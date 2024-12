Che cos'è l'esperienza del contact center?

Un contact center in entrata gestisce principalmente le comunicazioni in entrata con i clienti. In questo tipo di contact center, l'attenzione è in genere rivolta a rispondere alle domande dei clienti, alle richieste di servizio o ai problemi di supporto. I clienti in genere avviano il contatto tramite canali quali telefonate, e-mail o chat in tempo reale. I tipici servizi di un contact center in entrata possono includere supporto clienti, help desk o gestione account. Un'esperienza di contact center in entrata di successo aiuta a garantire risposte e risoluzioni rapide e utili. In generale, mira a risolvere i problemi dei clienti nel modo più efficiente possibile, spesso concentrandosi sulla risoluzione al primo contatto (FCR).