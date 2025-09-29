Kubernetesネットワーキングとは

Kubernetesのサービスとは、ポッドの論理セットを定義し、それらのポッドに対する外部トラフィックの公開、負荷分散、およびサービス検出を可能にする抽象化を行うことです。このサービスは、ポッドからサービスへの通信と外部からサービスへの通信の両方を促進します。

Kubernetesネットワーキング・モデルによると、ポッドのIPアドレスは一時的なものです。したがって、ポッドがクラッシュするか削除され、その場所に新しいポッドが作成された場合、新しいポッドには新しいIPアドレスが割り当てられる可能性が高くなります。

ポッドからサービスへの通信におけるClusterIPは、一連のポッドに安定した仮想IP アドレスを提供する、サービスの一種です。この内部IPはクラスター内のみ接続可能で、ポッドとサービス間の内部通信に使用できます。

kube-proxyはクラスター内のすべてのノードにインストールされており、ホスト上のネットワーク・ルールを維持し、サービスとポッドの変更を監視します。ポッドが作成または破棄されると、kube-proxyは IPtables（トラフィックのルーティング用のLinuxカーネル・ファイアウォールに関するルールの作成に使用されるユーティリティー・プログラム）を更新してその変更を反映し、サービスIPに送信されたトラフィックが正しくルーティングされるようにします。