Per favorire la collaborazione interfunzionale, l'organizzazione deve identificare gli stakeholder chiave, abbattere i silos e incoraggiare la comunicazione aperta tra i reparti. È essenziale creare una cultura collaborativa che valorizzi la condivisione delle informazioni e il processo decisionale collettivo.

Contemporaneamente, l'implementazione di un sistema di integrazione dei dati robusto, che comprenda ERP, CRM e sistemi di gestione della supply chain, garantisce un flusso di dati fluido e aggiornamenti in tempo reale. Interfacce intuitive, governance dei dati e formazione forniscono il supporto tecnologico necessario. Combinando questi sforzi, si crea un ambiente di collaborazione e processo decisionale basato sui dati, aumentando l'efficienza operativa e la competitività.