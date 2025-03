Che cos'è la Customer Experience Management (CXM)?

Garantisci che i dati dei clienti siano privati e sicuri. Un aspetto fondamentale della customer retention è la fiducia. Ogni strategia di esperienza del cliente dovrebbe includere le best practice per la cybersecurity.

In caso di utilizzo di CXM di terze parti, le aziende dovrebbero assicurarsi che la piattaforma di gestione selezionata sia estremamente sicura, aggiornata sulle più recenti politiche di cybersecurity e in grado di crittografare e proteggere i dati dei clienti. Inoltre, le aziende dovrebbero addestrare costantemente i dipendenti sui più recenti protocolli di cybersecurity e su come evitare minacce e attacchi informatici come il phishing.

Come backup, le aziende dovrebbero avere pronto un piano per affrontare il caso di una violazione dei dati. Questo significa conservare una copia cartacea dei dati importanti, in modo da poter continuare le operazioni anche in caso di arresto informatico.