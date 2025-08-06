Cos'è l'analisi del traffico di rete?

06 agosto 2025

Cos'è l'analisi del traffico di rete?

L'analisi del traffico di rete (NTA) è il processo di raccolta e analisi dei dati dalle reti di computer per garantire che le reti rimangano sicure e funzionino ai massimi livelli.

Implica un attento esame dell'attività di rete per ottenere insight sul funzionamento dei sistemi e dei dispositivi connessi in rete.

Le reti sono fondamentali per la maggior parte delle aziende moderne, consentono ai dipendenti di comunicare e collaborare liberamente e supportano le applicazioni (app) e le operazioni aziendali critiche.

L'NTA aiuta le organizzazioni a ottimizzare le prestazioni della rete, mitigare le minacce alla sicurezza della rete e risolvere eventuali problemi prima che si diffondano.

Cos'è il networking?

Il networking, o il computer networking, è la connessione di più dispositivi informatici, come desktop, dispositivi mobili e router, in modo che possano trasmettere e ricevere informazioni e risorse.

I dispositivi collegati attraverso una rete si basano su vari tipi di connessioni per le funzioni, tra cui Ethernet, wireless (wifi) e cellulare. Devono inoltre aderire a determinati protocolli che regolano il modo in cui comunicano tra loro e i tipi di informazioni che si scambiano.

La rete più diffusa e conosciuta è Internet, che supporta il modo in cui le persone comunicano, lavorano e si intrattengono. Ma con la diffusione di Internet sono aumentati anche la frequenza e il costo delle minacce informatiche, ovvero i tentativi di ottenere un accesso non autorizzato a una rete.

Secondo il report IBM Cost of a Data Breach 2025, l'anno scorso il costo medio globale di una violazione dei dati è stato di 4,4 milioni di dollari. Sebbene sia ancora elevato, quel numero è inferiore del 9% rispetto all'anno precedente, il che indica che le organizzazioni stanno prendendo l'NTA e il rilevamento e la risposta alle minacce (TDR) più seriamente rispetto al passato.  

Che cos'è la sicurezza di rete?

La sicurezza della rete è un campo della cybersecurity il cui obiettivo è proteggere dagli attacchi informatici le reti e i sistemi di comunicazione su cui fanno affidamento le organizzazioni. Via via che le aziende adottano nuove tecnologie come cloud computingintelligenza artificiale (AI) e Internet of Things (IoT), espandono le proprie funzionalità digitali. Tuttavia, così facendo aumenta anche la dimensione della loro superficie di attacco, una misura della vulnerabilità dei loro sistemi e delle loro reti agli attacchi informatici.

Ogni anno gli attacchi informatici che coinvolgono malwareransomware costano milioni alle aziende, determinando un aumento della domanda di soluzioni per la sicurezza della rete. Nel 2024, il mercato globale della sicurezza delle reti era valutato 24 miliardi di dollari, con proiezioni che indicavano un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14% nei prossimi 7 anni.1

Come funziona l'analisi del traffico di rete (NTA)

I processi principali dell'analisi del traffico di rete sono in genere suddivisi in quattro fasi:

  1. Raccolta dati
  2. Elaborazione
  3. Analisi
  4. Visualizzazione

Ecco un'analisi approfondita di ogni fase e degli strumenti e delle tecniche associati al problema.

1. Raccolta dei dati

Prima di poter analizzare i dati sul traffico di rete, è necessario acquisirli. Le organizzazioni si affidano a varie fonti per la raccolta dei dati, inclusi dispositivi semplici come router e switch e strumenti di monitoraggio della rete più complessi, in grado di raccogliere e analizzare i dati in tempo reale.

L'acquisizione dei dati, un sottoinsieme della raccolta dei dati, si concentra sui dati che fluiscono attraverso una rete e sono ancora allo stato più grezzo. L'acquisizione dei dati raccoglie dati non strutturati, spesso direttamente da una fonte, affidandosi a strumenti specializzati come network analyzer, packet sniffer e sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS).

2. Elaborazione

Una volta raccolti, i dati devono essere filtrati in base a criteri specifici per determinare se contengono informazioni pertinenti o meno, una tecnica nota come trattamento dei dati. Le informazioni tipiche valutate durante la fase di elaborazione riguardano indirizzi IP, porte e protocolli comuni come Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) e domain name server (DNS).

Lo scopo del trattamento dei dati è quello di trasformare i dati non elaborati in dati fruibili che possono essere analizzati più facilmente. La fase di elaborazione è fondamentale per identificare potenziali minacce a una rete, così come per ottimizzare le prestazioni e risolvere eventuali problemi.

3. Analisi

Dopo che i dati di rete sono stati raccolti ed elaborati, sono pronti per essere analizzati. Esistono cinque tipi comuni di analisi dei dati su cui si basa l'NTA: comportamentale, del protocollo, statistica, del payload e del flusso.

  • Analisi comportamentale: l'analisi comportamentale si concentra sui modelli di traffico di rete, basandosi su modelli di base per identificare le attività sospette. Confrontando i dati di flusso attuali in tempo reale con i modelli di riferimento, l'analisi comportamentale può determinare se un calo o un picco è la prova di un attacco informatico o qualcos'altro. Gli strumenti avanzati di analisi comportamentale utilizzano l'AI e l'apprendimento automatico (ML) per identificare comportamenti anomali e potenziali minacce.
  • Analisi del protocollo: i protocolli di rete (regole che governano il modo in cui i dati vengono inviati e ricevuti su una rete) forniscono importanti indizi sullo stato di salute della rete e sui flussi di traffico. Analizzando i protocolli seguiti dai dispositivi e dai sistemi di una rete, l'analisi del protocollo può determinare se il tipo di comunicazione in corso rappresenta una minaccia o meno.
  • Analisi statistica: l'analisi statistica esamina il volume del traffico di rete e i modelli di traffico per cercare di identificare tendenze o anomalie. Utilizzando formule matematiche su metriche di rete come volume, dimensione dei pacchetti e distribuzione del protocollo, gli strumenti NTA stimano la probabilità che un'anomalia segnali una minaccia informatica o un altro problema di rete.
  • Analisi del payload: l'analisi del payload esamina attentamente il contenuto dei pacchetti di rete (piccole unità di dati trasmesse su una rete) e cerca di interpretarne il significato. Esaminando le informazioni a livello di applicazione, come indirizzi web e oggetti dell'e-mail, l'analisi del payload aiuta i team addetti alla sicurezza a ottenere insight sui tipi di comunicazioni che avvengono su una rete e a individuare le minacce alla sicurezza.
  • Analisi del flusso: l'analisi del flusso esamina il flusso di traffico di rete tra dispositivi e sistemi connessi in rete. Cerca indizi di pattern preoccupanti che possono indicare problemi di prestazioni o minacce alla sicurezza. Se condotta in modo efficace, l'analisi del flusso aiuta a risolvere gli incidenti di sicurezza e a individuare potenziali colli di bottiglia dovuti al rallentamento del traffico di rete in un'unica posizione.

4. Visualizzazione dei dati

Infine, dopo che i dati sul traffico di rete sono stati raccolti, elaborati e analizzati, devono essere visualizzati in modo da poter essere segnalati in tutta l'organizzazione, una fase nota come visualizzazione dei dati. Quest'ultima fase della NTA di solito prevede dashboard, grafici, diagrammi e altri metodi di visualizzazione che aiutano i team e gli amministratori a comprendere gli insight e a sviluppare una strategia per gestirli.

Benefici dell'analisi del traffico di rete

Man mano che le reti diventano più complesse, le organizzazioni si affidano sempre più all'analisi del traffico di rete (NTA) per monitorare il traffico e identificare potenziali minacce all'infrastruttura IT.

Dagli ambienti on-premise a quelli cloud, ibridi e persino multicloud , gli amministratori di rete considerano le soluzioni endpoint, come firewall e software antivirus, insufficienti per le loro esigenze. Di conseguenza, fanno sempre più affidamento sulla NTA. L'analisi del traffico di rete (NTA) offre diversi vantaggi fondamentali per le imprese.

Insight sui pattern del traffico

NTA aiuta gli amministratori a scoprire insight sul tipo di traffico che attraversa le loro reti e sui percorsi che segue. Scoprendo i modelli di traffico, la NTA aiuta a ottimizzare le prestazioni della rete e a identificare potenziali colli di bottiglia in cui il traffico subisce ritardi evitabili.

Rilevamento automatico delle anomalie

Le moderne soluzioni NTA si basano su AI e ML per automatizzare l'identificazione e la risoluzione dei problemi. Gli strumenti basati su AI migliorano la visibilità operativa e aiutano le aziende ad aumentare le prestazioni della rete e l'efficienza dei costi. Secondo un sondaggio dell'IBM Institute for Business Value (IBV), il 51% dei dirigenti sta già automatizzando alcuni aspetti delle reti IT. Si prevede che questa cifra crescerà fino all'82% nei prossimi 3 anni.

Maggiore consapevolezza dell'utilizzo

La NTA può rivelare in tempo reale quanta parte di una rete viene utilizzata. Questo insight consente agli amministratori di distribuire i workload, definiti come il tempo e le risorse informatiche richieste da un'attività specifica, in modo più strategico e garantire che le loro reti funzionino alla massima capacità.

Sicurezza e risoluzione dei problemi migliorate

Basandosi su misurazioni granulari provenienti da strumenti di monitoraggio AI e ML, l'NTA aiuta gli amministratori a individuare cambiamenti improvvisi nelle condizioni della rete e nei modelli di traffico e intraprendere azioni adeguate. Alcune soluzioni avanzate, come l'AI generativa (gen AI), accelerano il processo di classificazione del traffico e di monitoraggio degli incidenti.

Migliore gestione della larghezza di banda

Misurando costantemente il traffico di rete rispetto alle metriche di base, l'NTA consente agli amministratori di identificare le applicazioni che utilizzano più larghezza di banda rispetto ad altre e di allocare le risorse di rete di conseguenza.

Fonti di dati più diversificate

Una forte NTA aiuta i team di sicurezza a diversificare i tipi di dati che monitorano sulla loro rete, in modo da non affidarsi solo a un'unica fonte di dati per ottenere insight. Ad esempio, i moderni sistemi di gestione della rete combinano dati di flusso, acquisizione di pacchetti e dati di log per fornire una panoramica completa delle prestazioni di una rete.

Integrazione perfetta con altri sistemi

Le soluzioni NTA avanzate sono facilmente integrate in altri sistemi di gestione della rete, affinché non siano isolate. Ad esempio, molte aziende moderne si affidano a strumenti di gestione degli incidenti e degli eventi di sicurezza (SIEM) che possono essere facilmente combinati con le soluzioni NTA.

Cinque casi d'uso dell'analisi del traffico di rete

Mentre le aziende moderne intensificano le iniziative di trasformazione digitale per stare al passo con il ritmo dell'innovazione, la necessità di monitorare e analizzare attentamente il traffico di rete è più critica che mai.

Ecco cinque dei casi d'uso più diffusi.

Rilevare il traffico da luoghi anomali

Utilizzando i campi degli indirizzi IP, le moderne soluzioni di analisi del traffico di rete (NTA) possono tracciare il traffico di rete proveniente da località che sono state identificate come probabili fonti di minacce informatiche. Gli strumenti NTA possono essere programmati per individuare varie violazioni comuni della geolocalizzazione, come la condivisione degli account e l'appropriazione indebita degli account. Possono anche rilevare l'uso non autorizzato di reti private verificate (VPN) per ottenere l'accesso non autorizzato ai dati.
Impedire il tunneling DNS

Il tunneling DNS è una tecnica di violazione della sicurezza della rete che nasconde il traffico dannoso all'interno del traffico DNS legittimo. Le soluzioni NTA possono ispezionare a fondo i pacchetti DNS, garantendo che sia le query DNS che le risposte contengano solo traffico legittimo.
Identificare i dispositivi sospetti

Con l'avvento del lavoro da remoto e della tecnologia Internet of Things (IoT), il numero di dispositivi connessi in rete è aumentato in modo esponenziale. Le soluzioni NTA possono tenere traccia dell'attività di tutti i dispositivi di rete autorizzati e aiutare a individuare i dispositivi non autorizzati che accedono a una rete in modo che possano essere rimossi.
Monitorare le minacce in tempo reale

Con la maggiore complessità del cloud, gli ambienti IT moderni hanno ampie superfici di attacco con molti punti di ingresso per malware, ransomware e altre minacce informatiche comuni. Una solida soluzione NTA offre threat intelligence in tempo reale, indipendentemente dalla complessità della rete.
Rispetta le politiche e le normative pertinenti

Le aziende globali hanno spesso dati che attraversano le loro reti che sono soggetti a normative in più territori. Le soluzioni NTA complete aiutano a garantire che i dati che fluiscono attraverso una rete rimangano conformi a tutte le norme e i regolamenti applicabili durante il transito.

