Kubernetesデプロイメント戦略

事実上のオープンソース・コンテナ・オーケストレーション・プラットフォームであるKubernetesは、組織がアプリケーションの展開について考える方法を根本的に変えました。クラウド移行中に企業が単純なモノリシック・アプリケーションから複雑な分散アーキテクチャに移行すると、従来の導入アプローチは非現実的かつコストのかかるものになりました。

Kubernetesは当初Googleによって開発された後に2015年にCNCFに寄贈され、ほとんどのフォーチュン500企業にとって不可欠なITインフラストラクチャーを支えています。Kubernetesはマシンのクラスター全体でのデプロイメント、スケーリング、管理を自動化し、チームがデプロイメントを高リスクかつ低頻度のイベントとして扱うのではなく、1日にアプリケーションを1日に複数回更新できるようにします。

Kubernetesの登場以前、アプリケーションは専用サーバーや仮想マシン（VM）上で動作するのが一般的で、スケーリングにはコストと時間がかかっていました。Dockerがコンテナを普及させた一方で、Kubernetesはコンテナ・オーケストレーションレイヤーを提供することで、コンテナを大規模に管理できる展開可能な最小単位であるポッドに編成しました。

これらのポッドは、クラスター内のワーカー・ノード上で稼働し、コントロール・プレーンが全体の運用を調整します。

このクラウドネイティブ・アーキテクチャにより、最新かつクラウド・ベースのコンテナ化されたアプリケーションに必要とされる高度なデプロイメント戦略が可能になります。段階的な展開から負荷分散による即時のトラフィック切り替えまで、各アプローチは異なるリスク・プロファイルと運用要件に対処します。Kubernetes Serviceは、ポッドのグループに対して安定したネットワークIDとDNSベースの検出を提供し、個々のインスタンスが更新または置き換えられた場合でも信頼性の高い通信パターンを実現します。