Cos'è una rete privata virtuale (VPN)?

Le VPN crittografano i dati personali e nascondono le attività online a terze parti non autorizzate, offrendo agli utenti una connessione Internet sicura e privata.

Le VPN hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita delle reti informatiche e nella diffusione di Internet e sono utilizzate da alcune delle organizzazioni più grandi e di maggior successo al mondo.

Con l'accelerazione delle reti informatiche e dell'uso di Internet tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, è aumentata anche la necessità di soluzioni di sicurezza che proteggessero la privacy degli individui e delle aziende che vi facevano affidamento. OpenVPN, una VPN open source rilasciata nel 2001, è stata una delle prime VPN ampiamente utilizzate. È diventata popolare grazie alla crittografia avanzata e alla capacità di aggirare i firewall, ovvero le barriere di sicurezza le tra connessioni Internet private e pubbliche.

Oggi esistono sia VPN gratuite che servizi VPN che addebitano un abbonamento mensile. Alcuni utenti VPN sono disposti a pagare per funzionalità aggiuntive come i kill switch, che interrompono una connessione Internet in caso di interruzione di una connessione VPN.

La maggior parte delle VPN può essere scaricata come applicazione (app VPN) dall'app store e installata facilmente su un telefono Mac o Android. Possono anche essere installate come estensioni del browser sui browser più diffusi, come Chrome o Firefox. Le VPN moderne sono progettate per funzionare con tutti i sistemi operativi (OS), inclusi Windows, Linux (Android) e Mac (OS e iOS).