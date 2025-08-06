Il networking, o il computer networking, è la connessione di più dispositivi informatici, come desktop, dispositivi mobili e router, in modo che possano trasmettere e ricevere informazioni e risorse.

I dispositivi collegati attraverso una rete si basano su vari tipi di connessioni per le funzioni, tra cui Ethernet, wireless (wifi) e cellulare. Devono inoltre aderire a determinati protocolli che regolano il modo in cui comunicano tra loro e i tipi di informazioni che si scambiano.

La rete più diffusa e conosciuta è Internet, che supporta il modo in cui le persone comunicano, lavorano e si intrattengono. Ma con la diffusione di Internet sono aumentati anche la frequenza e il costo delle minacce informatiche, ovvero i tentativi di ottenere un accesso non autorizzato a una rete.

Secondo il report IBM Cost of a Data Breach 2025, l'anno scorso il costo medio globale di una violazione dei dati è stato di 4,4 milioni di dollari. Sebbene sia ancora elevato, quel numero è inferiore del 9% rispetto all'anno precedente, il che indica che le organizzazioni stanno prendendo l'NTA e il rilevamento e la risposta alle minacce (TDR) più seriamente rispetto al passato.