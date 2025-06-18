Helmでは、数十もの個別の設定ファイルを手作業で作成・管理する代わりに、アプリケーションに必要なすべてを「Helmチャート」と呼ばれる再利用可能な単一パッケージにまとめます。

Helmは、Kubernetesという、複数のサーバーにまたがるコンテナ化アプリケーションのデプロイメントと運用を自動化するオープンソースのプラットフォームでの作業の複雑さを軽減するのに役立ちます。Kubernetesは強力ですが、アプリケーションの実行方法や接続方法、必要なリソースを指定する詳細な設定をYAMLファイルで記述する必要があり、作業が煩雑になることがあります。

これらの設定を開発者、システム管理者、DevOpsエンジニアが手作業で管理することは、特に開発、試験、本番といった複数の環境にまたがる場合、非常に時間がかかり、ミスが発生しやすくなります。Helmは、ロールバックや環境ごとのカスタマイズ機能などを備え、標準化、再利用性、バージョン管理を導入することで、この課題に対応します。