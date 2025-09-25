Application Platform이란 무엇인가요?

기업은 프로세스를 간소화하고, 대규모로 혁신하고, 새로운 고객 기반을 확보하기 위해 앱에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. 결과적으로 Application Platform은 현대 비즈니스 전략의 중요한 기반이 되었습니다.

오늘날의 고급 Application Platform은 기업이 점점 더 복잡해지는 소프트웨어 개발 및 운영(DevOps) 환경에서 애플리케이션을 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 표준화된 솔루션 세트를 제공합니다.

생성형 AI(gen AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술과의 통합부터 다양한 디바이스 및 운영 체제(OS) 전반의 성능 유지에 이르기까지, 기업은 점점 더 복잡해지는 문제에 직면해 있습니다. 결과적으로 올바른 Application Platform을 선택하는 것이 디지털 비즈니스의 필수적인 부분이 되었습니다.

Application Platform은 애플리케이션 및 소프트웨어 개발에 중요한 역할을 하며, 지난 10년 동안 빠르게 성장해 온 시장입니다. 최근 보고서에 따르면 2024년 전 세계의 앱 개발 시장 규모는 1,110억 달러에 달했습니다. 이 시장은 2032년까지 6,210억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 거의 24%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다.1

Microsoft Azure 및 Google Cloud 등 세계 최대의 기업이 이 분야의 선두주자입니다. 이러한 기업의 플랫폼은 오늘날의 기업이 애플리케이션을 효율적으로 구축하고 배포하는 데 필요한 인프라, 확장성 및 통합 기능을 제공합니다.