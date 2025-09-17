AWS Cloud Adoption Framework e le sue prospettive

AWS CAF raggruppa le funzionalità in sei prospettive:

Business Persone Governance Piattaforma Sicurezza Operazioni

Ogni prospettiva include una serie di funzionalità che gli stakeholder di pertinenza possiedono o gestiscono durante il percorso di trasformazione nel cloud.

L'AWS Cloud Adoption Framework è stato sviluppato in risposta alla crescente domanda di trasformazione digitale e alla necessità di utilizzare il potenziale del cloud computing. Sebbene AWS CAF sia progettato per i percorsi di migrazione di AWS, le sue pratiche sono spesso integrate con le tecnologie dei partner di sistemi cloud e adattate per altre piattaforme cloud.

Poiché le aziende sono sottoposte a una pressione crescente per modernizzare le operazioni, la migrazione cloud è diventata essenziale per migliorare l'agilità e la scalabilità, così come per supportare tecnologie all'avanguardia come l'automazione dei processi, la real-time analytics e l'intelligenza artificiale (AI).

In uno studio del 2025 di Synergy Research Group, la spesa aziendale per i servizi cloud è aumentata a 99 miliardi di dollari in tutto il mondo, con un aumento di oltre 20 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre del 2024. Lo studio attribuisce questa crescita all'esplosione dell'AI generativa (gen AI) e alla diffusa domanda di infrastrutture cloud per supportare workload basati sull'AI.1