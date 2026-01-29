Operazioni di business

Cos'è l'automazione della rendicontazione finanziaria?

Pubblicato il 29 gennaio 2026
Persone sedute a una scrivania con grafici sovrapposti
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Definizione di automazione della rendicontazione finanziaria

L'automazione della rendicontazione finanziaria è il processo di financial planning and analysis (FP&A) che utilizza AI e software di automazione per semplificare i processi financial reporting .

Con la rendicontazione finanziaria automatizzata, i team di FP&A possono automatizzare le noiose attività di rendicontazione e preparare rendiconti finanziari e report in tempo reale. Possono anche automatizzare i workflow, creare audit trail automatici e gestire consolidamento e verifica. Questo processo consente ai membri del team di concentrarsi su iniziative più strategiche, come l’analisi e la creazione di relazioni.

I dirigenti stanno comprendendo il potere dell’AI nella finanza e stanno iniziando ad adottare l’automazione dell’AI in tutte le loro operazioni finanziarie, come negli agenti AI per la finanza e nell’AI nell’FP&A.

Una ricerca dell’IBM Institute for Business Value ha rilevato che il 68% dei dirigenti, inclusi Chief Financial Officers (CFOs), dichiara di aver sperimentato l’automazione dell’AI man mano che gli assistenti digitali si evolvono in agenti autonomi che supportano le operazioni di finanza self-service.

Separatamente, tra i dirigenti intervistati, il 37% prevede di implementare l’automazione touchless negli insight predittivi e il 29% nell’analisi e reportistica finanziaria.

Mettere l’AI al lavoro nella finanza sta cambiando il modo in cui i team di FP&A lavorano. La tecnologia offre grandi vantaggi in termini di precisione, facilità d’uso, efficienza e strategia aziendale. Questo cambiamento sismico sta trasformando il settore finanziario da una funzione reattiva a una promozione proattiva e decisioni per la pianificazione, la definizione del budget e la previsione.

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Come funziona l'automazione della rendicontazione finanziaria?

I team automatizzano la rendicontazione finanziaria tramite software basato su AI che può integrarsi con i sistemi finanziari esistenti di un'organizzazione. Alcuni sistemi esistenti sono software contabili, fogli di calcolo Excel, software FP&A, strumenti di gestione dei dati finanziari e sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP ).

I prossimi passaggi delineano un percorso generale su come funziona l'automazione della rendicontazione finanziaria:

  1. Raccolta dei dati: il software di automazione si connette direttamente agli strumenti finanziari e di reporting esistenti per raccogliere i dati finanziari grezzi in un unico luogo. Questa fase del processo elimina la necessità di inserimento manuale dei dati.
  2. Dati di processo: il trattamento e la convalida dei dati avvengono tramite Robotic Process Automation (RPA) e altri strumenti di automazione che convalidare i dati e convertono documenti fisici in testo digitale.
  3. Generazione di analisi e insight: AI e machine learning (ML) analizzano i pattern e generano report di varianza. Queste tecnologie possono rilevare anomalie, rischi di frode e tendenze che un essere umano potrebbe non rilevare.
  4. Rendicontazione: il sistema di automazione finanziaria raccoglie i dati elaborati in bilanci standard, inclusi stati economici e flussi di cassa, bilanci e report personalizzati. Queste dichiarazioni possono essere formattate per esigenze specifiche di previsione e dashboard.
  5. Recensione: dopo la generazione dei rapporti, i report finanziari possono essere programmati per la consegna automatica agli stakeholder. In alternativa, gli utenti possono interrogare il software di reporting finanziario automatizzato per ottenere insight in tempo reale, tracciare le transazioni finanziarie e mantenere le tracce di audit per la conformità normativa.
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Quali aree della rendicontazione finanziaria possono essere automatizzate?

L'automazione della rendicontazione finanziaria va ben oltre i semplici compiti ripetitivi e i workflow: può trasformare molte aree fondamentali del processo di reportistica.

Rendiconti finanziari

Il software di automazione aiuta i team di FP&A a preparare facilmente i rendiconti finanziari chiave, riducendo il rischio di errore umano e abbreviando i tempi di raccolta dei dati.

I sistemi di rendicontazione automatica possono estrarre informazioni finanziarie da sistemi integrati, migliorando accuratezza e scalabilità. Creando rendiconti finanziari in modo rapido e preciso, questo sistema favorisce un processo decisionale più basato sui dati.

Report finanziari

L'automazione della rendicontazione finanziaria consente ai team di FP&A di generare report di gestione, patrimonio netto e spese degli azionisti utilizzando dati in tempo reale. Questa strategia elimina il processo manuale di raccolta dei dati e la complessità della gestione di più fonti di dati. Il software di automazione riduce gli errori e consente un processo decisionale più informato.

Il software di reporting automatizzato applica anche regole di formattazione e contabilizzazione coerenti e genera report personalizzati per i vari stakeholder. Con tutti i dati in un unico posto, i CFO e i business manager possono avere discussioni strategiche sulle prestazioni finanziarie perché guardano tutti alle stesse metriche e cifre.

Riconciliazione dei conti

L'automazione aiuta a riconciliare le transazioni e a confrontare migliaia di transazioni provenienti da più fonti. La riconciliazione degli account è un compito manuale soggetto a errori che può ritardare le procedure di chiusura a fine mese.

Gli strumenti di automazione che utilizzano il machine learning (ML) possono apprendere dalle transazioni storiche e adattarsi per mitigare future attività fraudolente.

Conformità normativa

I professionisti finanziari devono gestire standard di conformità normativa complessi e obblighi fiscali. L'automazione può semplificare il processo per soddisfare i requisiti di rendicontazione e gli standard contabili, creando una singola fonte affidabile su tutti i sistemi.

Il software di automazione genera inoltre automaticamente report conformi agli standard stabiliti dagli enti di governo, tra cui il Government Accounting Standards Board (GASB).

Dati di input

Utilizzando la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), i sistemi acquisiscono i dati da varie fonti, eliminando la necessità di inserire manualmente i dati. Il software può estrarre dati da fonti come feed bancari, fatture e ricevute.

Un esempio di OCR è la gestione delle spese. Un team finanziario può passare ore a esaminare ogni report e verificare che la ricevuta corrisponda alla spesa del sinistro. Con l'OCR, i dipendenti possono semplicemente scattare una foto di una ricevuta con il telefono per estrarre e categorizzare le informazioni.

Vantaggi dell'automazione della rendicontazione finanziaria

L'automazione finanziaria è un investimento utile per le aziende che desiderano trasformare i propri processi di gestione finanziaria e le operazioni quotidiane. Questi sono alcuni dei principali vantaggi:

  • Migliora la precisione: il software di automazione elimina la necessità di inserire dati umani, portando a calcoli più accurati e a meno errori.
  • Semplifica i workflow: l'automazione dei workflow aiuta i sistemi a eliminare i ritardi e riduce la necessità di passaggi manuali.
  • Mantiene la coerenza: con l'automazione della rendicontazione finanziaria, i team di FP&A possono mantenere la coerenza in tutte le attività finanziarie tramite elaborazione standardizzata e automazione delle attività.
  • Migliora il controllo: il software di automazione aiuta i team di FP&A a mantenere il controllo segnalando automaticamente attività o schemi insoliti e facendo rispettare una documentazione completa sulle transazioni.
  • Consente operazioni flessibili e scalabili: gli strumenti automatizzati di reporting finanziario sono in grado di gestire aumenti del volume delle transazioni, permettendo ai team di agire rapidamente e di scalare le operazioni.

Sfide dell'automazione della rendicontazione finanziaria

L'automazione finanziaria offre enormi benefici. Tuttavia, ci sono ancora alcune sfide da menzionare. È importante che un'azienda comprenda i potenziali problemi che potrebbero insorgere e che prepari la leadership ad affrontarli:

  • Alti costi iniziali: il software di automazione richiede un investimento iniziale significativo, che comprende aspetti come le licenze software, l'hardware, gli esperti di sistema e altri costi correnti.
  • Tecnologia complessa: sebbene gli strumenti di automazione siano pensati per integrarsi con i sistemi legacy, ciò non significa che sarà un processo semplice. Il lancio del software potrebbe richiedere una vasta esperienza tecnica.
  • Esigenze di conformità: il software moderno richiede di stare al passo con le normative e gli aggiornamenti di sistema. I team IT devono dedicare risorse al monitoraggio di questi requisiti di conformità, all'implementazione dei controlli di accesso e alla manutenzione delle tracce di audit.
  • Resistenza dei dipendenti: l'automazione può essere percepita come una minaccia dai dipendenti e può causare scompiglio quando è chiaro che lo scopo è quello di ridurre i costi.

Caratteristiche principali dell'automazione della rendicontazione finanziaria

I vantaggi della rendicontazione finanziaria automatizzata variano a seconda del tipo di software di automazione utilizzato. Tuttavia, esistono funzionalità fondamentali che tutte le opzioni dovrebbero offrire, in quanto semplificano i processi finanziari e consentono un processo decisionale più strategico.

Integrazione dei dati in tempo reale

Gli strumenti di automazione della rendicontazione finanziaria si collegano ai sistemi di origine e trasmettono i dati man mano che cambiano. I team finanziari vedono transazioni, saldi e metriche di prestazioni in tempo reale, non dopo l'elaborazione batch. L'immediatezza del software di automazione migliora la precisione e riduce la riconciliazione manuale.

Integrando i dati tra la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), la gestione delle risorse dei clienti (CRM) e le piattaforme di terze parti, le organizzazioni mantengono una visione unica e affidabile delle loro operazioni finanziarie.

Dashboard personalizzabili

Dashboard e modelli personalizzabili presentano ai team finanziari le metriche più importanti per ciascun ruolo.

I team finanziari possono personalizzare le visualizzazioni per monitorare a colpo d'occhio indicatori chiave di prestazioni (KPI), tendenze ed eccezioni. Gli utenti possono filtrare e approfondire i dati attraverso un'interfaccia intuitiva senza bisogno di molte competenze tecniche. Questa flessibilità migliora gli insight e allinea i team attorno a obiettivi condivisi.

Piattaforme scalabili

L'automazione del reporting finanziario può essere scalata con la crescita dell'azienda. La piattaforma gestisce volumi di transazioni crescenti, nuove entità e aree geografiche ampliate senza perdite di prestazioni.

Le organizzazioni possono aggiungere utenti e fonti di dati mantenendo la governance e il controllo. Questa scalabilità protegge gli investimenti a lungo termine e supporta l'innovazione senza richiedere una revisione del sistema.

Integrazione facile

Gli strumenti di rendicontazione finanziaria automatizzati si integrano facilmente con i sistemi esistenti attraverso le application programming interface (API) e i connettori ricostruiti. Le organizzazioni possono collegare piattaforme ERP, payroll, procurement e bancarie con le minime interruzioni.

Un'integrazione rapida affronta le sfide e riduce i tempi di implementazione, riducendo gli sforzi IT e accelerando il time to value.

Best practice per implementare l'automazione della rendicontazione finanziaria

I leader finanziari devono rimanere all'avanguardia e essere proattivi nell'implementare gli strumenti di automazione giusti per la loro azienda. Gli elementi presentati di seguito sono esempi di best practice per guidare le organizzazioni nell'implementazione dell'automazione del reporting finanziario.

  1. Stabilisca obiettivi chiari: inizia a definire ciò che l'automazione del reporting finanziario deve fornire all'organizzazione. Identifica i report prioritari, i livelli di accuratezza richiesti e le esigenze di conformità. Allinea gli obiettivi con i risultati aziendali, come cicli di chiusura più rapidi o previsioni migliorate. Stabilendo obiettivi chiari, i team finanziari dispongono di indicazioni sull'ambito e sulle metriche di successo.
  2. Dai priorità all'integrità dei dati: costruisci uno strumento di automazione su dati accurati, coerenti e ben governati. Standardizza le definizioni dei dati e convalida le fonti per creare una solida struttura di dati per il sistema automatizzato. Una forte integrità dei dati migliora la fiducia nei report e la preparazione agli audit, consentendo al contempo un processo decisionale più forte in tutta l'organizzazione.
  3. Coinvolgi più stakeholder: coinvolgi più funzioni aziendali, tra cui finanza, IT, compliance e leader aziendali. Ogni gruppo fornisce insight critici sui requisiti e sulle dipendenze. Attraverso la collaborazione, la progettazione dei sistemi migliora e compiti come la modellizzazione finanziaria e la previsione finanziaria non devono essere rielaborati. La collaborazione migliora la progettazione dei sistemi, permettendo alle organizzazioni di costruire processi migliori ed evitare di rielaborare compiti come la modellazione finanziaria e la previsione. Coinvolgere gli stakeholder può anche garantire che i report automatizzati soddisfino le esigenze operative e normative.
  4. Concentrati sulla formazione e sul miglioramento delle competenze: fornisci ai team finanziari le competenze per utilizzare e gestire strumenti di reporting automatizzati. Questa best practice è particolarmente importante in quanto l'AI generativa nella finanza diventa sempre più diffusa. Fornisci formazione basata sui ruoli su dashboard e workflow, e coinvolgi un team gestione del cambiamento se le risorse lo permettono. L'aggiornamento professionale riduce la resistenza al cambiamento e massimizza il ritorno sull'investimento.
  5. Implementazione in più fasi: adotta un approccio graduale per ridurre complessità e rischi. Inizia con report ad alto impatto e a bassa complessità. Dopo il successo nominale, espandi ai casi d'uso avanzati. Questo metodo consente ai team finanziari di convalidare i risultati e di perfezionare i processi prima di diffonderli all'intera organizzazione.
  6. Monitora i progressi: monitora le prestazioni rispetto agli obiettivi definiti durante la fase iniziale di implementazione. Misura la precisione, il tempo di ciclo, l'adozione da parte degli utenti e i tassi di eccezione. Il monitoraggio continuo aiuta i team FP&A a identificare precocemente i problemi e a confermare che l'automazione porta i benefici attesi.
  7. Itera e ottimizza: tratta l'automazione della rendicontazione finanziaria come una funzionalità in evoluzione che può essere cambiata e modificata in qualsiasi momento. Rivedi regolarmente i processi e valuta i feedback con gli stakeholder per apportare miglioramenti quando necessario. Cerca costantemente opportunità di ottimizzazione per migliorare l'efficienza e punta a risultati di reportistica più preziosi.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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