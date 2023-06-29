L'Integrated Business Planning (IBP) fornisce un framework completo che combina pianificazione, analisi e reportistica strategica, operativa e finanziaria per migliorare i risultati aziendali.
L'IBP riunisce varie funzioni, tra cui vendite, marketing, finanza, supply chain, risorse umane, IT e oltre, per collaborare tra le unità di business e prendere decisioni informate che guidano il successo complessivo dell'azienda.
Il termine "IBP" è stato introdotto dalla società di consulenza manageriale Oliver Wight per descrivere una versione evoluta del processo di pianificazione delle vendite e delle operazioni (S&OP) che avevano originariamente sviluppato nei primi anni '80.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
L'Integrated Business Planning inizia con la pianificazione strategica. Il team di gestione definisce gli obiettivi e le finalità a lungo termine dell'organizzazione. Questo include l'analisi delle tendenze di mercato, delle forze competitive e delle richieste dei clienti per identificare opportunità e minacce. La pianificazione strategica definisce la direzione per l'intera organizzazione e stabilisce le basi per la successiva roadmap di pianificazione.
La pianificazione operativa si concentra sulla traduzione degli obiettivi strategici in piani attuabili a livello operativo. Ciò implica la scomposizione degli obiettivi strategici in target e iniziative specifici che i diversi dipartimenti e funzioni devono attuare.
Ad esempio, il reparto vendite potrebbe sviluppare un piano per entrare in nuovi mercati o lanciare nuovi prodotti, mentre il reparto della supply chain si concentra sull'ottimizzazione dell'inventario e sull'assicurazione di una logistica efficiente. La chiave è allineare i piani operativi con gli obiettivi strategici più ampi, per garantire l'uniformità e la coerenza in tutta l'organizzazione.
La pianificazione finanziaria garantisce che i piani strategici e operativi dell'organizzazione siano finanziariamente sostenibili. Consiste nello sviluppo di proiezioni finanziarie dettagliate, incluse previsioni di ricavi, budget per le spese e previsioni di flusso di cassa. Integrando la pianificazione finanziaria con la pianificazione strategica e operativa, le organizzazioni possono valutare la redditività finanziaria, identificare potenziali lacune o rischi e apportare le necessarie modifiche per raggiungere gli obiettivi finanziari.
Un aspetto fondamentale dell'IBP è la collaborazione e il coinvolgimento di varie funzioni e dipartimenti all'interno dell'organizzazione. Invece di lavorare in isolamento, reparti come vendite, marketing, finanza, supply chain, risorse umane e IT si uniscono per condividere informazioni, allineare gli obiettivi e prendere decisioni coordinate.
L'IBP si basa sull'integrazione di dati provenienti da diverse fonti e sistemi. Ciò può comportare il consolidamento dei dati provenienti da sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), sistemi di customer relationship management (CRM), sistemi di gestione della supply chain e altre fonti rilevanti. Strumenti avanzati di analytics e business intelligence vengono utilizzati per analizzare e interpretare i dati, scoprendo insight e tendenze che guidano il processo decisionale.
Il processo di Integrated Business Planning richiede un monitoraggio continuo delle prestazioni rispetto a piani e obiettivi. Gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) sono istituiti per misurare i progressi e abilitare una gestione proattiva. Le revisioni e i report periodici delle prestazioni consentono alle organizzazioni di identificare le deviazioni, adottare misure correttive e migliorare costantemente i propri processi di pianificazione.
Integrando la pianificazione strategica, operativa e finanziaria, le organizzazioni possono sbloccare il pieno potenziale dell'IBP e guidare il successo aziendale e raggiungere i propri obiettivi.
L'IBP facilita il processo decisionale basato sui dati fornendo insight in tempo reale su vari aspetti dell'azienda. Riunendo i dati provenienti da vari dipartimenti, le organizzazioni possono sviluppare una visione olistica delle proprie operazioni, che consente loro di prendere decisioni più consapevoli.
Allineando gli obiettivi strategici ai piani operativi e finanziari, l'IBP garantisce che ogni dipartimento e dipendente lavori verso una visione comune. Questo allineamento favorisce la sinergia e stimola la collaborazione interfunzionale.
In un landscape aziendale in rapida evoluzione, l'agilità è fondamentale. L'IBP consente alle organizzazioni di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato, alle fluttuazioni della domanda e alle opportunità emergenti. Monitorando e modificando continuamente i piani, le aziende possono rimanere reattive e cogliere vantaggi competitivi.
L'Integrated Business Planning consente alle organizzazioni di ottimizzare l'allocazione delle risorse tra diverse funzioni. Aiuta a identificare i colli di bottiglia, ad allocare le risorse in modo efficace e a dare priorità alle iniziative che producono i maggiori ritorni, portando a una maggiore efficienza e a un risparmio sui costi.
L'IBP facilita una gestione proattiva del rischio considerando vari scenari e identificando potenziali rischi e opportunità. Analizzando i dati e conducendo analisi alternativa, le aziende possono sviluppare piani di emergenza e mitigare i rischi prima che si concretizzino.
Implementare un processo IBP efficace richiede una pianificazione e un'esecuzione attente che possono richiedere un notevole impegno e un cambio di gestione, ma i benefici ne valgono davvero la pena. Ecco alcuni passaggi strategici essenziali da considerare:
Stabilire il consenso della leadership; ottieni il supporto di dirigenti di alto livello che comprendono il valore dell'Integrated Business Planning e possono guidare i cambiamenti organizzativi necessari. L'impegno della leadership, guidato dal CFO, è fondamentale per un'implementazione di successo.
Monitora e adatta continuamente; implementa meccanismi per monitorare le prestazioni rispetto a piani e obiettivi. Rivedi regolarmente indicatori chiave di performance (KPI), conduci analisi delle prestazioni e genera report e dashboard tempestivi. Identifica le deviazioni, adotta misure correttive e migliora costantemente i processi di pianificazione sulla base di feedback e insight.
Per favorire la collaborazione interfunzionale, l'organizzazione deve identificare gli stakeholder chiave, abbattere i silos e incoraggiare la comunicazione aperta tra i reparti. È essenziale creare una cultura collaborativa che valorizzi la condivisione delle informazioni e il processo decisionale collettivo.
Contemporaneamente, l'implementazione di un sistema di integrazione dei dati robusto, che comprenda ERP, CRM e sistemi di gestione della supply chain, garantisce un flusso di dati fluido e aggiornamenti in tempo reale. Interfacce intuitive, governance dei dati e formazione forniscono il supporto tecnologico necessario. Combinando questi sforzi, si crea un ambiente di collaborazione e processo decisionale basato sui dati, aumentando l'efficienza operativa e la competitività.
Implementare soluzioni di analytics e business intelligence per semplificare e automatizzare il processo di pianificazione e supportare le funzionalità di processo decisionale. Queste soluzioni offrono funzionalità complete, capacità di integrazione dei dati, pianificazione e modellazione di scenari e reportistica in tempo reale.
Dal punto di vista tecnologico, le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni software avanzate e sistemi che facilitino un'integrazione e collaborazione fluide dei dati per supportare l'IBP. Ecco alcuni componenti chiave che contribuiscono al successo dell'Integrated Business Planning:
Una piattaforma che funge da spina dorsale dell'Integrated Business Planning integrando dati provenienti da diversi dipartimenti e funzioni. Consente un archivio centralizzato di informazioni e fornisce una visibilità in tempo reale dell'intera attività.
Gli strumenti di business intelligence svolgono un ruolo fondamentale nell'analisi e visualizzazione di dati integrati provenienti da molteplici fonti. Questi strumenti forniscono insight approfonditi sulle metriche chiave e aiutano a identificare tendenze, schemi e opportunità. Sfruttando strumenti di BI, i decisori possono valutare rapidamente le prestazioni, prendere decisioni aziendali basate sui dati e aumentare l'accuratezza delle previsioni.
Le soluzioni collaborative di pianificazione e forecasting permettono ai team trasversali di collaborare nella creazione e nel perfezionamento dei piani. Queste soluzioni di pianificazione facilitano la collaborazione in tempo reale, consentendo agli stakeholder di contribuire con le loro competenze e insight. Con la visibilità end-to-end, le organizzazioni possono garantire che i piani siano completi, accurati e allineati alla strategia aziendale.
Per garantire un'integrazione fluida dei dati, le organizzazioni devono investire in strumenti di integrazione e automazione dei dati. Questi strumenti consentono l'estrazione, la trasformazione e il caricamento (ETL) di dati da varie fonti. L'automazione semplifica i processi di dati, riduce gli sforzi manuali e riduce al minimo il rischio di errori o discrepanze nei dati.
Il cloud computing offre scalabilità, flessibilità e accessibilità, rendendolo una scelta ideale per l'Integrated Business Planning. Le soluzioni basate sul cloud forniscono una piattaforma centralizzata dove i team possono accedere ai dati, collaborare e fare aggiornamenti in tempo reale da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Il cloud offre anche sicurezza dei dati, disaster recovery ed efficienza dei costi rispetto all'infrastruttura on-premise.
Man mano che le organizzazioni integrano i dati da più fonti, il mantenimento della governance dei dati e della sicurezza diventa fondamentale. Stabilire politiche di governance dei dati e garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati sono passi fondamentali per mantenere l'integrità dei dati e salvaguardare le informazioni sensibili. L'implementazione di misure robuste di sicurezza dei dati, come la crittografia e i controlli di accesso, aiuta a proteggere da violazioni dei dati e accessi non autorizzati.
Scopri come la previsione basata su AI, l'analisi automatizzata della varianza e gli insight sulle prestazioni in tempo reale stanno aiutando i team finanziari.
Esplora come i CFO e i leader finanziari possono ottenere il massimo dall'AI generativa incluso come prepararla, dove applicarla e cosa serve per renderla un'aggiunta utile.
Esamina come le soluzioni basate su AI stanno rimodellando il ruolo del CFO di oggi, oltre a migliorare la pianificazione finanziaria.
Ottieni un'integrated business planning incorporata nell'AI, insieme alla libertà di implementare l'ambiente che meglio supporta gli obiettivi.
Trasforma la finanza con IBM AI for Finance, una soluzione basata su automazione intelligente e insight predittivi per favorire operazioni finanziarie più intelligenti, rapide e resilienti.
Reimmagina la finanza con IBM Consulting, combinando competenze e soluzioni basate su AI per una funzione finanziaria più efficiente e strategica.
Unifica le operazioni e la pianificazione finanziaria con l'AI per ottimizzare previsione, processi e prestazioni.