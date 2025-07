Cos'è l'hardware AI?

I casi d'uso dell'hardware AI sono ampi ed espansivi quanto l'AI stessa. Proprio come la tecnologia AI ha preso in prestito l'hardware dall'elaborazione grafica di fascia alta e dal calcolo ad alte prestazioni, queste tecnologie stanno ora utilizzando l'hardware AI per migliorare le operazioni. Dai data center ai drive-thru dei fast food, l'hardware AI è utile per qualsiasi applicazione della tecnologia AI.

Infatti, potresti utilizzare un hardware AI per leggere questo articolo. I chip di AI stanno comparendo sempre più nei laptop e nei dispositivi mobili di produttori come Apple e Google, utilizzati per aumentare le prestazioni per attività di AI mobili come il riconoscimento vocale e il fotoritocco. L'hardware AI sta diventando abbastanza potente e compatto da gestire molte di queste attività localmente, riducendo la larghezza di banda e migliorando l'esperienza.

Altrove, l'hardware AI sta diventando un componente prezioso dell'infrastruttura di cloud computing. Le GPU e le TPU di livello enterprise basate sull'AI possono essere costose in modo proibitivo, ma provider come IBM, Oracle e Microsoft offrono un accesso a noleggio a questi potenti processori tramite i rispettivi cloud service come alternativa conveniente.

Di seguito sono riportate alcune applicazioni aggiuntive per l'hardware AI.