Nome di spicco nel mercato dell'AI, Artefact è un'azienda francese specializzata nell'implementazione di tecnologie AI e soluzioni di dati avanzate, che vanta una notevole presenza in vari settori, come la vendita al dettaglio, i beni di lusso, i beni di consumo confezionati (CPG) e la finanza.

In qualità di attore internazionale in rapida crescita, Artefact è scettica per quanto riguarda la tecnologia. "Utilizziamo soluzioni di alto livello per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti," conferma Jérémie Cornet-Vuckovic, Data Consulting Director, Banking and Luxury Services, Artefact. Uno dei partner dell'azienda è IBM, un attore chiave nel settore finanziario. "Collaboriamo con IBM su due aree principali: ottimizzazione limitata, con IBM ILOG CPLEX e AI generativa, attraverso IBM watsonx.ai." IBM watsonx.ai fa parte della piattaforma dati e IBM watsonx AI che riunisce nuove funzionalità di AI generativa, combinando foundation model e la machine learning tradizionale in un potente e completo studio che copre l'intero ciclo di vita dell'AI.

Una grande banca francese si è recentemente rivolta ad Artefact, con l'obiettivo di espandere la propria offerta di servizi sfruttando i dati dei clienti in modo più efficace. L'idea era quella di fornire ai professionisti insight fondamentali sulle abitudini dei consumatori. Anziché condividere dati non elaborati completamente anonimi, che hanno un valore limitato, Artefact ha proposto una soluzione in cui gli utenti definiscono il loro target all'interno del sistema, coinvolgendo gli avatar in uno scambio simile a quello di una chat per indagare sulle abitudini di consumo. Questi avatar sono modellati in modo intelligente sulla base dei dati specifici forniti dalla banca, garantendo una conoscenza più preziosa del comportamento dei clienti.