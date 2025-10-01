Ketika organisasi mulai menengok kembali ke tahun 2025 dan merencanakan apa yang akan terjadi pada tahun 2026, ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan tren yang paling berdampak. Ini juga saat yang tepat untuk mempertimbangkan apa artinya ini untuk masa depan.
Dalam hal transformasi digital, aplikasi strategis teknologi digital di semua tingkatan organisasi, sulit membayangkan komponen kritis yang lebih penting daripada pengembangan aplikasi (pengembang aplikasi).
Mulai dari startup kecil yang ingin membangun aplikasi seluler baru hingga perusahaan Fortune 500 yang perlu mengganti alur kerja lama dengan kerangka kerja dan alat otomatisasi baru, pengembangan aplikasi sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan inisiatif transformasi digital. Bisnis yang sukses dalam pengembangan aplikasi dapat secara efektif menyederhanakan alur kerja, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.
Pengembangan aplikasi adalah proses membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi perangkat lunak untuk bisnis, perangkat seluler, atau web—sebuah proses yang dikenal sebagai siklus hidup aplikasi. Dengan munculnya internet dan penyebaran perangkat seluler, pekerjaan jarak jauh, dan komputasi cloud, pengembangan aplikasi telah menjadi kemampuan inti dari sebagian besar bisnis digital yang sukses.
Pengembangan aplikasi terkait erat dengan DevOps, sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang mempercepat pengiriman aplikasi melalui otomatisasi, dan mengikuti siklus hidup aplikasi dengan cermat.
Langkah-langkah berikut terdiri dari siklus hidup pengembangan aplikasi:
Pengembangan aplikasi telah dipercepat dengan cepat seiring dengan beberapa kemajuan teknologi paling menjanjikan di abad baru, termasuk perangkat mobile, komputasi awan, dan penyebaran jaringan 5G.
Saat ini, teknologi baru seperti AI generatif (gen AI) dan machine learning (ML) mengubah cara tim pengembang membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi. Berikut adalah beberapa tren terbesar dalam pengembang aplikasi dan bagaimana mereka mentransformasi pengembangan perangkat lunak.
Salah satu tren pengembangan terbaru yang berdampak pada pengembangan aplikasi adalah dorongan untuk mengintegrasikan kemampuan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) ke dalam siklus hidup pengembangan.
Pada tahun lalu, pengembang menjadi lebih bergantung pada alat yang didukung AI dan algoritma ML, menambahkan fitur-fitur canggih seperti personalisasi AI, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan pengodean AI generatif. Alat AI baru ini mengotomatiskan pengodean dan mengurangi tugas-tugas berulang yang banyak menghambat proses pengembangan di masa lalu.
Alat AI dan ML juga meningkatkan pengembangan aplikasi dalam situasi dunia nyata. Misalnya, di industri seperti perawatan kesehatan, retail, dan keuangan, chatbot yang didukung AI meningkatkan interaksi pengguna, menyederhanakan proses, dan mengurangi pekerjaan yang membosankan.
Platform low-code dan no-code adalah platform aplikasi yang mudah digunakan yang memungkinkan orang dengan sedikit atau tanpa pengalaman pengembangan untuk membangun aplikasi yang menarik.
Menggunakan fitur seperti antarmuka seret dan lepas dan komponen siap pakai, individu tanpa latar belakang pemrograman dapat menggunakan low-code dan no-code untuk membangun dan menerapkan aplikasi yang memecahkan berbagai masalah dunia nyata.
Perusahaan global besar seperti Microsoft dan Salesforce telah melakukan investasi yang signifikan dalam ruang low-code atau no-code baru-baru ini. Investasi ini memungkinkan startup dan usaha kecil untuk mempercepat pengiriman aplikasi mobile dan proyek pengembangan web tanpa menyewa tim pengembangan perangkat lunak mereka sendiri.
Menurut laporan terbaru, ukuran pasar platform pengembangan low-code di seluruh dunia bernilai USD 28,75 miliar tahun lalu. Diperkirakan akan tumbuh menjadi USD 264 miliar pada tahun 2032, dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 32%.1
Munculnya komputasi cloud telah mengubah cara tim DevOps membangun aplikasi dan mengelolanya pasca-perilisan.
Secara khusus, pengembangan aplikasicloud-native (membangun aplikasi dari komponen terpisah yang dapat digunakan kembali yang dikenal sebagai layanan mikro) telah mempermudah tim DevOps untuk membuat aplikasi yang dapat diskalakan, portabel, dan sangat tangguh.
Pengembangan aplikasi cloud-native telah pindah praktik DevOps dari arsitektur monolitik dan praktik manual menuju proses modular yang dioptimalkan cloud yang menekankan skalabilitas, fleksibilitas, dan inovasi berkelanjutan.
Tren lain dalam modernisasi DevOps adalah pembentukan DevSecOps (pengembangan, keamanan, dan operasi), pendekatan keamanan yang relatif baru dalam siklus hidup pengembangan aplikasi.
Sampai saat ini, aplikasi diamankan oleh tim terpisah setelah dibuat. DevSecOps menggunakan teknologi dan alat cloud-native terbaru untuk mengotomatiskan dan mengintegrasikan fitur keamanan selama siklus hidup pengembang aplikasi, memastikan proses yang lebih lancar dan hasil yang lebih baik.
Aplikasi Internet of Things (IoT) adalah aplikasi yang dirancang untuk memproses data real-time yang dikumpulkan oleh perangkat dan sensor yang terhubung ke internet.
Pengembangan aplikasi IoT adalah tren yang terus mendorong batas apa yang mungkin dilakukan aplikasi dengan data yang mereka kumpulkan dan proses dekat dengan sumbernya dengan menggunakan komputasi edge.
Menurut laporan baru-baru ini, pasar global untuk aplikasi IoT bernilai USD 595.73 miliar pada tahun 2023. Diperkirakan akan mencapai USD 4.062,34 miliar pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 24,3%.2
Pengembangan aplikasi IoT mencakup industri, dengan contoh termasuk wearable, aplikasi pintar dan industri IoT (IIoT), yang merupakan penggunaan teknologi IoT untuk keperluan industri atau manufaktur.
Organisasi yang mengembangkan aplikasi di ruang IoT berfokus pada solusi yang dapat diskalakan dan aman yang mengintegrasikan fungsionalitas IoT yang kuat tanpa mengorbankan keamanan, fungsionalitas, atau skalabilitas.
Aplikasi web progresif (PWA) menggabungkan fungsionalitas aplikasi native (yaitu, aplikasi yang dibangun untuk sistem operasi atau platform tertentu) dengan kemudahan dan aksesibilitas alamat web yang sederhana.
PWA biasanya menampilkan notifikasi push dan fungsionalitas offline untuk memberikan kinerja tanpa gangguan di berbagai perangkat seluler.
PWA populer di kalangan organisasi yang tidak ingin memilih antara pengguna iOS dan Android, tetapi juga tidak ingin memelihara codebase terpisah untuk setiap instance.
PWA memungkinkan perusahaan menjembatani kesenjangan antara sistem operasi yang berbeda dan menjangkau pengguna keduanya menggunakan basis kode tunggal yang hemat biaya tanpa menurunkan kinerja atau fungsionalitas.
Menjelang akhir tahun, dampak dari tren pengembangan ini menjadi semakin jelas. Mari kita lihat bagaimana tren ini memengaruhi organisasi dan pengguna.
Reaksi industri berbeda-beda terhadap tren terbaru dalam pengembangan aplikasi, tetapi masing-masing memperhatikan dan bereksperimen dengan cara-cara baru untuk memanfaatkan aplikasi demi nilai. Berikut adalah tampilan industri demi industri tentang bagaimana tren dalam pengembangan aplikasi berdampak pada bisnis.
Pengecer dan bisnis e-commerce termasuk di antara industri pertama yang bereksperimen dengan beberapa tren pengembang aplikasi baru tahun ini, terutama dengan menggunakan aplikasi seluler, PWA, dan notifikasi push. Alat bantu yang didukung AI telah berguna dalam membangun mesin personalisasi berdasarkan pencarian pelanggan yang merekomendasikan produk yang relevan.
Perangkat IoT sedang diterapkan untuk mengirimkan data real-time melalui internet untuk memberi karyawan di dalam toko gambaran inventaris terkini dan bahkan mengotomatiskan pengisian ulang dan aspek lain dari manajemen rantai pasokan.
Beberapa tren tahun ini membantu memajukan IoT industri (IIoT), yaitu penggabungan teknologi digital seperti sensor dan perangkat lunak ke dalam sistem industri dan manufaktur. Aplikasi IoT baru, misalnya, telah memungkinkan perusahaan untuk memasukkan sensor dan perangkat lunak lebih dalam ke dalam proses manufaktur daripada sebelumnya, meningkatkan kemampuan pemantauan real-time dan pemeliharaan prediktif.
Selain itu, headset augmented reality (AR) yang menggunakan kemampuan IoT digunakan secara efektif untuk tujuan pelatihan. Menurut laporan terbaru oleh IBM Institute for Business Value (IBV), perusahaan yang menggunakan AR telah melaporkan peningkatan produktivitas rata-rata 32%. Bersama-sama, kemampuan baru ini membantu menyederhanakan operasi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data di seluruh organisasi.
Tahun ini, pemerintah federal dan lokal bereksperimen dengan kerangka kerja pengembangan mobile dan web untuk menambahkan skalabilitas dan fungsionalitas ke banyak layanan yang mereka berikan kepada warga negara. Secara khusus, pemerintah menggunakan kemampuan baru dalam keamanan siber dan otomatisasi untuk merampingkan layanan dan menambahkan fitur-fitur baru.
Tren terbaru dalam pengembangan aplikasi telah membantu membuat instansi pemerintah lebih cepat, lebih aman, dan lebih responsif. Contohnya mulai dari sistem pembayaran yang lebih aman yang memungkinkan warga membayar layanan langsung dari mobile mereka hingga lalu lintas waktu nyata dan peringatan bencana yang mempercepat tanggap darurat.
Dapat dikatakan, tidak ada industri yang menerapkan tren terbaru dalam pengembangan aplikasi lebih efektif daripada perawatan kesehatan. Dari aplikasi mobile yang melacak tanda-tanda vital pasien hingga algoritma didukung AI yang mempercepat diagnostik hingga alat AR dan virtual reality (VR) yang melatih ahli bedah dan spesialis trauma, perawatan kesehatan berada di garis depan inovasi pengembang aplikasi.
Namun, industri perawatan kesehatan tidak hanya menggunakan teknologi terbaru untuk menambahkan fitur dan meningkatkan kemampuan. Kemampuan baru dalam DevSecOps membantu memastikan informasi pasien tetap rahasia dan kepatuhan terhadap undang-undang keamanan data yang kuat.
Pengembangan aplikasi telah mengalami banyak lompatan di tahun 2025, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap inovasi akan melambat di tahun mendatang. Dengan kemampuan gen AI dan IoT di garis depan, kita bisa merasa yakin bahwa teknologi ini akan memimpin lagi pada tahun 2026.
Dengan pemikiran ini, perusahaan kemungkinan akan terus mengembangkan strategi mereka, sebuah pendekatan yang memprioritaskan pengembangan untuk perangkat seluler di setiap tahap siklus hidup aplikasi, dan memanfaatkan platform low-code untuk penghematan biaya.
Ketika perusahaan dan startup terus mengembangkan tren yang membentuk industri tahun ini, kita akan melihat otomatisasi yang lebih besar dalam siklus hidup aplikasi, alur kerja yang lebih efisien, dan penekanan pada pengalaman pengguna akhir yang lebih baik.
Integrasi AI dan ML ke dalam pengembangan aplikasi telah berhasil sejauh ini, mengotomatiskan dan menyederhanakan aspek siklus hidup aplikasi dan memungkinkan pengembang untuk memfokuskan lebih banyak waktu dan energi pada inovasi. Ketika AI dan ML menjadi lebih terintegrasi ke dalam kerangka kerja, bahasa pemrograman, dan platform, susunan dan keahlian tim pengembang kemungkinan akan berubah dengan peningkatan fokus pada peran yang mendukung inisiatif DevSecOps.
Terakhir, ketika melihat kembali tren yang paling berdampak pada tahun 2025, jelas bahwa tren tersebut lebih didorong oleh kebutuhan bisnis daripada kemajuan teknologi. Kecil kemungkinan ini akan berubah. Kemajuan teknologi baru—meskipun sekilas terlihat luar biasa—perlu dilandaskan pada fungsi bisnis inti untuk memberikan dampak yang bertahan lama.
