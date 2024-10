Grégory Schiano, Chief Technical Officer di Altissia, sapeva che per svilupparsi e scalare rapidamente, il suo team DevOps avrebbe dovuto dividersi in team di progetto più piccoli, con obiettivi più piccoli, tutti all'altezza degli obiettivi più grandi del dipartimento. Il dipartimento DevOps di Altissia è stato uno dei primi ad adottare lo sviluppo cloud-native e lavora in Kubernetes da diversi anni. Per un piccolo team, questo significava dedicare molto tempo ad assicurarsi che tutti gli sviluppatori fossero ben formati su Kubernetes in modo da essere in grado di lavorare con esso in modo efficace.

Uno dei più grandi progetti di Altissia fino ad oggi è stato la creazione di una piattaforma di apprendimento linguistico online per un grande programma di formazione. Il programma linguistico supporta oltre 350.000 studenti che stanno imparando le lingue ufficiali dell'UE, dal bulgaro allo svedese. Il successo del programma internazionale, e di ogni studente, dipende in larga misura dalla capacità di Altissa di mantenere le sue applicazioni attive e funzionanti.

Con un numero tale di componenti in gioco, è emersa la necessità di una piattaforma di osservabilità per il team. Il team desiderava essere avvisato rapidamente quando qualcosa andava storto, avere uno strumento per individuare gli errori e avere visibilità su alcuni dei casi d'uso e delle abitudini degli utenti finali, insight in grado di guidare il team per futuri aggiornamenti dell'applicazione.

Il team di Schiano ha valutato due strumenti: IBM Instana Observability e un prodotto concorrente. Alla fine, il team ha scelto Instana per diversi motivi. Il primo è stata la facilità che deriva dall'automazione integrata. "Ci piace la facilità con cui è possibile implementare e mantenere l'agente", afferma Schiano. "Non ci sono spese operative".

Il secondo motivo erano le funzionalità principali di Instana, in particolare le sue funzionalità di visualizzazione e collaborazione personalizzate. Utilizzando la funzione Application Perspectives, ogni membro del team può adattare la propria dashboard alle proprie esigenze di monitoraggio. "Ci piace molto Application Perspectives. "È la funzionalità che utilizziamo di più", afferma Schiano.

E il terzo motivo, e il motivo per cui Schiano continua a rinnovare, è stato il suo apprezzamento per il team Instana. "Uno dei criteri che valuto per scegliere un'azienda con cui lavorare è il personale, e adoro le persone che lavorano in Instana. Siamo spesso in stretto contatto. Sanno fare il loro lavoro. Si vede che si divertono a lavorare per l'azienda, e questo per me è straordinario".