Apa itu notifikasi push?

Jika Anda menerima notifikasi untuk obral kilat, penawaran perjalanan, atau pembaruan lalu lintas, notifikasi tersebut berasal dari server push yang mengaktifkannya.

Notifikasi push dapat berbasis cloud atau berbasis aplikasi, dan dibuat untuk bekerja dengan server yang menyediakan notifikasi. API dapat mengaktifkan notifikasi push dari layanan cloud sebagai layanan push aplikasi dan web. Setelah organisasi meminta notifikasi push, API memanggil layanan ini dan mengatur pesan yang akan dikirimkan.

Notifikasi push tiba di layar beranda seluler Anda atau layar kunci Anda. Notifikasi ini juga dapat muncul sebagai notifikasi pada ikon aplikasi, atau pada layar beranda desktop saat meluncurkan browser dan juga saat digunakan.

Organisasi mengirim notifikasi push dengan teks dan paling umum dengan media kaya seperti emoji. Beberapa, tetapi tidak semua, menyertakan tautan yang dapat diklik atau ajakan bertindak (CTA), yang meminta pengguna untuk mengambil tindakan seperti menyelesaikan pembayaran atau terlibat langsung dengan situs atau aplikasi.

Namun, notifikasi push tidak bekerja secara luas atau merata di seluruh browser dan sistem operasi. Meskipun browser seluler dan desktop yang paling populer mendukung notifikasi push dari Safari, Firefox, Chrome, dan Android, pengiriman dan pengalamannya berbeda di semua broswer ini.

Khususnya bagi pengguna Android, beberapa media kaya tidak tersedia bagi pengguna yang biasanya tidak rutin melakukan pembaruan pada ponsel mereka. Selain itu, ketidakikutsertaan pada perangkat Android berbeda dengan perangkat iOS karena pengguna harus memilih keluar dengan beberapa langkah manual, meskipun Android telah membuat proses ini lebih mudah dalam beberapa tahun terakhir.

Memahami perbedaan dalam batasan dan izin perangkat, browser, dan sistem operasi penting bagi organisasi yang ingin berhasil menjalankan notifikasi push.