Che cos'è l'ingegneria della observability?

L'osservabilità è la capacità di comprendere lo stato interno o la condizione di un sistema complesso basandosi unicamente sulla conoscenza dei suoi output esterni, in particolare della sua telemetria.

In un sistema osservabile, i team IT possono monitorare e analizzare più facilmente le prestazioni del sistema. Ad esempio, possono vedere con precisione in che modo i dati fluiscono nello stack tecnologico di un'organizzazione, comprese le applicazioni, i data center on-premise e gli ambienti cloud, e dove potrebbero esserci eventuali colli di bottiglia. Questo insight aiuta i team a identificare e risolvere i problemi più rapidamente e in generale a creare sistemi più forti e resilienti.

In sostanza, l'observability consiste nel trasformare i dati non elaborati in insight attuabili. Tuttavia, a differenza degli approcci di monitoraggio tradizionali (che si concentrano su metriche predefinite e sulla risoluzione reattiva dei problemi), l'observability adotta un approccio proattivo.

Gli strumenti di observability si basano sulla raccolta di dati da un'ampia gamma di fonti per condurre analisi più approfondite e accelerare la risoluzione dei problemi. Raccolgono telemetria e altri dati da vari componenti di rete (container, pod e microservizi, tra gli altri) per offrire ai team di sviluppo una visione olistica dello stato di salute dei componenti e delle prestazioni e quella dei sistemi più grandi di cui fanno parte.

La telemetria include i "tre pilastri" della observability: log, metriche e tracce.

I log sono registrazioni dettagliate di quello che sta accadendo all'interno di una rete e di sistemi software. I log forniscono informazioni granulari su quello che è accaduto, quando si è verificato e dove si è verificato nella rete.

Le metriche sono valutazioni numeriche delle prestazioni di un sistema e dell'utilizzo delle risorse. Le metriche forniscono una panoramica di alto livello della salute del sistema, acquisendo tipi di dati e indicatori chiave di prestazione (KPI) specifici, come latenza, perdita di pacchetti, disponibilità di larghezza di banda e utilizzo della CPU del dispositivo.

Tracce: record end-to-end del percorso di ogni richiesta dell'utente attraverso la rete. Le tracce forniscono insight sul percorso e sul comportamento dei pacchetti di dati mentre attraversano più dispositivi e sistemi, rendendole essenziali per comprendere i sistemi distribuiti.

A differenza degli strumenti di monitoraggio, le piattaforme di observability utilizzano la telemetria in modo proattivo. I team DevOps e gli ingegneri della observability dei siti (SRE) utilizzano strumenti di observability per correlare la telemetria in tempo reale e ottenere una visione completa e contestualizzata della salute del sistema. Queste caratteristiche consentono ai team di comprendere meglio ogni elemento del sistema e il modo in cui i diversi elementi si relazionano tra loro.

Fornendo una visione completa dell'ambiente IT e delle sue dipendenze, le soluzioni di observability possono mostrare ai team il "cosa", il "dove" e il "perché" di qualsiasi evento di sistema e come l'evento potrebbe influire sulle prestazioni dell'intero ambiente. Possono inoltre scoprire automaticamente nuove fonti di telemetria che potrebbero emergere nel sistema (una nuova application programming interface (API) chiamata all'applicazione, ad esempio).

Le funzionalità di telemetria e la correlazione dei dati spesso determinano il modo in cui gli ingegneri del software e i team DevOps implementano la strumentazione dell'applicazione, i processi di debug e la risoluzione dei problemi. Questi strumenti consentono ai team IT di rilevare e indirizzare i problemi prima che si aggravino, contribuendo a garantire una connettività senza interruzioni, un tempo di inattività minimo ed esperienze ottimizzate.

Tuttavia, forniscono anche il feedback che gli sviluppatori possono incorporare nelle future pratiche di observability, il che li rende parte integrante anche dell'ingegneria di observability.