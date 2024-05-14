Il ruolo del CFO nell'era dell'AI generativa

I CFO sono i custodi del capitale di investimento, coordinando un movimento attraverso tecnologie e innovazioni trasformative per far evolvere le aziende, accelerare i flussi di ricavi e generare risultati significativi.

Nell'attuale contesto aziendale, i CFO affrontano venti contrari nel processo decisionale, in condizioni non ideali, con regolamenti in rapida evoluzione, standard di rendicontazione ripetitivi, requisiti ESG e pressioni inflazionistiche; tuttavia, l'esigenza di crescita e di espansione degli utili rimane e, mentre i CEO cercano modi per aumentare la produttività, il CFO sta emergendo come nuovo consulente in materia di tecnologia e innovazione. Nonostante questi venti contrari, ce ne sono anche a favore, che consentono di utilizzare le nuove tecnologie per aiutare i CFO a svolgere il loro ruolo di business partner e promuovere la produttività, l'eliminazione dei costi, l'accuratezza, il controllo e il valore aziendale.

Attraverso nuovi approcci alla gestione finanziaria che incorporano l'AI generativa, questa tecnologia avanzata può aiutare i CFO a prendere decisioni più informate e basate sui dati per la loro organizzazione, con importanti implicazioni finanziarie. Lo studio IBM Institute for Business Value CEO Study sul processo decisionale nell'era dell'AI ha rilevato che le principali priorità per i CEO sono la modernizzazione della tecnologia e la produttività, mentre le tre sfide principali sono la modernizzazione della tecnologia, la sostenibilità e la sicurezza. È qui che entra in scena il CFO, il cui ruolo è più importante che mai per sbloccare del valore e scalare e finanziare una tecnologia che sta ancora cercando di comprendere appieno.