L'AI al servizio della finanza: l'utilizzo dell'AI generativa per un cambiamento trasformazionale

I leader finanziari non sono nuovi alle complessità e alle sfide che derivano dalla guida della crescita aziendale. Dalla gestione delle complessità della digitalizzazione a livello aziendale all'adattamento alle mutevoli abitudini di spesa dei clienti, le responsabilità di un CFO non sono mai state così molteplici.
In questa complessità si nasconde un'opportunità. I CFO possono sfruttare il potere trasformativo dell'AI generativa (gen AI) per rivoluzionare le operazioni finanziarie e sbloccare nuovi livelli di efficienza, precisione e insight.
L'AI generativa è una tecnologia che promette di rimodellare il settore finanziario così come lo conosciamo. Utilizzando modelli linguistici avanzati e algoritmi di apprendimento automatico, la gen AI può automatizzare e semplificare un'ampia gamma di processi finanziari, dall'analisi e rendicontazione finanziaria al procurement e alla contabilità fornitori.
Secondo una ricerca di IBM®, le organizzazioni che hanno implementato efficacemente l'AI nelle operazioni finanziarie hanno ottenuto i seguenti benefici:
Tuttavia, per integrare con successo la gen AI nelle operazioni finanziarie, è essenziale adottare un approccio strategico e ben pianificato. Le iniziative di AI e gen AI possono avere successo solo nella misura in cui i dati sottostanti lo consentono. Le aziende spesso intraprendono varie iniziative sui dati per supportare la propria strategia AI, che spaziano dal process mining alla governance dei dati.
Dopo aver implementato le giuste iniziative sui dati, sarà necessario creare la struttura adeguata per integrare con successo la gen AI nelle operazioni finanziarie. Ciò può essere ottenuto definendo un business case chiaro che descriva vantaggi e rischi, assicurando i finanziamenti necessari e stabilendo metriche misurabili per monitorare il ROI.
Successivamente, automatizza le attività ad alta intensità di manodopera identificando e indirizzando quelle pronte per l'automazione gen AI, iniziando dai casi d'uso per la mitigazione del rischio e incoraggiando l'adozione da parte dei dipendenti in linea con le responsabilità del mondo reale.
Sarà inoltre opportuno utilizzare la gen AI per mettere a punto FinOps attraverso l'implementazione di framework di stima e monitoraggio dei costi, la simulazione di dati e scenari finanziari e il miglioramento dell'accuratezza dei modelli finanziari, della gestione del rischio e del processo decisionale strategico.
Mentre i leader finanziari navigano nel landscape della gen AI, è fondamentale dare priorità a pratiche di AI responsabile ed etica. Data lineage, sicurezza e privacy sono questioni fondamentali che i CFO devono affrontare in modo proattivo.
Collaborando con organizzazioni affidabili come IBM, che aderisce ai rigorosi Principi di fiducia e trasparenza e Pilastri di fiducia, i team finanziari possono garantire che le iniziative di gen AI siano basate su integrità, trasparenza e responsabilità.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
