동화를 적용할 수 있는 작업을 식별하면 직원들이 자신의 손길이 중요한 더 가치 있는 작업에 시간을 할애할 수 있습니다. 예를 들어, IBM의 HR 팀은 고도로 수동적이고 데이터 집약적인 분기별 승진 프로세스를 재검토하고, 맞춤형 watsonx Orchestrate 솔루션을 적용하여 데이터 수집을 자동화함으로써 직원이 고부가가치 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원했습니다.

기술만큼이나 인재에 투자하여 AI 및 기타 기술 혁신에 대비할 수 있도록 인력을 준비하세요. 지금은 HR 리더가 나서서 조직의 혁신 전략과 이를 실현하기 위해 사람과 AI가 어떻게 결합할지 정의하는 데 도움을 줄 중요한 순간입니다. HR 리더는 고부가가치 업무 정의, 미래의 중요한 역할 및 기술 파악, 채용 관리, 새로운 역할로의 인력 배치, 유지 등과 같은 인력 계획, 설계 및 전략을 주도합니다. 여기에는 역할 검토, AI로 처리 가능한 반복 작업 식별 및 제거, 역할 통합을 통한 신규 역할 생성, AI 도구 적용 또는 관리와 같은 업무를 포함하도록 역할 확장, 그리고 사람이 주도하는 고차원적 업무를 위한 맞춤형 역량 개발 프로그램 수립 등이 포함될 수 있습니다.

현재와 미래를 위해 역량을 인력 전략의 중심에 두세요. 리더는 인력의 전반적인 기술 역량을 향상시킬 수 있는 방법을 고민해야 합니다. 이는 직원들이 AI를 사용하여 창의적이고 책임감 있게 작업하는 방법과 같은 새로운 기술을 구축하는 데 광범위한 기반이 될 수 있습니다. 그렇다고 해서 모든 직원이 코딩 방법을 배워야 하는 것은 아니지만, 대부분의 직원은 새로운 AI 솔루션에 익숙해져야 합니다. 직원들이 AI와 그 기능에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 비판적으로 사고하는 사람이자 기술을 사용하는 사람이 될 수 있도록 하는 것은 매우 중요합니다. 누구나 모델의 학습 데이터, 예측에 도달한 방법, 잠재적인 편향 등에 대해 질문할 수 있어야 합니다. 기술은 역량 및 경력 개발에도 도움이 될 수 있습니다. 동적 프롬프트가 포함된 대화형 커리어 로드맵을 통해 직원들은 자신의 발전 방향을 확인할 수 있습니다. Delta Airlines에서 IBM Consulting은 IT 인력이 중요한 신기술을 익힐 수 있도록 역량 기반과 인재 플랫폼을 구현했습니다. 미래 인재 파이프라인도 중요한 고려 사항입니다. 글로벌 AI 기술 격차는 오늘날 산업 전반에 걸쳐 많은 기업이 직면한 시급한 요구이며, 이를 위해서는 전략적 투자가 필요합니다.

직원에게 주도권을 부여하여 업무에 더 많은 의미를 부여하세요. AI는 직원 경험을 혁신할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 반복적인 작업을 자동화하여 직원들이 자신이 열정을 가진 일에 집중할 수 있도록 하고, 역량 개발이나 일과 삶의 균형을 위한 시간을 확보하고, 잠재적으로 흥미롭고 새로운 직무와 경력 경로를 창출할 수 있습니다. 이 과정에서 직원들의 참여를 유도하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 업무를 더 쉽고 만족스럽게 만들기 위해 자동화할 수 있는 작업을 제안할 수 있는 포럼을 팀에 제공하고, 디지털 채널을 활용하여 지속적이고 개방적인 피드백 루프를 구축할 수 있습니다. 이러한 피드백에 대한 개방성과 전사적인 성장 마인드는 차세대 리더를 육성하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 모든 직급의 리더가 새로운 아이디어를 제시하고 자신의 역할 내에서 기술을 창의적으로 적용할 수 있는 환경을 조성하세요.

우리는 직업 세계의 중대한 전환점에 있으며 HR 리더들 앞에는 엄청난 기회와 위험이 동시에 존재합니다. 기업이 AI를 더욱 적극적으로 수용하고 있습니다. 따라서 조직이 HR 리더를 통해 인재에 대한 새로운 접근 방식, 그리고 사람과 기술이 협력하여 생산성을 높이고 비즈니스 가치를 창출하는 운영 모델에 우선순위를 둘 때만 성공적인 변화가 이루어질 수 있습니다.