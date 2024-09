In collaborazione con Essextec e IBM, Active International ha sviluppato una suite di applicazioni intelligenti che ottimizzano il ciclo di vita dei media e snelliscono i processi di prospezione strategica, aumentando la produttività e l'efficienza delle operazioni principali.

Santamaria spiega perché Active International ha scelto di implementare la tecnologia IBM: "Abbiamo recentemente trasferito i nostri sistemi di pianificazione finanziaria su IBM Planning Analytics e il progetto è stato un grande successo. Questo ci ha dato molta fiducia nelle tecnologie e nelle competenze di IBM".



Essextec e Active International hanno utilizzato una suite di soluzioni IBM Cloud, tra cui IBM® Db2 Warehouse on Cloud, e IBM Cloud Databases for MongoDB e IBM Messages for RabbitMQ, per costruire una soluzione integrata progettata per automatizzare gli aspetti chiave del ciclo di vita della gestione dei media per la rete non cablata dell'azienda. Tra le altre cose, la soluzione aiuta l'azienda ad acquistare i media al miglior prezzo, a ottimizzare le proposte di prezzo dei media e a monitorare la spesa dei clienti per i media rispetto al loro attuale saldo dei crediti commerciali.



Utilizzando questa soluzione come base, l'azienda ha recentemente avviato XACTV (il link risiede al di fuori di ibm.com), un prodotto multimediale indipendente che gli inserzionisti possono utilizzare per navigare nel complesso mercato dei media, stimare e ottimizzare l'inventario del mercato dei media locali e monitorare i KPI durante le campagne. XACTV può anche essere configurato per supportare diverse modalità di utilizzo e pagamento da parte dei clienti, compresi gli scenari cash-and-trade.



"La piattaforma IBM Cloud è perfetta per lo sviluppo rapido delle applicazioni", afferma Petreski. "La capacità di integrare rapidamente tecnologie su scala web e combinarle con i servizi IBM® Watson è un vantaggio unico: rende così facile arricchire le nostre applicazioni con l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico".



Ad esempio, il team ha utilizzato IBM Watson Discovery e IBM Watson Assistant per costruire un chatbot che supporta un approccio molto più efficiente alla prospezione strategica. I dirigenti dello sviluppo commerciale possono porre al chatbot domande in linguaggio naturale sull'azienda di un cliente attuale o potenziale. L'applicazione effettua quindi una ricerca sul cliente analizzando e classificando più fonti di dati strutturati e non strutturati e restituisce i dati più rilevanti e infografiche intuitive per aiutare i dipendenti a prendere decisioni strategiche in tempi rapidi.



Santamaria afferma: "Grazie all'esperienza tecnica di Essextec e alla versatilità della tecnologia IBM, siamo stati in grado di collegare i servizi Watson e avviare gli ambienti di sviluppo in pochissimo tempo. Di conseguenza, abbiamo accelerato in modo significativo la nostra velocità di immissione sul mercato. In 18 mesi, abbiamo creato una serie di applicazioni che trasformano completamente il modo in cui lavorano i nostri team di sviluppo dei media e del business e forniscono una solida base per lo sviluppo futuro".



Spinta dal successo della "rete non cablata", XACTV e dei progetti di prospezione strategica, Active International ha deciso di raddoppiare gli investimenti nelle tecnologie cloud migrando le sue piattaforme legacy, circa 100 applicazioni e database, sugli IBM Cloud Bare Metal Servers.



"I nostri sistemi di backend contengono dati riservati dal punto di vista commerciale sulle risorse, i crediti commerciali e l'inventario dei media dei nostri clienti", spiega Petreski. "Gli IBM Cloud Bare Metal Servers ci offrono un'infrastruttura dedicata nei centri dati di primo livello di IBM, quindi abbiamo molta fiducia che i nostri dati siano adeguatamente protetti e completamente sicuri".



Active International ritiene che gli IBM Cloud Bare Metal Servers siano adatti ai suoi requisiti di sicurezza perché, a differenza di un servizio cloud pubblico multi-tenant, l'architettura dedicata assicura che i dati dei clienti siano completamente isolati da altri sistemi e carichi di lavoro. Allo stesso tempo, l'azienda beneficia dell'esternalizzazione dei problemi di infrastruttura a IBM, consentendo al team di Active International di concentrarsi sulla propria attività aziendale principale.



Nei prossimi mesi, Active International sposterà il resto dei suoi sistemi legacy principali sugli IBM Cloud Bare Metal Servers. Una volta effettuata questa azione, l'azienda prevede di creare un hub centrale per tutte le sue operazioni, integrando completamente la sua "rete non cablata" e le applicazioni di prospezione strategica con le sue piattaforme legacy.