Pengembangan aplikasi telah mengalami banyak lompatan di tahun 2025, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap inovasi akan melambat di tahun mendatang. Dengan kemampuan gen AI dan IoT di garis depan, kita bisa merasa yakin bahwa teknologi ini akan memimpin lagi pada tahun 2026.

Dengan pemikiran ini, perusahaan kemungkinan akan terus mengembangkan strategi mereka, sebuah pendekatan yang memprioritaskan pengembangan untuk perangkat seluler di setiap tahap siklus hidup aplikasi, dan memanfaatkan platform low-code untuk penghematan biaya.

Ketika perusahaan dan startup terus mengembangkan tren yang membentuk industri tahun ini, kita akan melihat otomatisasi yang lebih besar dalam siklus hidup aplikasi, alur kerja yang lebih efisien, dan penekanan pada pengalaman pengguna akhir yang lebih baik.

Integrasi AI dan ML ke dalam pengembangan aplikasi telah berhasil sejauh ini, mengotomatiskan dan menyederhanakan aspek siklus hidup aplikasi dan memungkinkan pengembang untuk memfokuskan lebih banyak waktu dan energi pada inovasi. Ketika AI dan ML menjadi lebih terintegrasi ke dalam kerangka kerja, bahasa pemrograman, dan platform, susunan dan keahlian tim pengembang kemungkinan akan berubah dengan peningkatan fokus pada peran yang mendukung inisiatif DevSecOps.

Terakhir, ketika melihat kembali tren yang paling berdampak pada tahun 2025, jelas bahwa tren tersebut lebih didorong oleh kebutuhan bisnis daripada kemajuan teknologi. Kecil kemungkinan ini akan berubah. Kemajuan teknologi baru—meskipun sekilas terlihat luar biasa—perlu dilandaskan pada fungsi bisnis inti untuk memberikan dampak yang bertahan lama.