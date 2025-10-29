Kubernetes移行のストラテジーとベスト・プラクティス

Kubernetes移行ストラテジーは、アプリケーションとワークロードをコンテナ化環境に移行するための段階的な計画で構成され、成功のためのベスト・プラクティスも含まれる。

企業がアプリケーションを近代化し、マイクロサービスのようなクラウドベースのテクノロジーを採用するにつれて、ハイブリッドクラウドやマルチクラウドのワークロードを確実かつ効率的に管理するためのコンテナオーケストレーションプラットフォームが必要になります。

圧倒的なオーケストレーション・プラットフォームであるKubernetesは、企業のクラウド・ジャーニーの移行を可能にし、レガシー・アプリケーションのクラウド・ネイティブ環境への移行を促進します。

2024年のCloud Native Computing Foundation（CNCF）の調査によると、クラウドネイティブの導入は89%に達し、93%の組織が現在Kubernetesを使用、試験運用、または評価しています。1

シームレスなKubernetesへの移行を実行するには、課題を克服しながらビジネスとテクノロジーの機会を捉えるように設計された綿密な計画を含む堅牢なストラテジーが組織に必要です。