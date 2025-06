Utilizzando l'AI e l'automazione, IBM ha consolidato con successo i suoi dati e ha trasformato la pianificazione finanziaria in un processo intelligente e automatizzato.



La trasformazione di IBM ha fornito un valore aziendale tangibile, facendo risparmiare all'azienda milioni di ore di lavoro all'anno dal 2023 eliminando la rendicontazione manuale.



Beyond Finance



Nel 2021, IBM Consulting® ha adottato Planning Analytics per la pianificazione strategica della forza lavoro tra 160.000 professionisti della consulenza. Attraverso una soluzione chiamata SCORE, basata su Planning Analytics, l'organizzazione ha allineato i suoi obiettivi tra le regioni, ha modellato le strategie di assunzione e ha ottimizzato l'impiego della forza lavoro. L'impatto è stato rapido e misurabile:

Miglioramento dell'utile lordo contrattuale (CGP): ogni miglioramento del CGP dello 0,1% (all'anno) risulta in un utile lordo contrattuale (CGP) incrementale di 16 milioni di dollari

Esecuzione unificata della strategia tra Spring Plan, Fall Plan e Demand Interlock

Processo decisionale più intelligente allineando la strategia con la pianificazione della forza lavoro e i dati storici

SCORE è diventato critico anche per le revisioni della pianificazione strategica di IBM, consentendo un approvvigionamento più intelligente, previsioni in tempo reale e una pianificazione degli scenari basati sui dati in tutte le aree geografiche.

SCORE ha dimostrato di essere un asset indispensabile per IBM Consulting, in quanto consente decisioni basate sui dati e genera sostanziali incrementi di redditività. Grazie alla sua capacità di ottimizzare l'implementazione della forza lavoro e snellire i processi, lo strumento ha consolidato la sua posizione di pietra miliare del successo di IBM Consulting.



Risultato



Con l'AI e l'automazione al centro, la trasformazione di IBM dimostra la potenza della pianificazione basata su AI per eliminare gli sprechi manuali e creare un impatto a livello aziendale. Modernizzando la pianificazione finanziaria e della forza lavoro con Planning Analytics, IBM ha sostituito i processi frammentati e i dati isolati con strategie connesse e basate sui dati. Il cambiamento è stato strategico e immediato e ha fornito insight più rapidi, previsioni più nitide e un valore aziendale significativo.



I dirigenti ora hanno una visibilità in tempo reale sulle prestazioni e sulle dinamiche della forza lavoro, consentendo decisioni più intelligenti e agili. Dal risparmio di milioni di ore di lavoro al miglioramento della redditività attraverso una precisa ottimizzazione della forza lavoro, l'approccio di IBM non è solo un blueprint per l'efficienza, è un modello per una pianificazione intelligente e strategica su larga scala, essenziale per le aziende di oggi.