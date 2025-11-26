Cos'è la gestione delle prestazioni aziendali (EPM)?

La gestione delle prestazioni aziendali (EPM) si riferisce alle pratiche aziendali, ai processi e agli strumenti che le organizzazioni utilizzano per pianificare, prevedere, bilanciare e migliorare le prestazioni aziendali.
L'EPM è particolarmente adatta per aiutare a semplificare le funzioni aziendali dei team finanziari, inclusi budget, forecasting e analisi dei dati. Un software EPM consente ai team finanziari di ottimizzare le proprie pratiche aziendali e informare il processo decisionale attraverso tecnologie avanzate come AI, machine learning (ML) e altri strumenti di automazione.
Le organizzazioni utilizzano soluzioni EPM come assistente integrato per valutare nuove opportunità, automatizzare compiti di routine e prendere decisioni di pianificazione strategica in settori come finanza, risorse umane, supply chain e vendite.
In particolare, i direttori finanziari (CFO) vedono la trasformazione necessaria per stare al passo con l'evoluzione della tecnologia, con alcune delle organizzazioni finanziarie di maggior successo che attingono ai sistemi AI. Un recente report dell'IBM Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che "quasi quattro CFO su cinque intendono mantenere o accelerare il ritmo di cambiamento trasformativo della loro organizzazione finanziaria." Il rapporto ha anche rivelato che 69% afferma che l'AI è parte integrante della loro strategia di trasformazione finanziaria.
I sistemi EPM fanno parte della trasformazione digitale che molte organizzazioni stanno attuando per soddisfare le esigenze delle funzioni finanziarie del futuro. I processi EPM aiutano le organizzazioni a prendere decisioni di pianificazione finanziaria e forniscono insight per rispondere a disagi e incertezze.
La pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e la gestione delle prestazioni aziendali (EPM) gestiscono entrambi i dati aziendali per un'organizzazione. Svolgono ruoli connessi ma hanno scopi diversi. Comprendere la differenza tra i due è critico per i CFO e i team di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) che mirano a spostare dall'efficienza transazionale all'agilità strategica.
ERP è tutta una questione di esecuzione. È la spina dorsale delle operazioni finanziarie quotidiane di un'organizzazione, dal monitoraggio delle transazioni ai conti da pagare fino alla chiusura finanziaria. Il sistema ERP è meglio compreso come il motore che mantiene in movimento l'azienda. Fornisce insight basati sui dati su ogni transazione all'interno dell'azienda ed è la singola fonte affidabile su ciò che accade a livello operativo.
L'EPM è il livello strategico. Il software EPM prende i dati ERP e li trasforma in insight orientati al futuro. Il ruolo dell'EPM è abilitare la pianificazione del budget, la previsione, la modellazione di scenari e l'analisi delle prestazioni. In sostanza, l'EPM aiuta i team finanziari a pianificare gli scenari "what if" e a prepararsi ad affrontarli.
In parole povere, l'ERP fa quadrare i conti, mentre l'EPM decide dove investire successivamente. Insieme, trasformano la finanza da una funzione di reporting a un partner strategico.
Oggi, molte organizzazioni finanziarie stanno sovrapponendo AI e analytics predittiva alle soluzioni ERP-EPM. L'obiettivo è ridurre la distanza tra dati e decisioni. Le organizzazioni lo fanno utilizzando l'accuratezza operativa dell'ERP e l'intelligenza strategica dell'EPM per prevedere, pianificare e pivotare in tempo reale.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Nel corso degli anni si è trasformato da una funzione di reporting di back-office. Oggi funge da motore di intelligence strategica per il settore finanziario. La sua evoluzione rispecchia il modo in cui il settore finanziario ha compiuto il proprio passaggio dalla conservazione dei dati storici al processo decisionale orientato al futuro.
EPM è talvolta anche sinonimo di corporate performance management (CPM), business performance management (BPM) e pianificazione e analisi finanziaria (FP&A).
All'inizio, l'EPM era un sistema manuale. I team finanziari costruivano bilanci e previsioni in fogli di calcolo e passavano i file tra i dipartimenti. Tuttavia, questo workflow divenne inefficiente: gli errori si moltiplicavano, il controllo versione scompariva e l'insight era limitata a ciò che poteva entrare nella cella. Fu allora che i team finanziari si resero conto che passavano più tempo a conciliare i dati finanziari che ad analizzare il significato dei numeri.
Il passo successivo e significativo per l'EPM è stato quello dei sistemi EPM on-premise. Questo ha fornito ai team finanziari una piattaforma per centralizzare i dati e standardizzare il reporting finanziario tra le varie unità di business. Infine, i leader finanziari hanno acquisito una visione coerente delle prestazioni e della consolidazione finanziaria automatizzata. Tuttavia, i sistemi on-premise presentavano sfide significative: erano rigidi, costosi da implementare, lenti nell'aggiornamento e richiedevano ai dipartimenti IT di gestire tutti i cambiamenti.
Poi arrivò l'era del cloud computing. Gli strumenti EPM basati su cloud, noti anche come software as a service (SaaS), hanno reso la gestione delle prestazioni più agile e accessibile in tutta l'organizzazione. I team finanziari sono stati in grado di collaborare in tempo reale, eseguire più scenari e aggiornare previsioni all'istante. Inoltre, l'integrazione dei dati è migliorata, trasformando la finanza in un ruolo di business partner commerciale.
Sulla scia dello slancio del cloud sono arrivate l'automazione e l'AI. I moderni sistemi EPM gestiscono ora automaticamente la consolidazione dei dati, la riconciliazione e la rendicontazione dei dati.
I sistemi EPM basati sull'AI dispongono di modelli di analytics predittiva che possono identificare tendenze e prevedere risultati utilizzando dati in tempo reale. I sistemi EPM avanzati possono anche gestire molte metodologie di prestazioni. L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) consente inoltre ai professionisti della finanza di interrogare i dati in modo conversazionale invece di dover cercare tra i report.
L'evoluzione dell'EPM per il settore finanziario è passata da fogli di calcolo statici a insight dinamici basati sull'AI che guidano decisioni informate e risultati finanziari.
I sistemi di gestione delle prestazioni aziendali (EPM) moderni includono diverse funzionalità fondamentali che permettono ai team finanziari di pianificare strategicamente, rispondere rapidamente ai cambiamenti e prendere decisioni basate sui dati.
Un componente essenziale dei sistemi EPM è il dashboard unificato. Il dashboard offre ai leader finanziari una visione d'insieme delle prestazioni in tutta l'azienda, consolidando i dati di più sistemi in un'unica interfaccia. Invece di dover monitorare manualmente i bilanci e i report, i CFO possono monitorare indicatori chiave di prestazioni (KPI), flussi di cassa e redditività in un unico posto.
Avere un dashboard unificato può aiutare a trasformare i dati finanziari in insight attuabili. Un dashboard fornisce ai team finanziari una visualizzazione dettagliata che possono utilizzare per prendere decisioni più rapidamente.
I moderni sistemi EPM dovrebbero essere uno one-stop-shop per la pianificazione, il budget e la previsione. Le soluzioni EPM automatizzano e collegano questi tre passaggi in un processo continuo. La soluzione consente ai team finanziari di abbattere i silo, collaborare tra i dipartimenti, aggiornare le ipotesi e allineare i piani finanziari con gli obiettivi aziendali.
Utilizzando strumenti basati sull'AI, i team finanziari possono accelerare i cicli di previsione e migliorare l'accuratezza analizzando i dati storici e i dati di mercato. Il risultato è un processo di business planning agile, basato sui dati e pronto ad adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.
L'analytics predittiva sta trasformando l'EPM da uno strumento retrospettivo a un motore finanziario prospettico. Analizzando dati operativi, dati storici, indicatori di mercato e driver, i sistemi EPM possono effettuare previsioni con notevole accuratezza.
Inoltre, i leader finanziari possono anticipare i risultati, come le carenze di flusso di cassa o le impennate della domanda, prima che si verifichino. Avere questo tipo di lungimiranza rafforza le decisioni basate sui dati e aiuta le organizzazioni a restare al passo con gli imprevedibili cambiamenti del mercato.
La modellazione degli scenari viene utilizzata dai team finanziari per testare con sicurezza scenari ipotetici. Con i moderni sistemi EPM, gli utenti possono modellare molteplici esiti e vedere istantaneamente l'impatto finanziario.
Questo tipo di capacità di pianificazione degli scenari supporta la pianificazione strategica, la gestione del rischio e le decisioni di investimento. Offre ai CFO un luogo sicuro per esplorare opzioni senza dover impegnare le risorse, cosa critico in mercati incerti.
Un sistema EPM basato su cloud offre ai team finanziari accesso a dati, dashboard e report 24 ore su 24 senza la necessità di VPN o di versioni multiple.
L'infrastruttura cloud è uno strumento chiave di gestione finanziaria, in quanto fornisce aggiornamenti automatici e mantiene i dati sincronizzati tra i vari team. Può inoltre ridurre il workload IT, migliorando al contempo le relazioni con gli stakeholder negli uffici globali.
L'EPM basato su cloud mantiene i team finanziari connessi ai processi aziendali e pronti ad agire in qualsiasi momento.
Le organizzazioni possono ottenere diversi vantaggi importanti. Questi vantaggi derivano dall'utilizzo di soluzioni di gestione delle prestazioni aziendali (EPM).
I sistemi EPM sono fondamentali in tempi di incertezza. I team finanziari devono essere in grado di gestire e aumentare la redditività e presentare ai leader metriche che siano approfondite e che abbiano senso per l'organizzazione.
Con EPM, i team possono ottenere insight su costi e redditività e aiutarli a determinare quali iniziative valgono il prezzo e quali no.
La riconciliazione dei conti può essere una causa di ritardo nella chiusura finanziaria, ed è per questo che disporre di un sistema EPM che automatizza questo processo rende i team finanziari molto più efficienti e proattivi.
Le soluzioni EPM possono risolvere i problemi legati alla sicurezza e i rischi tipicamente associati al processo di riconciliazione degli account prima che si verifichino eventuali ritardi.
Un sistema EPM moderno non è una semplice soluzione di gestione delle prestazioni: è un approccio olistico alla gestione e al mantenimento delle funzioni finanziarie aziendali.
Con soluzioni basate sull'AI, i CFO stanno semplificando i processi di gestione e i processi di reporting per costruire una base più solida a lungo termine. I sistemi EPM favoriscono una pianificazione efficace e un migliore allineamento in tutta l'azienda.
La capacità di adattarsi rapidamente è fondamentale per le organizzazioni finanziarie, soprattutto in un ambiente normativo in continua evoluzione. I sistemi EPM aiutano a unificare i flussi di cassa e i bilanci, il che può contribuire a ottimizzare la chiusura finanziaria e a consentire all'organizzazione di fare un resoconto sicuro.
Un'implementazione di successo della gestione delle prestazioni aziendali (EPM) richiede un'attenta pianificazione, una solida gestione del cambiamento e un'ottimizzazione continua per offrire un valore duraturo.
Le organizzazioni possono massimizzare il valore del loro investimento EPM seguendo queste best practice di implementazione.
Prima di immergersi nell'implementazione dell'EPM, i leader finanziari devono decidere di cosa ha realmente bisogno l'organizzazione. Questo passaggio potrebbe significare mappare le sfide attuali, come chiusure lente o dati in silo.
Dopo aver identificato queste esigenze, devono definire come l'EPM può aiutare a risolverle. Ogni organizzazione è diversa e necessita di un approccio distintivo.
Questo passaggio è fondamentale per comprendere il workflow, le scadenze decisionali e le dipendenze tra dipartimenti prima di implementare una soluzione EPM. Se il sistema EPM non è in grado di supportare operazioni reali, preparerà il terreno per sfide faticose per tutta l'organizzazione.
Quando le esigenze dell'organizzazione sono identificate, il passaggio successivo è scegliere la piattaforma EPM giusta che si adatti alle esigenze dell'ecosistema. I team dovrebbero valutare quanto sia scalabile la piattaforma e se possa integrarsi con i sistemi ERP e di gestione delle risorse clienti (CRM) esistenti.
Una soluzione EPM dovrebbe abilitare la collaborazione, automatizzare il lavoro manuale e fornire insight intelligenti. Una piattaforma dovrebbe anche essere in grado di crescere insieme all'organizzazione e offrire facilità d'uso per gli utenti non tecnici.
Il successo di un'implementazione EPM dipende dal fatto che le persone la accolgano. Un team finanziario può essere resistente a nuovi processi, specialmente a quelli che sconvolgono la norma. Per questo motivo è importante investire nella gestione del cambiamento, ad esempio nella formazione, nella comunicazione e nel coinvolgimento della leadership, per agevolare la transizione.
I team dovrebbero evidenziare i benefici di questa soluzione EPM e come migliorerà la precisione, farà risparmiare tempo e eleverà il ruolo del team nel lungo termine. Questi utenti devono vedere un valore personale nella soluzione, affinché ci sia un'adozione e un ritorno sull'investimento (ROI).
Le funzionalità EPM dipendono anche da dati puliti e affidabili. I team finanziari devono lavorare prima dell'implementazione per integrare solide pratiche di governance. Ciò significa definizioni coerenti, accesso controllato e validazione automatica in tutta l'organizzazione.
Poiché l'EPM richiede l'integrazione di dati provenienti da più fonti, queste devono essere accurate e sincronizzate. I team finanziari dovrebbero dare priorità ai dati nelle prime fasi del processo per stabilire fiducia in ogni report e previsione generata dalla soluzione EPM.
L'implementazione è solo l'inizio dell'ottimizzazione. Le soluzioni EPM richiedono ai team di monitorare regolarmente le metriche delle prestazioni, come l'accuratezza delle previsioni e l'adozione da parte degli utenti. Separatamente, i team devono raccogliere feedback da stakeholder finanziari e aziendali per esaminare cosa funziona e cosa no.
La soluzione EPM giusta si evolverà con l'organizzazione. Una valutazione continua li mantiene allineati man mano che emergono nuovi obiettivi e cambiano i mercati. La soluzione EPM dovrà essere perfezionata per garantire che il sistema continui a essere altamente prezioso.
Cosa riserva il futuro per la gestione delle prestazioni aziendali (EPM) nella finanza? Sembra che diventerà più intelligente e integrato a livello aziendale. La soluzione EPM è nata come strumento per il reporting finanziario e si sta rapidamente evolvendo nel sistema nervoso centrale del processo decisionale dei team finanziari.
La trasformazione di IBM è un assaggio di ciò che è possibile per le organizzazioni. Di fronte a dati frammentati e oltre 500 applicazioni finanziarie disconnesse tra le unità di business, IBM aveva bisogno di un cambiamento radicale. Per raggiungere l'unificazione dei dati, l'azienda ha sviluppato una piattaforma EPM integrata alimentata da IBM® Cognos Analytics e IBM® Planning Analytics (funzionalità TM1). Nel 2019, ha aggiunto le funzionalità AI.
I risultati sono stati profondi. Grazie all'approccio integrato, dal 2020 si è ottenuto un risparmio del 95% degli strumenti FP&A e un aumento del 40% della produttività FP&A. Inoltre, l'azienda ha realizzato previsioni basate sull'AI con report in tempo reale e una precisione quasi perfetta del modello utilizzando IBM® watsonx e Planning Analytics.
Il case study di IBM è un esempio della direzione che sta prendendo l'EPM e di come un'organizzazione possa diventare un ecosistema connesso con tecnologia avanzata. L'AI sta portando i leader finanziari nel mondo moderno e li sta aiutando a evolversi in consulenti strategici che sono un passo avanti.
Scopri come il forecasting basato su AI, l'analisi automatica delle variance e gli insight sulle prestazioni in tempo reale stanno aiutando i team finanziari
Esplora in che modo i CFO del settore dei servizi finanziari possono ottenere il massimo dalla gen AI, come prepararsi a questa tecnologia, dove applicarla e cosa fare per renderla un'aggiunta preziosa.
Esamina come le soluzioni basate su AI stanno rimodellando il ruolo del CFO di oggi, oltre a migliorare la pianificazione finanziaria.
Pianifica in modo più intelligente e agisci più rapidamente con IBM® Planning Analytics: forecasting e reporting con integrazione AI che si adattano alla tua attività, su cloud o on-premise.
Per prosperare, le aziende devono utilizzare i dati per promuovere la fedeltà dei clienti, automatizzare i processi aziendali e innovare con soluzioni basate su AI.
IBM® Finance Consulting Services aiuta a trasformare le operazioni finanziarie con insight basati sui dati, automazione e innovazione basata su AI.
Fai un passo avanti verso un processo decisionale più intelligente e basato sui dati. Scopri come IBM® Planning Analytics e IBM® Financial Planning Analysis possono aiutarti a trasformare gli insight in azioni concrete, migliorare la precisione delle previsioni, e sbloccare nuove opportunità di crescita.