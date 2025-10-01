DevOps

5 tren pengembangan aplikasi yang harus diperhatikan pada tahun 2025 dan 2026

diterbitkan 10/01/2025
Orang-orang di kantor melihat komputer

Penyusun

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Ketika organisasi mulai menengok kembali ke tahun 2025 dan merencanakan apa yang akan terjadi pada tahun 2026, ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan tren yang paling berdampak. Ini juga saat yang tepat untuk mempertimbangkan apa artinya ini untuk masa depan.

Dalam hal transformasi digital, aplikasi strategis teknologi digital di semua tingkatan organisasi, sulit membayangkan komponen kritis yang lebih penting daripada pengembangan aplikasi (pengembang aplikasi).  

Mulai dari startup kecil yang ingin membangun aplikasi seluler baru hingga perusahaan Fortune 500 yang perlu mengganti alur kerja lama dengan kerangka kerja dan alat otomatisasi baru, pengembangan aplikasi sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan inisiatif transformasi digital. Bisnis yang sukses dalam pengembangan aplikasi dapat secara efektif menyederhanakan alur kerja, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Appa itu pengembangan aplikasi?

Pengembangan aplikasi adalah proses membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi perangkat lunak untuk bisnis, perangkat seluler, atau web—sebuah proses yang dikenal sebagai siklus hidup aplikasi. Dengan munculnya internet dan penyebaran perangkat seluler, pekerjaan jarak jauh, dan komputasi cloud, pengembangan aplikasi telah menjadi kemampuan inti dari sebagian besar bisnis digital yang sukses.

Pengembangan aplikasi terkait erat dengan DevOps, sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang mempercepat pengiriman aplikasi melalui otomatisasi, dan mengikuti siklus hidup aplikasi dengan cermat.

Tahapan siklus hidup aplikasi

Langkah-langkah berikut terdiri dari siklus hidup pengembangan aplikasi:

  1. Perencanaan dan persyaratan: Unit bisnis dan teknisi bertemu untuk membahas apa yang perlu dilakukan aplikasi dan menentukan ruang lingkup proyek.
  2. Desain: Anggota tim DevOps menerjemahkan persyaratan menjadi rencana terperinci untuk aplikasi, termasuk antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX).
  3. Pengembangan: Teknisi menulis kode perangkat lunak untuk aplikasi berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam fase desain.
  4. Pengujian: Aplikasi diuji untuk melihat apakah memenuhi standar kinerja dan keamanan bisnis dan untuk memastikan bahwa aplikasi ini di-debug dengan benar sebelum dirilis.
  5. Penerapan: Aplikasi dirilis ke lingkungan produksi di mana karyawan atau pelanggan dapat menggunakannya.   
  6. Pemantauan dan pemeliharaan: Aplikasi ini terus dipantau dan diperbarui untuk masalah kinerja dan untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat atau teknologi baru.
Pengembangan Aplikasi

Bergabunglah: Pengembangan aplikasi Enterprise di cloud

Dalam video ini, Dr. Peter Haumer membahas seperti apa pengembangan aplikasi perusahaan modern saat ini di hybrid cloud dengan menunjukkan berbagai komponen dan praktiknya, termasuk IBM Z Open Editor, IBM Wazi, dan Zowe. 
Jelajahi pengembangan aplikasi cloud

Tren dalam pengembangan aplikasi

Pengembangan aplikasi telah dipercepat dengan cepat seiring dengan beberapa kemajuan teknologi paling menjanjikan di abad baru, termasuk perangkat mobile, komputasi awan, dan penyebaran jaringan 5G.

Saat ini, teknologi baru seperti AI generatif (gen AI) dan machine learning (ML) mengubah cara tim pengembang membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi. Berikut adalah beberapa tren terbesar dalam pengembang aplikasi dan bagaimana mereka mentransformasi pengembangan perangkat lunak.

1. Integrasi kecerdasan buatan dan machine learning

Salah satu tren pengembangan terbaru yang berdampak pada pengembangan aplikasi adalah dorongan untuk mengintegrasikan kemampuan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) ke dalam siklus hidup pengembangan.

Pada tahun lalu, pengembang menjadi lebih bergantung pada alat yang didukung AI dan algoritma ML, menambahkan fitur-fitur canggih seperti personalisasi AI, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan pengodean AI generatif. Alat AI baru ini mengotomatiskan pengodean dan mengurangi tugas-tugas berulang yang banyak menghambat proses pengembangan di masa lalu.

Alat AI dan ML juga meningkatkan pengembangan aplikasi dalam situasi dunia nyata. Misalnya, di industri seperti perawatan kesehatan, retail, dan keuangan, chatbot yang didukung AI meningkatkan interaksi pengguna, menyederhanakan proses, dan mengurangi pekerjaan yang membosankan.

2. Munculnya platform low-code dan no-code

Platform low-code dan no-code adalah platform aplikasi yang mudah digunakan yang memungkinkan orang dengan sedikit atau tanpa pengalaman pengembangan untuk membangun aplikasi yang menarik.

Menggunakan fitur seperti antarmuka seret dan lepas dan komponen siap pakai, individu tanpa latar belakang pemrograman dapat menggunakan low-code dan no-code untuk membangun dan menerapkan aplikasi yang memecahkan berbagai masalah dunia nyata.

Perusahaan global besar seperti Microsoft dan Salesforce telah melakukan investasi yang signifikan dalam ruang low-code atau no-code baru-baru ini. Investasi ini memungkinkan startup dan usaha kecil untuk mempercepat pengiriman aplikasi mobile dan proyek pengembangan web tanpa menyewa tim pengembangan perangkat lunak mereka sendiri.

Menurut laporan terbaru, ukuran pasar platform pengembangan low-code di seluruh dunia bernilai USD 28,75 miliar tahun lalu. Diperkirakan akan tumbuh menjadi USD 264 miliar pada tahun 2032, dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 32%.1

3. Modernisasi praktik DevOps

Munculnya komputasi cloud telah mengubah cara tim DevOps membangun aplikasi dan mengelolanya pasca-perilisan.

Secara khusus, pengembangan aplikasicloud-native (membangun aplikasi dari komponen terpisah yang dapat digunakan kembali yang dikenal sebagai layanan mikro) telah mempermudah tim DevOps untuk membuat aplikasi yang dapat diskalakan, portabel, dan sangat tangguh.

Pengembangan aplikasi cloud-native telah pindah praktik DevOps dari arsitektur monolitik dan praktik manual menuju proses modular yang dioptimalkan cloud yang menekankan skalabilitas, fleksibilitas, dan inovasi berkelanjutan.

Tren lain dalam modernisasi DevOps adalah pembentukan DevSecOps (pengembangan, keamanan, dan operasi), pendekatan keamanan yang relatif baru dalam siklus hidup pengembangan aplikasi.

Sampai saat ini, aplikasi diamankan oleh tim terpisah setelah dibuat. DevSecOps menggunakan teknologi dan alat cloud-native terbaru untuk mengotomatiskan dan mengintegrasikan fitur keamanan selama siklus hidup pengembang aplikasi, memastikan proses yang lebih lancar dan hasil yang lebih baik.

4. Penyebaran aplikasi Internet of Things (IoT)

Aplikasi Internet of Things (IoT) adalah aplikasi yang dirancang untuk memproses data real-time yang dikumpulkan oleh perangkat dan sensor yang terhubung ke internet.

Pengembangan aplikasi IoT adalah tren yang terus mendorong batas apa yang mungkin dilakukan aplikasi dengan data yang mereka kumpulkan dan proses dekat dengan sumbernya dengan menggunakan komputasi edge.

Menurut laporan baru-baru ini, pasar global untuk aplikasi IoT bernilai USD 595.73 miliar pada tahun 2023. Diperkirakan akan mencapai USD 4.062,34 miliar pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 24,3%.2

Pengembangan aplikasi IoT mencakup industri, dengan contoh termasuk wearable, aplikasi pintar dan industri IoT (IIoT), yang merupakan penggunaan teknologi IoT untuk keperluan industri atau manufaktur.

Organisasi yang mengembangkan aplikasi di ruang IoT berfokus pada solusi yang dapat diskalakan dan aman yang mengintegrasikan fungsionalitas IoT yang kuat tanpa mengorbankan keamanan, fungsionalitas, atau skalabilitas.

5. Meningkatnya popularitas aplikasi web progresif (PWA)

Aplikasi web progresif (PWA) menggabungkan fungsionalitas aplikasi native (yaitu, aplikasi yang dibangun untuk sistem operasi atau platform tertentu) dengan kemudahan dan aksesibilitas alamat web yang sederhana.

PWA biasanya menampilkan notifikasi push dan fungsionalitas offline untuk memberikan kinerja tanpa gangguan di berbagai perangkat seluler.

PWA populer di kalangan organisasi yang tidak ingin memilih antara pengguna iOS dan Android, tetapi juga tidak ingin memelihara codebase terpisah untuk setiap instance.

PWA memungkinkan perusahaan menjembatani kesenjangan antara sistem operasi yang berbeda dan menjangkau pengguna keduanya menggunakan basis kode tunggal yang hemat biaya tanpa menurunkan kinerja atau fungsionalitas.

Bagaimana tren ini memengaruhi hasil bisnis dan pengalaman pengguna

Menjelang akhir tahun, dampak dari tren pengembangan ini menjadi semakin jelas. Mari kita lihat bagaimana tren ini memengaruhi organisasi dan pengguna.

  • Pengalaman pengguna lebih selaras dengan fungsionalitas: Dengan begitu banyak cara untuk meningkatkan UX, mulai dari visualisasi yang mempesona hingga integrasi data real-time, pelanggan mengharapkan UX yang mulus dan intuitif serta fitur dan fungsionalitas canggih. Aplikasi seperti AirBnB dan RobinHood telah membuktikan bahwa fungsionalitas sederhana (misalnya, pemesanan sewa rumah, investasi saham) dapat dipadukan dengan pengalaman pengguna yang imersif.
  • Otomatisasi mengurangi pekerjaan yang sibuk: Tim DevOps secara dramatis merampingkan proses pengembangan dengan memanfaatkan kerangka kerja baru dan asisten didukung AI untuk menulis kode dan membangun lingkungan waktu proses yang kompleks. Pendekatan baru ini sangat bergantung pada kemampuan gen AI dan alat lain untuk mengurangi jumlah waktu yang perlu dihabiskan pengembang untuk tugas-tugas berulang.
  • Organisasi semakin berfokus pada keamanan siber: Teknologi baru seperti IoT dan gen AI membutuhkan kumpulan data besar untuk berfungsi, yang membutuhkan transfer data yang cepat dan aman di seluruh jaringan lokal dan global. Meski kemampuan ini menambahkan banyak fitur canggih, mereka juga memperluas permukaan serangan organisasi, ukuran potensi kerentanan mereka terhadap serangan siber. DevSecOps dapat merampingkan dan mengotomatiskan aspek keamanan siber untuk membantu memastikan perusahaan dapat terus mengembangkan fitur-fitur canggih untuk aplikasi mereka sambil menjaganya tetap aman dari aktor jahat.
  • Manfaat dunia nyata menjadi prioritas: Semakin banyak industri seperti perawatan kesehatan dan keuangan memanfaatkan tren baru dalam pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi dengan manfaat dunia nyata. Contohnya termasuk teknologi wearable yang dapat memantau aspek kesehatan Anda secara real-time, alat diagnostik didukung AI yang membantu dokter mempercepat waktu untuk diagnosis, dan analisis keuangan didukung AI yang menjelajahi kumpulan data untuk insight yang berguna. Karena IoT dan komputasi edge terus mendobrak batas untuk hal-hal yang mungkin dicapai, minat dan investasi dalam manfaat yang nyata di dunia nyata kemungkinan besar akan berlanjjut.

Apa arti tren pengembangan aplikasi ini bagi industri Anda

Reaksi industri berbeda-beda terhadap tren terbaru dalam pengembangan aplikasi, tetapi masing-masing memperhatikan dan bereksperimen dengan cara-cara baru untuk memanfaatkan aplikasi demi nilai. Berikut adalah tampilan industri demi industri tentang bagaimana tren dalam pengembangan aplikasi berdampak pada bisnis.

Retail dan e-commerce

Pengecer dan bisnis e-commerce termasuk di antara industri pertama yang bereksperimen dengan beberapa tren pengembang aplikasi baru tahun ini, terutama dengan menggunakan aplikasi seluler, PWA, dan notifikasi push. Alat bantu yang didukung AI telah berguna dalam membangun mesin personalisasi berdasarkan pencarian pelanggan yang merekomendasikan produk yang relevan.

Perangkat IoT sedang diterapkan untuk mengirimkan data real-time melalui internet untuk memberi karyawan di dalam toko gambaran inventaris terkini dan bahkan mengotomatiskan pengisian ulang dan aspek lain dari manajemen rantai pasokan.  

IoT manufaktur dan industri

Beberapa tren tahun ini membantu memajukan IoT industri (IIoT), yaitu penggabungan teknologi digital seperti sensor dan perangkat lunak ke dalam sistem industri dan manufaktur. Aplikasi IoT baru, misalnya, telah memungkinkan perusahaan untuk memasukkan sensor dan perangkat lunak lebih dalam ke dalam proses manufaktur daripada sebelumnya, meningkatkan kemampuan pemantauan real-time dan pemeliharaan prediktif.

Selain itu, headset augmented reality (AR) yang menggunakan kemampuan IoT digunakan secara efektif untuk tujuan pelatihan. Menurut laporan terbaru oleh IBM Institute for Business Value (IBV), perusahaan yang menggunakan AR telah melaporkan peningkatan produktivitas rata-rata 32%. Bersama-sama, kemampuan baru ini membantu menyederhanakan operasi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data di seluruh organisasi.

Pemerintah

Tahun ini, pemerintah federal dan lokal bereksperimen dengan kerangka kerja pengembangan mobile dan web untuk menambahkan skalabilitas dan fungsionalitas ke banyak layanan yang mereka berikan kepada warga negara. Secara khusus, pemerintah menggunakan kemampuan baru dalam keamanan siber dan otomatisasi untuk merampingkan layanan dan menambahkan fitur-fitur baru. 

Tren terbaru dalam pengembangan aplikasi telah membantu membuat instansi pemerintah lebih cepat, lebih aman, dan lebih responsif. Contohnya mulai dari sistem pembayaran yang lebih aman yang memungkinkan warga membayar layanan langsung dari mobile mereka hingga lalu lintas waktu nyata dan peringatan bencana yang mempercepat tanggap darurat.

Layanan Kesehatan

Dapat dikatakan, tidak ada industri yang menerapkan tren terbaru dalam pengembangan aplikasi lebih efektif daripada perawatan kesehatan. Dari aplikasi mobile yang melacak tanda-tanda vital pasien hingga algoritma didukung AI yang mempercepat diagnostik hingga alat AR dan virtual reality (VR) yang melatih ahli bedah dan spesialis trauma, perawatan kesehatan berada di garis depan inovasi pengembang aplikasi.

Namun, industri perawatan kesehatan tidak hanya menggunakan teknologi terbaru untuk menambahkan fitur dan meningkatkan kemampuan. Kemampuan baru dalam DevSecOps membantu memastikan informasi pasien tetap rahasia dan kepatuhan terhadap undang-undang keamanan data yang kuat.

Apa yang mungkin terjadi pada tahun 2026

Pengembangan aplikasi telah mengalami banyak lompatan di tahun 2025, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap inovasi akan melambat di tahun mendatang. Dengan kemampuan gen AI dan IoT di garis depan, kita bisa merasa yakin bahwa teknologi ini akan memimpin lagi pada tahun 2026.

Dengan pemikiran ini, perusahaan kemungkinan akan terus mengembangkan strategi mereka, sebuah pendekatan yang memprioritaskan pengembangan untuk perangkat seluler di setiap tahap siklus hidup aplikasi, dan memanfaatkan platform low-code untuk penghematan biaya.

Ketika perusahaan dan startup terus mengembangkan tren yang membentuk industri tahun ini, kita akan melihat otomatisasi yang lebih besar dalam siklus hidup aplikasi, alur kerja yang lebih efisien, dan penekanan pada pengalaman pengguna akhir yang lebih baik.

Integrasi AI dan ML ke dalam pengembangan aplikasi telah berhasil sejauh ini, mengotomatiskan dan menyederhanakan aspek siklus hidup aplikasi dan memungkinkan pengembang untuk memfokuskan lebih banyak waktu dan energi pada inovasi. Ketika AI dan ML menjadi lebih terintegrasi ke dalam kerangka kerja, bahasa pemrograman, dan platform, susunan dan keahlian tim pengembang kemungkinan akan berubah dengan peningkatan fokus pada peran yang mendukung inisiatif DevSecOps. 

Terakhir, ketika melihat kembali tren yang paling berdampak pada tahun 2025, jelas bahwa tren tersebut lebih didorong oleh kebutuhan bisnis daripada kemajuan teknologi. Kecil kemungkinan ini akan berubah. Kemajuan teknologi baru—meskipun sekilas terlihat luar biasa—perlu dilandaskan pada fungsi bisnis inti untuk memberikan dampak yang bertahan lama.

