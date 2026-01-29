L'automazione della rendicontazione finanziaria è il processo di financial planning and analysis (FP&A) che utilizza AI e software di automazione per semplificare i processi financial reporting .
Con la rendicontazione finanziaria automatizzata, i team di FP&A possono automatizzare le noiose attività di rendicontazione e preparare rendiconti finanziari e report in tempo reale. Possono anche automatizzare i workflow, creare audit trail automatici e gestire consolidamento e verifica. Questo processo consente ai membri del team di concentrarsi su iniziative più strategiche, come l’analisi e la creazione di relazioni.
I dirigenti stanno comprendendo il potere dell’AI nella finanza e stanno iniziando ad adottare l’automazione dell’AI in tutte le loro operazioni finanziarie, come negli agenti AI per la finanza e nell’AI nell’FP&A.
Una ricerca dell’IBM Institute for Business Value ha rilevato che il 68% dei dirigenti, inclusi Chief Financial Officers (CFOs), dichiara di aver sperimentato l’automazione dell’AI man mano che gli assistenti digitali si evolvono in agenti autonomi che supportano le operazioni di finanza self-service.
Separatamente, tra i dirigenti intervistati, il 37% prevede di implementare l’automazione touchless negli insight predittivi e il 29% nell’analisi e reportistica finanziaria.
Mettere l’AI al lavoro nella finanza sta cambiando il modo in cui i team di FP&A lavorano. La tecnologia offre grandi vantaggi in termini di precisione, facilità d’uso, efficienza e strategia aziendale. Questo cambiamento sismico sta trasformando il settore finanziario da una funzione reattiva a una promozione proattiva e decisioni per la pianificazione, la definizione del budget e la previsione.
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I team automatizzano la rendicontazione finanziaria tramite software basato su AI che può integrarsi con i sistemi finanziari esistenti di un'organizzazione. Alcuni sistemi esistenti sono software contabili, fogli di calcolo Excel, software FP&A, strumenti di gestione dei dati finanziari e sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP ).
I prossimi passaggi delineano un percorso generale su come funziona l'automazione della rendicontazione finanziaria:
L'automazione della rendicontazione finanziaria va ben oltre i semplici compiti ripetitivi e i workflow: può trasformare molte aree fondamentali del processo di reportistica.
Il software di automazione aiuta i team di FP&A a preparare facilmente i rendiconti finanziari chiave, riducendo il rischio di errore umano e abbreviando i tempi di raccolta dei dati.
I sistemi di rendicontazione automatica possono estrarre informazioni finanziarie da sistemi integrati, migliorando accuratezza e scalabilità. Creando rendiconti finanziari in modo rapido e preciso, questo sistema favorisce un processo decisionale più basato sui dati.
L'automazione della rendicontazione finanziaria consente ai team di FP&A di generare report di gestione, patrimonio netto e spese degli azionisti utilizzando dati in tempo reale. Questa strategia elimina il processo manuale di raccolta dei dati e la complessità della gestione di più fonti di dati. Il software di automazione riduce gli errori e consente un processo decisionale più informato.
Il software di reporting automatizzato applica anche regole di formattazione e contabilizzazione coerenti e genera report personalizzati per i vari stakeholder. Con tutti i dati in un unico posto, i CFO e i business manager possono avere discussioni strategiche sulle prestazioni finanziarie perché guardano tutti alle stesse metriche e cifre.
L'automazione aiuta a riconciliare le transazioni e a confrontare migliaia di transazioni provenienti da più fonti. La riconciliazione degli account è un compito manuale soggetto a errori che può ritardare le procedure di chiusura a fine mese.
Gli strumenti di automazione che utilizzano il machine learning (ML) possono apprendere dalle transazioni storiche e adattarsi per mitigare future attività fraudolente.
I professionisti finanziari devono gestire standard di conformità normativa complessi e obblighi fiscali. L'automazione può semplificare il processo per soddisfare i requisiti di rendicontazione e gli standard contabili, creando una singola fonte affidabile su tutti i sistemi.
Il software di automazione genera inoltre automaticamente report conformi agli standard stabiliti dagli enti di governo, tra cui il Government Accounting Standards Board (GASB).
Utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), i sistemi acquisiscono i dati da varie fonti, eliminando la necessità di inserire manualmente i dati. Il software può estrarre dati da fonti come feed bancari, fatture e ricevute.
Un esempio di OCR è la gestione delle spese. Un team finanziario può passare ore a esaminare ogni report e verificare che la ricevuta corrisponda alla spesa del sinistro. Con l'OCR, i dipendenti possono semplicemente scattare una foto di una ricevuta con il telefono per estrarre e categorizzare le informazioni.
L'automazione finanziaria è un investimento utile per le aziende che desiderano trasformare i propri processi di gestione finanziaria e le operazioni quotidiane. Questi sono alcuni dei principali vantaggi:
L'automazione finanziaria offre enormi benefici. Tuttavia, ci sono ancora alcune sfide da menzionare. È importante che un'azienda comprenda i potenziali problemi che potrebbero insorgere e che prepari la leadership ad affrontarli:
I vantaggi della rendicontazione finanziaria automatizzata variano a seconda del tipo di software di automazione utilizzato. Tuttavia, esistono funzionalità fondamentali che tutte le opzioni dovrebbero offrire, in quanto semplificano i processi finanziari e consentono un processo decisionale più strategico.
Gli strumenti di automazione della rendicontazione finanziaria si collegano ai sistemi di origine e trasmettono i dati man mano che cambiano. I team finanziari vedono transazioni, saldi e metriche di prestazioni in tempo reale, non dopo l'elaborazione batch. L'immediatezza del software di automazione migliora la precisione e riduce la riconciliazione manuale.
Integrando i dati tra la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), la gestione delle risorse dei clienti (CRM) e le piattaforme di terze parti, le organizzazioni mantengono una visione unica e affidabile delle loro operazioni finanziarie.
Dashboard e modelli personalizzabili presentano ai team finanziari le metriche più importanti per ciascun ruolo.
I team finanziari possono personalizzare le visualizzazioni per monitorare a colpo d'occhio indicatori chiave di prestazioni (KPI), tendenze ed eccezioni. Gli utenti possono filtrare e approfondire i dati attraverso un'interfaccia intuitiva senza bisogno di molte competenze tecniche. Questa flessibilità migliora gli insight e allinea i team attorno a obiettivi condivisi.
L'automazione del reporting finanziario può essere scalata con la crescita dell'azienda. La piattaforma gestisce volumi di transazioni crescenti, nuove entità e aree geografiche ampliate senza perdite di prestazioni.
Le organizzazioni possono aggiungere utenti e fonti di dati mantenendo la governance e il controllo. Questa scalabilità protegge gli investimenti a lungo termine e supporta l'innovazione senza richiedere una revisione del sistema.
Gli strumenti di rendicontazione finanziaria automatizzati si integrano facilmente con i sistemi esistenti attraverso le application programming interface (API) e i connettori ricostruiti. Le organizzazioni possono collegare piattaforme ERP, payroll, procurement e bancarie con le minime interruzioni.
Un'integrazione rapida affronta le sfide e riduce i tempi di implementazione, riducendo gli sforzi IT e accelerando il time to value.
I leader finanziari devono rimanere all'avanguardia e essere proattivi nell'implementare gli strumenti di automazione giusti per la loro azienda. Gli elementi presentati di seguito sono esempi di best practice per guidare le organizzazioni nell'implementazione dell'automazione del reporting finanziario.
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