AWS Cloud Adoption Framework e le sue prospettive

L'AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) fornisce una roadmap completa e strutturata per aiutare le organizzazioni a trasformarsi digitalmente e ad accelerare l'adozione del cloud. È costituito da best practice, linee guida e strumenti che allineano la tecnologia alle persone, ai processi e agli obiettivi aziendali.
AWS CAF raggruppa le funzionalità in sei prospettive:
Ogni prospettiva include una serie di funzionalità che gli stakeholder di pertinenza possiedono o gestiscono durante il percorso di trasformazione nel cloud.
L'AWS Cloud Adoption Framework è stato sviluppato in risposta alla crescente domanda di trasformazione digitale e alla necessità di utilizzare il potenziale del cloud computing. Sebbene AWS CAF sia progettato per i percorsi di migrazione di AWS, le sue pratiche sono spesso integrate con le tecnologie dei partner di sistemi cloud e adattate per altre piattaforme cloud.
Poiché le aziende sono sottoposte a una pressione crescente per modernizzare le operazioni, la migrazione cloud è diventata essenziale per migliorare l'agilità e la scalabilità, così come per supportare tecnologie all'avanguardia come l'automazione dei processi, la real-time analytics e l'intelligenza artificiale (AI).
In uno studio del 2025 di Synergy Research Group, la spesa aziendale per i servizi cloud è aumentata a 99 miliardi di dollari in tutto il mondo, con un aumento di oltre 20 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre del 2024. Lo studio attribuisce questa crescita all'esplosione dell'AI generativa (gen AI) e alla diffusa domanda di infrastrutture cloud per supportare workload basati sull'AI.1
L'Amazon Web Services (AWS) CAF aiuta un'ampia gamma di stakeholder (ad esempio, CEO, CFO, CIO, CTO, team DevOps, architetti di soluzioni cloud) a ottenere la tecnologia e i risultati aziendali desiderati. Offre molti benefici importanti, tra cui:
AWS CAF fornisce una guida personalizzata per aiutare le organizzazioni a trasferire i workload sul cloud in modo sicuro, conforme ed economico. Invece di adottare un approccio universale, utilizza una procedura strutturata che accelera la trasformazione basata sul cloud attraverso funzionalità e fasi strategiche.
Il framework inizia mappando 47 funzionalità discrete in 6 prospettive chiave. Queste funzionalità rappresentano la capacità di un'azienda di implementare risorse (ad esempio, persone, tecnologia, altri asset) attraverso processi che forniscono risultati specifici.
Il framework identifica quindi quattro domini di trasformazione critici che sono essenziali per eseguire una strategia cloud di successo, prima di guidare le organizzazioni attraverso quattro fasi iterative di trasformazione del cloud che si basano l'una sull'altra.
Le prospettive di AWS CAF si basano sulle funzionalità fondamentali e forniscono linee guida prescrittive utilizzate da migliaia di aziende per migliorare la preparazione al cloud e accelerare la trasformazione cloud.
Le sei prospettive di AWS CAF sono trattate in un white paper separato:
Gli investimenti nel cloud devono essere in linea con la strategia. La prospettiva aziendale si concentra sulla garanzia che questi investimenti accelerino sia la trasformazione digitale che gli obiettivi aziendali. Si concentra inoltre sulla realizzazione del valore e sull'ottimizzazione finanziaria.
Le funzionalità di base includono:
I cambiamenti di tecnologia sono efficaci solo nella misura in cui lo sono le persone che li implementano. La prospettiva delle persone è studiata per stimolare il cambiamento organizzativo e colmare il divario tra tecnologia e obiettivi aziendali. Accelera il percorso verso il cloud per aiutare le organizzazioni a concentrarsi su una cultura basata sulla crescita e sull'apprendimento continui.
Le funzionalità di base includono:
Le iniziative cloud richiedono una supervisione coordinata. La prospettiva della governance stabilisce framework per la gestione delle operazioni cloud ottimizzando al contempo il valore e controllando i rischi.
Le funzionalità di base includono:
L'infrastruttura cloud è composta da componenti hardware e software che si combinano per offrire la scalabilità, la flessibilità e l'accessibilità richieste dalle aziende moderne. La prospettiva della piattaforma aiuta a creare una piattaforma di cloud ibrido scalabile a livello aziendale. Si concentra sulla modernizzazione dei workload esistenti e sull'implementazione di nuove soluzioni cloud-native, come i servizi AWS (ad esempio, Lambda) o le tecnologie di terze parti.
Le funzionalità di base includono:
Garantire che i dati siano protetti in ogni fase di una strategia di migrazione cloud è un fattore critico per una sicurezza solida. La prospettiva della sicurezza si concentra sul raggiungimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati e dei workload cloud.
Le funzionalità di base includono:
Gli ambienti cloud richiedono monitoraggio e manutenzione continui per ottenere prestazioni ottimali. La prospettiva delle operazioni stabilisce processi e pratiche per una gestione efficace del cloud, assicurando che forniscano costantemente valore e soddisfino i requisiti aziendali.
Le funzionalità di base includono:
L'AWS Cloud Adoption Framework identifica quattro ampi domini di trasformazione che devono cambiare per una trasformazione cloud di successo.
Le organizzazioni migrano e modernizzano le precedenti infrastrutture e piattaforme dati on-premise per utilizzare le funzionalità del cloud.
I team digitalizzano, automatizzano e ottimizzano le operazioni aziendali per migliorare l'efficienza e l'agilità.
Le aziende reinventano i loro modelli operativi e di business e ristrutturano i team per supportare la trasformazione del cloud.
Le aziende sviluppano e avviano prodotti e servizi innovativi resi possibili dalle tecnologie cloud.
Basandosi sulle funzionalità di base e sui domini di trasformazione, AWS CAF delinea quattro fasi incrementali per la trasformazione cloud:
Le organizzazioni identificano il modo in cui la tecnologia cloud può accelerare i risultati aziendali. Questa fase prevede workshop facilitati che aiutano i team a valutare le opportunità di trasformazione e a gettare le basi per le iniziative di trasformazione digitale.
I team valutano le capacità organizzative esistenti rispetto ai requisiti di trasformazione cloud. Attraverso le valutazioni, le organizzazioni identificano le lacune nelle funzionalità e sviluppano piani d'azione per colmare le carenze nelle funzionalità di base.
Le organizzazioni implementano iniziative pilota negli ambienti di produzione mentre creano soluzioni che dimostrino un valore aziendale misurabile. Questa fase si concentra sulla convalida delle strategie cloud attraverso implementazioni controllate nel mondo reale.
Le iniziative pilota consolidate si espandono fino alla portata desiderata, via via che le organizzazioni realizzano i benefici aziendali previsti dalla trasformazione cloud. Questa fase segna il raggiungimento dell'adozione del cloud su larga scala e la realizzazione degli obiettivi strategici.
L'AWS Well-Architected Framework fornisce agli architetti del cloud best practice e indicazioni pratiche per creare un'infrastruttura sicura, ad alte prestazioni ed economica tra applicazioni e workload. È composto da linee guida specializzate, laboratori pratici e lo strumento AWS Well-Architected, che è una risorsa gratuita all'interno della AWS Management Console che consente di effettuare valutazioni del workload, identificare le aree ad alto rischio e tenere traccia dei potenziali miglioramenti.
Il framework si basa su sei pilastri fondamentali:
L'accelerazione dell'integrazione dell'AI nell'infrastruttura aziendale è in costante aumento. Un recente studio dell'IBM Institute for Business Value (IBV) condotto tra 2.900 dirigenti globali ha rilevato che i workflow basati su AI (molti guidati dall'agentic AI, dovrebbero passare dal 3% nel 2024 al 25% entro il 2026.
Il riconoscimento dell'impatto trasformativo dell'AI e del machine learning (ML) riguarda anche le strategie di adozione del cloud. AWS ha pubblicato due guide per aiutare le organizzazioni ad affrontare la trasformazione basata su AI:
Entrambi aiutano le organizzazioni ad applicare i principi CAF ai casi d'uso dell'AI, assicurando che gli investimenti nell'AI siano in linea con gli obiettivi di trasformazione digitale più ampi e forniscano un valore aziendale misurabile.
