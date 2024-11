Elaborare oltre 30.000 documenti relativi ai casi ogni mese era una sfida significativa per Arizona DCS. Il processo richiedeva molto tempo e non era efficiente. Ad esempio, i documenti potevano essere associati a un solo caso alla volta, e associare i documenti richiedeva diversi passaggi e clic, aumentando il tempo di elaborazione complessivo.

Per risolvere questo problema, il team ha implementato un meccanismo di lettura dei documenti che precompila automaticamente i moduli utilizzando le funzionalità di elaborazione dei documenti del Builder AI all'interno di Microsoft Power Platform. Poi, l'attenzione si è spostata sull'addestramento del modello AI per una maggiore precisione. In questa fase, ancora in corso, il team sta addestrando il Builder AI su circa 200 tipi diversi di documenti. Questa automazione aiuta ad alimentare i processi decisionali del team di Arizona DCS.

"Questi miglioramenti si sono tradotti in una gestione dei casi più rapida e affidabile, una migliore soddisfazione degli stakeholder e un notevole risparmio sui costi" ha concluso Sweeney.

Grazie alla potenza del Builder AI, il team ha migliorato significativamente l'efficienza dell'elaborazione dei documenti ottenendo molteplici benefici:

La riduzione dei tempi di elaborazione libera risorse per attività più critiche.

Il caricamento automatico di più documenti riduce i tempi di caricamento dei documenti del 500%.

L'elaborazione semplificata dei documenti consente ai fornitori e al personale di Arizona DCS di risparmiare tempo e risorse.

Anche le funzionalità di Microsoft Copilot sono in fase di valutazione da parte di Arizona DCS per i futuri casi d'uso del programma di trasformazione gen AI, perché questo continua a contribuire a soddisfare le esigenze dei bambini e delle famiglie in tutto lo Stato.