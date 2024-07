Active International

Active International은 Essextec 및 IBM과 함께 미디어 라이프사이클을 최적화하고 전략적 프로스펙팅 프로세스를 간소화하여 핵심 운영의 생산성과 효율성을 높이는 지능형 애플리케이션 제품군을 개발했습니다.

산타마리아는 Active International이 IBM 기술을 구현하기로 선택한 이유에 대해 다음과 같이 설명합니다. "우리는 최근 재무 계획 시스템을 IBM Planning Analytics로 이전했으며, 프로젝트는 큰 성공을 거두었습니다. 이를 통해 IBM의 기술과 전문성에 대한 확신을 가질 수 있었습니다."



Essextec과 Active International은 IBM Db2® Warehouse on Cloud, IBM Cloud Databases for MongoDB, IBM Messages for RabbitMQ를 포함한 IBM Cloud 솔루션 제품군을 활용하여 회사의 비유선 네트워크에 대한 미디어 관리 라이프사이클의 주요 측면을 자동화하도록 설계된 통합 솔루션을 구축했습니다. 무엇보다도 이 솔루션은 회사가 미디어를 가장 저렴한 가격에 구매하고, 미디어 가격 제안을 최적화하고, 현재 거래 크레딧 잔액과 비교하여 고객의 미디어 지출을 추적할 수 있도록 지원합니다.



이 솔루션을 기반으로 최근 광고주가 복잡한 미디어 시장을 탐색하고, 현지 미디어 시장 인벤토리를 추정 및 최적화하고, 캠페인 전반에 걸쳐 KPI를 추적하는 데 사용할 수 있는 독립 미디어 제품인 XACTV(ibm.com 외부 링크)를 출시했습니다. 또한 현금 및 거래 시나리오를 포함하여 다양한 클라이언트 사용 및 결제 방법론을 지원하도록 XACTV를 구성할 수 있습니다.

"IBM Cloud 플랫폼은 신속한 애플리케이션 개발에 이상적입니다."라고 페트레스키는 말합니다. "웹 스케일 기술을 신속하게 통합하고 이를 IBM Watson® 서비스와 결합할 수 있다는 것은 인공 지능과 머신 러닝으로 애플리케이션을 매우 쉽게 강화할 수 있다는 점에서 독보적인 장점입니다."



예를 들어, 이 팀은 IBM Watson Discovery 및 IBM Watson Assistant 를 사용하여 전략적 프로스펙팅에 대한 훨씬 더 효율적인 접근 방식을 지원하는 챗봇을 구축했습니다. 비즈니스 개발 책임자는 챗봇에게 현재 또는 잠재 고객의 회사에 대해 자연어로 질문할 수 있습니다. 그러면 애플리케이션이 여러 정형 및 비정형 데이터 소스를 분석하고 순위를 매겨 고객을 조사하고, 가장 관련성이 높은 데이터와 직관적인 인포그래픽을 제시하여 직원들이 신속하게 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.



산타마리아는 "Essextec의 기술 전문성과 IBM 기술의 활용도 덕분에 Watson 서비스를 서로 연결하고 개발 환경을 신속하게 가동할 수 있었습니다. 그 결과 시장 출시 속도를 크게 단축할 수 있었습니다. 18개월 만에 미디어 및 비즈니스 개발 팀의 업무 방식을 완전히 혁신하고 향후 개발을 위한 강력한 기반을 제공하는 일련의 애플리케이션을 구축했습니다."



비유선 네트워크, XACTV, 전략적 프로스펙팅 프로젝트의 성공에 힘입어 Active International은 약 100개의 애플리케이션과 데이터베이스가 포함된 레거시 플랫폼을 IBM Cloud Bare Metal Server로 마이그레이션하여 클라우드 기술에 대한 투자를 두 배로 늘리기로 결정했습니다.



"당사의 백엔드 시스템에는 고객의 자산, 거래 크레딧, 미디어 인벤토리와 관련된 상업적으로 민감한 데이터가 포함되어 있습니다."라고 페트레스키는 설명합니다. "IBM Cloud Bare Metal Server는 IBM의 티어 1 데이터 센터에 있는 전용 인프라를 제공하므로 데이터가 적절하게 보호되고 완벽하게 보안이 유지된다는 확신을 갖고 있습니다."



Active International은 멀티 테넌트 퍼블릭 클라우드 서비스와 달리 전용 아키텍처를 통해 고객의 데이터를 다른 시스템 및 워크로드와 완전히 격리할 수 있기 때문에 IBM Cloud Bare Metal Server가 보안 요건에 적합하다고 판단했습니다. 이와 동시에 인프라 문제를 IBM에 아웃소싱하여 Active International 팀이 핵심 비즈니스에 집중하게 되는 이점을 얻었습니다.



앞으로 몇 달 안에 Active International은 나머지 핵심 레거시 시스템을 IBM Cloud Bare Metal Server로 이전할 예정입니다. 이러한 전환을 완료한 후에는 비유선 네트워크 및 전략적 프로스펙팅 애플리케이션을 기존 플랫폼과 완전히 통합하여 운영 전반을 위한 중앙 허브를 구축할 계획입니다.