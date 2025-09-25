Application Platform이란 무엇인가요?

Application Platform은 기업용 애플리케이션(앱)이 기능할 수 있도록 하는 소프트웨어 서비스와 솔루션의 모음입니다.
기업은 프로세스를 간소화하고, 대규모로 혁신하고, 새로운 고객 기반을 확보하기 위해 앱에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. 결과적으로 Application Platform은 현대 비즈니스 전략의 중요한 기반이 되었습니다.
오늘날의 고급 Application Platform은 기업이 점점 더 복잡해지는 소프트웨어 개발 및 운영(DevOps) 환경에서 애플리케이션을 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 표준화된 솔루션 세트를 제공합니다.
생성형 AI(gen AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술과의 통합부터 다양한 디바이스 및 운영 체제(OS) 전반의 성능 유지에 이르기까지, 기업은 점점 더 복잡해지는 문제에 직면해 있습니다. 결과적으로 올바른 Application Platform을 선택하는 것이 디지털 비즈니스의 필수적인 부분이 되었습니다.
Application Platform은 애플리케이션 및 소프트웨어 개발에 중요한 역할을 하며, 지난 10년 동안 빠르게 성장해 온 시장입니다. 최근 보고서에 따르면 2024년 전 세계의 앱 개발 시장 규모는 1,110억 달러에 달했습니다. 이 시장은 2032년까지 6,210억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 거의 24%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다.1
Microsoft Azure 및 Google Cloud 등 세계 최대의 기업이 이 분야의 선두주자입니다. 이러한 기업의 플랫폼은 오늘날의 기업이 애플리케이션을 효율적으로 구축하고 배포하는 데 필요한 인프라, 확장성 및 통합 기능을 제공합니다.
Application Platform은 전체 애플리케이션 라이프사이클에 대한 엔드투엔드 제어를 위한 기본 인프라, 런타임 환경 및 개발자 기능을 제공합니다.
고급 Application Platform은 자동화, 데이터 관리, 프로비저닝, 워크플로 오케스트레이션과 같은 DevOps Services를 결합하여 단일 에코시스템으로 애플리케이션 라이프사이클을 단축할 수 있습니다.
이러한 목표를 달성하기 위해 Application Platform은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 및 컨테이너와 같은 구성 요소를 사용하여 프로세스를 간소화하고 자동화하므로 개발자가 기본 인프라를 관리하는 대신 혁신에 집중할 수 있습니다.
최신 Application Platform은 클라우드 네이티브 툴, 마이크로서비스 기반 아키텍처, PaaS(Platform as a Service) 솔루션과 같은 최첨단 기술을 사용하여 DevOps 파이프라인과 원활하게 통합되도록 구축되었습니다.
다음은 Application Platform 구성 요소와 사용 가능한 솔루션 유형의 자세한 설명입니다.
Application Platform은 다양한 새로운 애플리케이션을 위한 안정적인 런타임 환경을 제공하여 많은 성공적인 기업의 핵심 비즈니스 프로세스를 지원합니다. Application Platform은 DevOps 타임라인 간소화부터 보안 취약성 감소에 이르기까지 기업에 여러 이점을 제공하며, 광범위한 운영 체제 및 장치에 걸친 통합도 지원합니다.
Application Platform 현대화는 Application Platform 기술의 여러 측면을 자동화하여 애플리케이션 개발 라이프사이클을 크게 단축합니다. 개발자는 Application Platform을 통해 런타임 환경 및 튜토리얼과 같은 사전 구축된 서비스를 사용하여 공통 아키텍처를 배포할 수 있으므로 대신 애플리케이션 코드에 시간과 에너지를 집중할 수 있습니다.
Application Platform은 높은 확장가능성을 갖도록 구축되어 있어 개발자가 필요에 따라 가상 머신(VM), 컨테이너 및 기타 클라우드 서비스를 사용할 수 있습니다. 일부 고급 Application Platform에는 수요에 따라 특정 컴퓨팅 리소스를 자동으로 확장하거나 축소하는 기능인 Auto-Scaling이 탑재되어 있습니다.
프로비저닝부터 테스트, 배포 및 최적화에 이르기까지 Application Platform에는 고급 관리 도구와 대시보드가 장착되어 있어 팀이 애플리케이션 라이프사이클을 엔드투엔드로 제어할 수 있습니다.
사용한 만큼만 지불하는 가격 책정 모델을 사용하면 모든 규모의 기업이 클라우드 인프라를 통해 비용 효율적으로 최첨단 Application Platform 솔루션에 가상 액세스할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 조직은 컴퓨팅 리소스 소비를 보다 면밀히 모니터링 및 조정하고 온프레미스 인프라에 대한 자본 지출을 줄일 수 있습니다.
오늘날 런타임 환경의 복잡성을 고려할 때, Application Platform은 반드시 광범위한 에코시스템, API 및 운영 체제에서 작동해야 합니다. 최신 Application Platform은 각 애플리케이션과 대상의 특정 필요 및 요구 사항에 적응할 수 있을 만큼 충분히 유연합니다.
최신 Application Platform는 확장 및 리소스 프로비저닝과 같은 중요한 기능의 자동화를 통해 워크플로를 최적화하여 개발자가 코드 작성에 더 많은 시간과 에너지를 집중할 수 있도록 합니다. 완전히 자동화되고 통합된 알림 및 대시보드는 성능 변화 또는 사이버 공격의 존재를 실시간으로 팀에 경고합니다.
Application Platform은 디지털 혁신 실현에 중요한 역할을 합니다. 디지털 혁신은 조직의 모든 영역에 디지털 기술을 통합하는 널리 채택된 접근 방식입니다. Application Platform 솔루션은 기업이 새로운 디지털 기술을 사용하고 혁신을 촉진하며 성장을 지원합니다.
다음은 Application Platform 기술의 미래를 형성하는 가장 큰 트렌드입니다.
Application Platform은 확장성, 유연성 및 맞춤 기능 덕분에 수요가 높습니다. 다음은 기업 수준의 주요 Application Platform 솔루션 사용 사례입니다.
조직이 클라우드용 애플리케이션을 더 많이 구축하려고 함에 따라 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발이 점점 더 대중화되고 있습니다.
클라우드 네이티브 앱 개발에는 클라우드의 확장성과 유연성을 위해 구축된 마이크로서비스 및 컨테이너 오케스트레이션과 같은 최신 기술이 활용됩니다.
Application Platform은 소프트웨어 개발을 간소화하는 자동화된 DevOps 워크플로인 CI/CD(지속적 통합/지속적 배포) 파이프라인에 필수적입니다.
CI/CD 파이프라인에서 Application Platform은 개발자가 코드 통합을 관리하고 다양한 환경에서 코드를 빌드, 테스트 및 배포할 수 있는 중앙 허브입니다.
강력한 최신 애플리케이션의 핵심 기능은 대규모 데이터 세트를 필요로 합니다. Application Platform은 기업이 가장 효율적인 방식으로 데이터를 수집, 저장, 처리 및 분석하는 데 중요한 역할을 합니다.
API와 확장성이 뛰어난 클라우드 인프라를 사용하는 Application Platform은 데이터 워크플로를 간소화 및 자동화하여 전송 중인 데이터를 보호하고 실시간 기능을 지원합니다.
Application Platform은 기업이 확장성이 뛰어나고 비용 효율적인 방식으로 클라우드를 통해 SaaS(Software as a Service) 솔루션 및 웹 앱을 제공할 수 있도록 지원합니다.
Application Platform은 복잡한 애플리케이션을 글로벌 규모로 실행하는 데 필요한 런타임, VM 및 컨테이너 오케스트레이션 툴을 제공합니다.
AI를 비즈니스에 활용할 준비가 되셨나요? IBM® Cloud와 Red Hat를 통해 단 하나의 세션에서 AI를 간편하게 맞춤 설정하고, 배포하고 확장하는 방법을 알아보세요. 웨비나에 참여하여 성공적인 AI를 향한 길을 개척해 보세요.
이 IDC 보고서에서는 기업이 가장 어려운 클라우드 마이그레이션 문제를 어떻게 해결하고 있는지 및 효과적인 방법은 무엇인지 설명합니다.
2024년 Magic Quadrant의 클라우드 데이터베이스 관리 시스템(CDBMS) 부문을 살펴보고 어떤 공급업체가 고성능 하이브리드 지원 데이터 에코시스템을 지원하는지 알아보세요.
이 에듀테크 기업은 IBM Watson Discovery, watsonx Assistant 및 watsonx.ai on IBM Cloud를 적용함으로써 고객의 학습 경험을 향상시켰을 뿐만 아니라 상당한 비즈니스 이점도 달성했습니다.
클라우드로의 여정을 간소화할 수 있도록 설계된 IBM 클라우드 마이그레이션 솔루션에 대해 알아보세요. 효율성, 확장성, 혁신을 주도하는 다양한 마이그레이션 유형과 전략, 이점에 대해서도 배워봅니다.
IBM과 함께 퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드 클라우드 솔루션 간의 주요 차이점을 살펴보세요. 어느 클라우드 모델이 유연성, 보안, 확장성을 개선하기 위한 비즈니스 니즈에 가장 적합한지 알아봅니다.
Cloud Paks가 어떻게 사업 운영 방식에 변화를 꾀하고 하이브리드 클라우드 환경에서 혁신적이고 효율적인 성과를 더 빠르고 스마트하게 도출했는지 알아보세요.
IBM Consulting Advantage 플랫폼으로 구동되는 IBM 클라우드 서비스를 사용하여 하이브리드 클라우드로의 여정을 가속화하고 비용 효율성을 높이며, 생산성과 지속 가능성을 높이고 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.
IBM의 안전하고 확장 가능한 플랫폼으로 AI 및 하이브리드 클라우드의 잠재력을 최대한으로 활용하세요. 먼저 IBM의 AI 지원 솔루션을 살펴보거나, 무료 계정을 만들어 상시 무료 제품 및 서비스에 액세스하세요.
1. Application development software market size, Fortune business insights, 2025년 8월
2. Platform as a service (PaaS) market summary, Grandview Research, 2024년