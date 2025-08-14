Cos'è una rete privata virtuale (VPN)?

8 minuti
Una VPN (rete privata virtuale) è un'applicazione (app) o un servizio che rende privata una connessione Internet indirizzando il traffico di rete attraverso un server VPN sicuro.
Le VPN crittografano i dati personali e nascondono le attività online a terze parti non autorizzate, offrendo agli utenti una connessione Internet sicura e privata.
Le VPN hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita delle reti informatiche e nella diffusione di Internet e sono utilizzate da alcune delle organizzazioni più grandi e di maggior successo al mondo.
Con l'accelerazione delle reti informatiche e dell'uso di Internet tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, è aumentata anche la necessità di soluzioni di sicurezza che proteggessero la privacy degli individui e delle aziende che vi facevano affidamento. OpenVPN, una VPN open source rilasciata nel 2001, è stata una delle prime VPN ampiamente utilizzate. È diventata popolare grazie alla crittografia avanzata e alla capacità di aggirare i firewall, ovvero le barriere di sicurezza le tra connessioni Internet private e pubbliche.
Oggi esistono sia VPN gratuite che servizi VPN che addebitano un abbonamento mensile. Alcuni utenti VPN sono disposti a pagare per funzionalità aggiuntive come i kill switch, che interrompono una connessione Internet in caso di interruzione di una connessione VPN.
La maggior parte delle VPN può essere scaricata come applicazione (app VPN) dall'app store e installata facilmente su un telefono Mac o Android. Possono anche essere installate come estensioni del browser sui browser più diffusi, come Chrome o Firefox. Le VPN moderne sono progettate per funzionare con tutti i sistemi operativi (OS), inclusi Windows, Linux (Android) e Mac (OS e iOS).
Le reti di computer sono sistemi di dispositivi interconnessi, come dispositivi mobili, router e data center, progettati per comunicare e condividere risorse.
Per funzionare, le reti di computer si basano su protocolli di comunicazione, ovvero regole che stabiliscono il modo in cui i dispositivi possono trasmettere o scambiare dati su una rete.
Le moderne reti informatiche sono alla base della maggior parte delle esperienze digitali, dalle comunicazioni personali e l'intrattenimento ai processi aziendali critici delle aziende mondiali di maggior successo.
Il cloud computing è l'accesso on-demand alle informazioni e alle risorse di elaborazione (sia fisiche che virtuali) su Internet tramite un modello tariffario pay-per-use.
Queste risorse sono varie e possono includere server, data storage, software, dispositivi di rete, strumenti per lo sviluppo di applicazioni (app-dev) e molto altro.
Il cloud computing ha consentito alle aziende di qualsiasi dimensione di diventare più efficienti e scalabili sfruttando la potenza di Internet per migliorare la collaborazione e la flessibilità. È stato fondamentale nella diffusione del lavoro da remoto, consentendo ai dipendenti di accedere a informazioni e risorse precedentemente accessibili solo in sede con configurazioni di infrastrutture IT più tradizionali.
Le VPN funzionano stabilendo una connessione sicura e crittografata tra i dispositivi e una posizione remota del server VPN, quindi inviando il traffico Internet attraverso il server. Questo processo maschera il vero indirizzo IP di un utente e protegge la sua cronologia di navigazione privata da hacker, fornitori di servizi Internet (ISP) e altre parti non autorizzate.
Gli indirizzi IP (Internet Protocol) sono numeri assegnati a ciascun dispositivo connesso su una rete di computer. Gli indirizzi IP consentono ai dispositivi di una rete di localizzarsi e identificarsi e di comunicare seguendo i protocolli di rete.
Le VPN nascondono gli indirizzi IP, consentendo agli utenti di mascherare la propria posizione geografica e rendendo più difficile il monitoraggio delle attività da parte dei siti web e di terze parti non autorizzate.
La crittografia è il processo di trasformazione del testo leggibile in un formato illeggibile per proteggerlo da utenti non autorizzati.
Le VPN sicure utilizzano la crittografia per proteggere i dati mentre viaggiano su Internet tra utenti e dispositivi. Quando un dispositivo si connette a una VPN, viene generata una chiave segreta tra il dispositivo e il server VPN. Questa chiave codifica e decodifica i dati ogni volta che attraversano un tunnel VPN, ovvero un percorso sicuro da un punto all'altro di una rete.
Nel contesto delle VPN, la potenza della crittografia dipende dai cifrari, o algoritmi, utilizzati per codificare e decodificare i dati personali mentre viaggiano attraverso una rete.
Ad esempio, AES-256 e ChaCha20 sono due algoritmi di crittografia altamente sicuri che alimentano molte delle attuali VPN leader dei settori. Le migliori VPN non crittografano solo i dati personali, ma tutto il traffico Internet generato da un utente, comprese le richieste e le risposte ai nameserver di dominio (DNS).
In genere, un utente apre un'app VPN o un'estensione del browser in modo da poter accedere a una rete wireless non protetta, come il wifi pubblico gratuito di un bar, un aeroporto o qualche altro luogo pubblico.
Il funzionamento della VPN dipende dalla sua capacità di fornire agli utenti la stessa sicurezza e privacy su una rete wi-fi aperta, nello stesso modo di una connessione internet privata.
Una volta attivata, la VPN crittografa tutto il traffico Internet in entrata e in uscita sul dispositivo dell'utente, convertendo l'attività online in un formato segreto e illeggibile che solo un server VPN remoto può decodificare.
I provider di VPN creano reti di server VPN note come reti di server appositamente per questo scopo.
Dopo la crittografia, le VPN creano un tunnel sicuro tra il dispositivo di un utente e un server VPN, quindi inviano pacchetti di dati crittografati attraverso quel tunnel seguendo regole specifiche, note come protocolli VPN.
Il tunneling impedisce agli utenti non autorizzati, come hacker e ISP, di raccogliere e analizzare i dati degli utenti senza l'autorizzazione dell'utente.
Una volta che i dati crittografati di un utente raggiungono un altro server VPN tramite tunneling, vengono decrittografati utilizzando la chiave stabilita tra il dispositivo e il server al momento dell'attivazione della VPN.
Dopo avere crittografato, inviato e decrittografato i dati attraverso un server VPN, il sistema deve mascherare l'indirizzo dell'utente. Indirizza il traffico Internet tramite server remoti intermedi, o server proxy, che fanno sembrare che l'utente acceda a Internet da un luogo diverso da quello effettivo.
Gli utenti che seguono questi cinque passaggi sono pronti ad accedere a Internet in modo sicuro e protetto, certi che la loro attività online e la cronologia di navigazione rimarranno private.
Ci sono molti benefici consolidati nell'uso delle VPN, sia a livello personale che aziendale, e la domanda di servizi VPN sta crescendo di conseguenza. Un recente rapporto ha valutato il mercato globale delle VPN in quasi 60 miliardi di dollari e ha previsto che raggiungerà i 138 miliardi di dollari entro il 2030, un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di oltre il 15%.1
Ecco alcuni dei benefici più diffusi dell'utilizzo delle VPN.
La crittografia VPN aiuta a garantire che la connessione Internet di un utente sia privata e che i siti visitati, i contenuti condivisi e le attività online siano protetti da inserzionisti, ISP e altre terze parti non autorizzate.
Con l'aumento degli attacchi informatici (ovvero i tentativi di rubare o distruggere tramite l'accesso non autorizzato a una rete) nei confronti di celebri aziende di social media, istituti finanziari e servizi di streaming, la protezione della privacy online è diventata fondamentale. Una VPN potente protegge da molti attacchi comuni che prendono di mira i dati personali.
Le connessioni VPN sono un modo sicuro e protetto per migliorare la cybersecurity personale e professionale, proteggendo gli utenti da una serie di minacce informatiche comuni.
In campo lavorativo, l'uso di una VPN offre ai dipendenti l'accesso remoto a tutte le stesse risorse che avrebbero in ufficio, utilizzando un wi-fi pubblico in un hotel o in un altro spazio pubblico.
Le restrizioni geografiche limitano l'accesso a Internet in base alla posizione geografica di un utente e possono limitare la capacità di accedere ai contenuti. Spesso, le restrizioni geografiche vengono messe in atto da governi autoritari che cercano di controllare il tipo di informazioni a cui i loro cittadini possono accedere. Le VPN consentono agli utenti di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno, indipendentemente da dove si trovino, mascherando il loro indirizzo IP e utilizzando il tunneling e la crittografia VPN per garantire la loro privacy.
Le VPN aiutano a velocizzare alcune connessioni Internet, soprattutto per gli utenti che giocano o sono impegnati in altre attività ad alta larghezza di banda. Lo fanno impedendo la limitazione della larghezza di banda, una tattica utilizzata da alcuni ISP per controllare la quantità di dati utilizzati per determinate attività online.
Le VPN possono aiutare a ridurre la discriminazione dei prezzi da parte dei siti web che cercano di offrire prezzi diversi per lo stesso servizio in base alla geolocalizzazione dell'utente. Mascherando gli indirizzi IP, le VPN consentono a tutti gli utenti di ricevere gli stessi prezzi, indipendentemente da dove si trovano.
Venticinque anni dopo la loro diffusione, le VPN sono ancora considerate uno dei modi più sicuri ed efficaci per accedere a Internet. A condizione che gli utenti si affidino a un provider VPN affidabile e utilizzino correttamente l'app o il servizio, le VPN aiutano a proteggersi da un'ampia gamma di minacce informatiche.
Tuttavia, anche con le migliori VPN, gli utenti devono tenere presente che esistono ancora alcune minacce da cui non sono protetti. Ad esempio, il malware (programma software scritto specificamente per danneggiare un utente, un sistema o un'organizzazione) è immune alle VPN e richiede un software antivirus aggiuntivo per la mitigazione.
Le organizzazioni di ogni dimensione e in un'ampia gamma di settori si affidano alle VPN per una varietà di casi d'uso. Dalla protezione dei lavoratori da remoto all'utilizzo del cloud, ecco cinque dei casi d'uso più comuni delle VPN aziendali.
Con l'avvento del lavoro da remoto, le organizzazioni di ogni dimensione stanno dotando i propri dipendenti dei dispositivi mobili più recenti, affinché possano accedere alle risorse e alle applicazioni aziendali dal loro ufficio domestico.
Le VPN svolgono un ruolo cruciale nel consentire a questi dipendenti di collaborare e comunicare in modo efficace, con le stesse precauzioni di sicurezza che sarebbero in atto in ufficio.
Molte organizzazioni di successo hanno uffici in più di un Paese o regione e le VPN svolgono un ruolo cruciale nel mantenere questi uffici connessi in modo sicuro. Le VPN site-to-site, ovvero le VPN che crittografano le informazioni su più reti sicure, consentendo loro di comunicare come se fossero la stessa rete, sono fondamentali per la crescita di molte organizzazioni globali.
Le VPN crittografano i dati mentre viaggiano attraverso le reti, proteggendoli dal furto da parte di utenti che cercano di ottenere accessi non autorizzati. I controlli degli accessi, ovvero modi per configurare le VPN per diversi utenti con diversi livelli di accesso, sono critici per garantire che i dati sensibili siano visualizzati solo dagli utenti autorizzati.
Le VPN aiutano anche le organizzazioni a garantire la conformità dei dati in settori altamente regolamentati. Le VPN possono aiutare le aziende a rispettare regole di conformità rigorose e in rapida evoluzione che possono essere diverse da territorio a territorio, garantendo la privacy dei dati in più regioni.
Via via che sempre più organizzazioni cercano di utilizzare i benefici del cloud computing, le VPN aiutano a garantire che i dati archiviati in un posto e accessibili da un altro rimangano sicuri e privati. Via via che più dati sono memorizzati nel cloud, le VPN li proteggono dagli accessi non autorizzati crittografandoli in modo sicuro e mantenendoli privati.
