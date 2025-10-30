L'AI al servizio della finanza: l'utilizzo dell'AI generativa per un cambiamento trasformazionale

Secondo una ricerca di IBM®, le organizzazioni che hanno implementato efficacemente l'AI nelle operazioni finanziarie hanno ottenuto i seguenti benefici:

Tempo di ciclo di preventivazione più rapido del 33%

Riduzione del 43% dei crediti inesigibili

Riduzione del 25% nei costi per fattura pagata

Tuttavia, per integrare con successo la gen AI nelle operazioni finanziarie, è essenziale adottare un approccio strategico e ben pianificato. Le iniziative di AI e gen AI possono avere successo solo nella misura in cui i dati sottostanti lo consentono. Le aziende spesso intraprendono varie iniziative sui dati per supportare la propria strategia AI, che spaziano dal process mining alla governance dei dati.

Dopo aver implementato le giuste iniziative sui dati, sarà necessario creare la struttura adeguata per integrare con successo la gen AI nelle operazioni finanziarie. Ciò può essere ottenuto definendo un business case chiaro che descriva vantaggi e rischi, assicurando i finanziamenti necessari e stabilendo metriche misurabili per monitorare il ROI.

Successivamente, automatizza le attività ad alta intensità di manodopera identificando e indirizzando quelle pronte per l'automazione gen AI, iniziando dai casi d'uso per la mitigazione del rischio e incoraggiando l'adozione da parte dei dipendenti in linea con le responsabilità del mondo reale.

Sarà inoltre opportuno utilizzare la gen AI per mettere a punto FinOps attraverso l'implementazione di framework di stima e monitoraggio dei costi, la simulazione di dati e scenari finanziari e il miglioramento dell'accuratezza dei modelli finanziari, della gestione del rischio e del processo decisionale strategico.