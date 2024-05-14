Il ruolo del CFO nell'era dell'AI generativa

I CFO sono i custodi del capitale di investimento, coordinando un movimento attraverso tecnologie e innovazioni trasformative per far evolvere le aziende, accelerare i flussi di ricavi e generare risultati significativi.
Nell'attuale contesto aziendale, i CFO affrontano venti contrari nel processo decisionale, in condizioni non ideali, con regolamenti in rapida evoluzione, standard di rendicontazione ripetitivi, requisiti ESG e pressioni inflazionistiche; tuttavia, l'esigenza di crescita e di espansione degli utili rimane e, mentre i CEO cercano modi per aumentare la produttività, il CFO sta emergendo come nuovo consulente in materia di tecnologia e innovazione. Nonostante questi venti contrari, ce ne sono anche a favore, che consentono di utilizzare le nuove tecnologie per aiutare i CFO a svolgere il loro ruolo di business partner e promuovere la produttività, l'eliminazione dei costi, l'accuratezza, il controllo e il valore aziendale.
Attraverso nuovi approcci alla gestione finanziaria che incorporano l'AI generativa, questa tecnologia avanzata può aiutare i CFO a prendere decisioni più informate e basate sui dati per la loro organizzazione, con importanti implicazioni finanziarie. Lo studio IBM Institute for Business Value CEO Study sul processo decisionale nell'era dell'AI ha rilevato che le principali priorità per i CEO sono la modernizzazione della tecnologia e la produttività, mentre le tre sfide principali sono la modernizzazione della tecnologia, la sostenibilità e la sicurezza. È qui che entra in scena il CFO, il cui ruolo è più importante che mai per sbloccare del valore e scalare e finanziare una tecnologia che sta ancora cercando di comprendere appieno.
Non ci si aspetta che i CFO siano esperti di tecnologia. Detto ciò, devono capire come misurare il valore aziendale creato dall'AI generativa in tutta l'organizzazione, utilizzando al contempo la tecnologia per potenziare le proprie competenze e capacità. Questa nuova tecnologia può aiutare i CFO a svolgere meglio il proprio lavoro, più velocemente e in modo più intelligente, oltre ad aumentare la produttività e ad aprire nuove fonti di ricavi.
Il recente rapporto dell'IBM Institute for Business Value Guida del CEO all'AI generativa nella finanza ha rilevato che "il successo dipende dalla rapidità con cui il finance riesce a trasformare i dati in insight fruibili". L'AI generativa non solo apre le porte ad altri flussi di entrate, ma sblocca anche il valore per la forza lavoro del finance. Il rapporto di IBM ha rilevato che, in media, gli utilizzatori dell'AI attribuiscono il 40% della ridistribuzione dell'FTE delle funzioni finanziarie all'AI.
Migliorare la nostra vita quotidiana con AI generativa e creare una versione digitale di noi stessi consente all'AI di diventare essenzialmente il nostro assistente. Essere un consumatore di AI ha i suoi benefici, ma essere un creatore di valore ha benefici ben più grandi. Un agente o assistente di AI generativa può inserisci e riassumere dati strutturati e dati non strutturati da fonti interne ed esterne, analizzarli e generare insight e schemi per le informazioni finanziarie che possono aumentare il valore aziendale e potenzialmente identificare flussi di ricavi inesplorati. Ciò consente di risparmiare una notevole quantità di tempo laddove in precedenza i professionisti della finanza erano immersi nei fogli di calcolo.
Le organizzazioni che hanno già adottato l'AI hanno contribuito a ridurre gli errori di forecasting del 57%, a ridurre i saldi non recuperabili del 43% e a ridurre i tempi di chiusura mensile del 33%, secondo il rapporto Institute for Business Value IBM. Adottando queste tecnologie, i CFO possono aumentare l'efficienza e migliorare le esperienze utente sia per gli stakeholder interni che esterni.
L'AI generativa sta cambiando il modo in cui facciamo business. L'ufficio del CFO deve adattarsi a questi nuovi modi di lavorare. La combinazione di forza lavoro digitale e umana crea un nuovo modello operativo, oltre alle nuove capacità e competenze richieste per l'organizzazione finanziaria. Non ci si aspetta che i CFO siano dei data scientist, tuttavia ci si aspetta che comprendano come l'utilizzo di questa tecnologia possa aumentare il valore aziendale.
Se da un lato sono ancora necessarie le competenze funzionali della finanza, dall'altro è necessaria una nuova suite di competenze per ottimizzare l'adozione e il consumo dei servizi digitali. Ampliando la forza lavoro con assistenti virtuali che liberano capacità, i professionisti della finanza possono concentrare il loro tempo su funzionalità. Invece di dedicare molto tempo ai fogli di calcolo, si potrebbe dedicare parte del proprio tempo a costruire strumenti di AI che aiutano a ottenere insight e a fornire una migliore pianificazione e forecasting.
La buona notizia: probabilmente è più facile insegnare a un professionista della finanza come usare la tecnologia per generare valore, che insegnare a un data scientist i concetti avanzati della finanza. La forza lavoro del finance dovrebbe creare costituita da creatori di valore e progettisti di esperienze, al fine di potenziare le competenze analitiche e tecniche per essere in grado di addestrare gli assistenti AI e impartire loro ordini, perfezionando, adattando e migliorando il servizio digitale. Inoltre, i dirigenti finanziari senior devono possedere maggiori capacità comunicative e narrative, in qualità di business partner dei CEO.
La fiducia è fondamentale per i leader finanziari e i CFO devono poter fidarsi dei dati necessari per prendere decisioni aziendali critiche e per la rendicontazione finanziaria ed ESG necessaria. Tecnologie come l'AI generativa possono suscitare sentimenti di scetticismo o sfiducia nell'accuratezza dei dati, in particolare per le organizzazioni che si affidano a processi manuali. La governance dei dati è fondamentale per garantire l'assenza di pregiudizi o allucinazioni, per stabilire una maggiore fiducia nei dati e per dare ai CFO la sicurezza necessaria per sostenere la loro rendicontazione. I risultati del rapporto dell'IBM Institute for Business Value suggeriscono che la creazione di strutture di governance in tutta l'organizzazione finanziaria può "[...] colmare le lacune di governance e sviluppare linee guida etiche che supportino l'adozione etica dell'AI generativa".
Indipendentemente dall'attività, le organizzazioni che adottano l'AI generativa dovrebbero sapere che, con la giusta governance, i CFO e i dipendenti umani possono liberare il proprio tempo per dedicarlo all'adozione dell'innovazione, invece di opporsi ai cambiamenti imminenti.
È importante ricordare che molte organizzazioni sono ancora nelle prime fasi di adozione e alcune esitano ad avviare questo processo. Tuttavia, la ricerca dimostra che più le organizzazioni avanzano nel loro percorso verso l'AI, maggiore è il valore offerto.
Se la tua organizzazione vuole esplorare l'AI generativa, considera di iniziare con un'attività laboriosa, come identificare e mitigare gli errori nella rendicontazione finanziaria. Un buon punto di partenza è un ambiente di hybrid cloud. Mentre la maggior parte delle organizzazioni effettua il passaggio, l'infrastruttura cloud può diventare costosa; tuttavia, con l'AI generativa su scala aziendale, questi costi potrebbero aumentare. Come sottolinea il report, la funzione FinOps, ovvero la gestione finanziaria degli investimenti basati sul cloud, "[...] dovrebbe svolgere un ruolo importante nelle decisioni di investimento nell'AI generativa".
Anche se implementare nuove tecnologie può sembrare molto complesso, non disporre di una strategia o evitare l'adozione potrebbe significare per un'organizzazione il rischio di perdere il vantaggio competitivo per il business. I CFO sono i partner strategici di trasformazione di cui i CEO necessitano per garantire l'adozione rapida e di successo dell'AI generativa.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.