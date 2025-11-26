Cos'è la gestione delle prestazioni aziendali (EPM)?

Nel corso degli anni si è trasformato da una funzione di reporting di back-office. Oggi funge da motore di intelligence strategica per il settore finanziario. La sua evoluzione rispecchia il modo in cui il settore finanziario ha compiuto il proprio passaggio dalla conservazione dei dati storici al processo decisionale orientato al futuro.

EPM è talvolta anche sinonimo di corporate performance management (CPM), business performance management (BPM) e pianificazione e analisi finanziaria (FP&A).

All'inizio, l'EPM era un sistema manuale. I team finanziari costruivano bilanci e previsioni in fogli di calcolo e passavano i file tra i dipartimenti. Tuttavia, questo workflow divenne inefficiente: gli errori si moltiplicavano, il controllo versione scompariva e l'insight era limitata a ciò che poteva entrare nella cella. Fu allora che i team finanziari si resero conto che passavano più tempo a conciliare i dati finanziari che ad analizzare il significato dei numeri.

Il passo successivo e significativo per l'EPM è stato quello dei sistemi EPM on-premise. Questo ha fornito ai team finanziari una piattaforma per centralizzare i dati e standardizzare il reporting finanziario tra le varie unità di business. Infine, i leader finanziari hanno acquisito una visione coerente delle prestazioni e della consolidazione finanziaria automatizzata. Tuttavia, i sistemi on-premise presentavano sfide significative: erano rigidi, costosi da implementare, lenti nell'aggiornamento e richiedevano ai dipartimenti IT di gestire tutti i cambiamenti.

Poi arrivò l'era del cloud computing. Gli strumenti EPM basati su cloud, noti anche come software as a service (SaaS), hanno reso la gestione delle prestazioni più agile e accessibile in tutta l'organizzazione. I team finanziari sono stati in grado di collaborare in tempo reale, eseguire più scenari e aggiornare previsioni all'istante. Inoltre, l'integrazione dei dati è migliorata, trasformando la finanza in un ruolo di business partner commerciale.

Sulla scia dello slancio del cloud sono arrivate l'automazione e l'AI. I moderni sistemi EPM gestiscono ora automaticamente la consolidazione dei dati, la riconciliazione e la rendicontazione dei dati.

I sistemi EPM basati sull'AI dispongono di modelli di analytics predittiva che possono identificare tendenze e prevedere risultati utilizzando dati in tempo reale. I sistemi EPM avanzati possono anche gestire molte metodologie di prestazioni. L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) consente inoltre ai professionisti della finanza di interrogare i dati in modo conversazionale invece di dover cercare tra i report.

L'evoluzione dell'EPM per il settore finanziario è passata da fogli di calcolo statici a insight dinamici basati sull'AI che guidano decisioni informate e risultati finanziari.