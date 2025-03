Laddove un tempo i semplici chatbot erano gli strumenti più diffusi per facilitare le esperienze dei clienti, oggi gli assistenti e gli agenti AI sono sempre più potenti e utili. Gli agenti AI sono in genere sistemi orientati alle attività che automatizzano operazioni di routine come gli ordini o la risoluzione dei ticket, mentre gli assistenti AI promuovono relazioni più profonde con i consumatori, fornendo consigli e interazioni personalizzate in un linguaggio colloquiale. Entrambi gli strumenti possono essere critici in una strategia omnicanale, poiché unificano le interazioni con i clienti mentre questi si spostano da un canale all'altro, perfezionando poi continuamente le strategie per l'esperienza del cliente via via che acquisiscono più dati.