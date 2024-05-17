ソフトウェア開発においては、マイクロサービス・アプリケーションがKubernetes上でどのように動作するかを理解することが重要です。この記事では、Kubernetes上のマイクロサービス・アプリケーションの監視が重要である理由と、オブザーバビリティー戦略の一環として注目すべきいくつかのメトリクスについて説明します。
Kubernetesクラスターにデプロイされたマイクロサービス・アーキテクチャーを利用する大規模なeコマース プラットフォームを想定してください。各マイクロサービスは、インベントリー管理、注文処理、支払い処理などの特定の機能を担当し、独立して動作します。また、これらのサービスはAPI を通じて相互に通信し、ビジネスやサービスの成長にとって重要な役割を果たします。
このような複雑な環境では、シームレスな運用を確保し、問題を積極的に検出することが不可欠になりますが、これが困難な場合もあります。
このシナリオでのオブザーバビリティーは、これらのマイクロサービスとKubernetesアプリケーションの性能、可用性、相互依存性をリアルタイムで把握するのに役立ちます。
オブザーバビリティが重要である理由はいくつかあります。
クラスターの正常性を監視することで、組織は問題を未然に特定して対処し、参考情報の使用を最適化し、クラスターのパフォーマンスを維持できます。
Kubernetesクラスターの可用性メトリクスを監視することで、クラスターが稼働し、正常であることを確認できます。クラスターのアップタイムやPodのステータスなどのメトリクスから、クラスターの全体的な正常性についての洞察が得られます。これらは最上位かつ最も重要なレイヤーにあり、環境内で何が起こっているかを完全に可視化できます。
Podの再起動、準備、削除など、Podの正常性メトリクスを監視することで、個々のポッドの問題を特定し、アプリケーションがスムーズに実行されていることを確認できます。Podの正常性を監視することで、組織は問題を迅速に検知してトラブルシューティングを行い、ダウンタイムを最小限に抑え、高可用性を確保できます。
サービスのアップタイム、応答時間、エラー率などのサービスの可用性メトリクスを監視することで、Kubernetesのサービスの可用性とユーザーへの応答性を確認できます。サービスの可用性を監視することで、組織はサービスの障害や低下を検知し、サービスの可用性を回復してユーザーへの影響を最小限に抑えるための事前対応型の対策を講じることができます。
これは、Kubernetesクラスター メトリクスのコンテキストでノードのステータスを示すメトリクスです。その他の重要なメトリクスには次のようなものがあります。
IBM® Instanaは、Kubernetes上で実行されているマイクロサービス・アプリケーションを監視する機能を持ちます。
IBM Instanaは、パフォーマンス データをコンテキスト化する、完全に自動化されたリアルタイムのオブザーバビリティー プラットフォームです。これにより、マイクロサービス・アプリケーションの問題やトランザクションを1秒単位で検知できます。さらに、Kubernetes上でマイクロサービスを実行する際に問題が発生した場合に、簡単に修正できる100%のトレースが得られます。
完全な可視性を確保し、問題をより積極的に解決したい場合は、Instanaの新しいセルフホスト標準版を検討してください。これは、Kubernetesのあらゆるレベルでの使用向けに設計された包括的なソリューションです。初心者でも、Kubernetesの上級ユーザーでも、Instana Standard Editionの監視がしっかりサポートします。今すぐ無料アカウントにサインアップして、Kubernetesクラスターの監視を開始するか、以下のステップバイステップ ガイドを参照してください。
