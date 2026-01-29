Con la rendicontazione finanziaria automatizzata, i team di FP&A possono automatizzare le noiose attività di rendicontazione e preparare rendiconti finanziari e report in tempo reale. Possono anche automatizzare i workflow, creare audit trail automatici e gestire consolidamento e verifica. Questo processo consente ai membri del team di concentrarsi su iniziative più strategiche, come l’analisi e la creazione di relazioni.

I dirigenti stanno comprendendo il potere dell’AI nella finanza e stanno iniziando ad adottare l’automazione dell’AI in tutte le loro operazioni finanziarie, come negli agenti AI per la finanza e nell’AI nell’FP&A.

Una ricerca dell’IBM Institute for Business Value ha rilevato che il 68% dei dirigenti, inclusi Chief Financial Officers (CFOs), dichiara di aver sperimentato l’automazione dell’AI man mano che gli assistenti digitali si evolvono in agenti autonomi che supportano le operazioni di finanza self-service.

Separatamente, tra i dirigenti intervistati, il 37% prevede di implementare l’automazione touchless negli insight predittivi e il 29% nell’analisi e reportistica finanziaria.

Mettere l’AI al lavoro nella finanza sta cambiando il modo in cui i team di FP&A lavorano. La tecnologia offre grandi vantaggi in termini di precisione, facilità d’uso, efficienza e strategia aziendale. Questo cambiamento sismico sta trasformando il settore finanziario da una funzione reattiva a una promozione proattiva e decisioni per la pianificazione, la definizione del budget e la previsione.