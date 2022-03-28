Apa itu notifikasi push?

Notifikasi push adalah pesan singkat yang muncul sebagai pop-up di browser desktop, layar beranda ponsel, atau di pusat notifikasi perangkat Anda dari aplikasi seluler.
Notifikasi push biasanya berupa peringatan yang menampilkan teks dan media kaya, seperti gambar atau tombol, yang memungkinkan pengguna melakukan tindakan tertentu.
Organisasi menggunakan notifikasi push sebagai saluran pemasaran atau komunikasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai mekanisme keamanan.
Notifikasi push awalnya identik dengan "Danger", tetapi bukan dalam arti literalnya. Saat bekerja sebagai Director of Design untuk Danger, cikal bakal Android, Matias Duarte dan tim desainnya mengembangkan notifikasi push pada tahun 2008.
Pada tahun 2009, Apple merilis pesan push, atau notifikassi, melalui layanan pesan cloud, APNS (layanan notifikasi Apple). Layanan buatan Apple ini sekarang lazim di seluruh perangkat iOS, dari iPad hingga iPhone, sebagai notifikasi push seluler untuk pengguna seluler.
Notifikasi push adalah jenis saluran yang berfungsi untuk meningkatkan komunikasi. Pemasaran adalah cara utama pengembang dan organisasi membuat dan menggunakan notifikasi push. Namun, notifikasi push juga sering digunakan untuk komunikasi sipil dan, lebih jarang, untuk autentikasi keamanan.
Ada beberapa manfaat menggunakan notifikasi push. Namun, ini terkait erat dengan seberapa baik upaya organisasi dalam merencanakan dan menjalankannya. Rasio klik-tayang untuk notifikasi push berkisar sekitar 2%-3% sebagai rata-rata standar di seluruh industri. Untuk mendapatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna yang tinggi, pengaturan waktu yang strategis, personalisasi, dan segmentasi merupakan panduan utama untuk notifikasi push yang berkinerja baik.
Ada banyak alasan mengapa organisasi mendapat manfaat dari menggunakan notifikasi push. Antara lain adalah:
Manfaat paling signifikan bagi penerima notifikasi push adalah bahwa saluran tersebut adalah media yang berpusat pada pengguna. Penerima dapat menerima informasi sesuai kondisi mereka dan di ruang yang mereka tentukan. Mereka juga dapat mengubah pengaturan notifikasi perangkat atau berhenti menerima notifikasi. Banyaknya pilihan ini mencegah kelelahan notifikasi, tetapi juga memaksa penerbit aplikasi dan organisasi untuk membuat konten yang paling relevan bagi penerima.
Selain itu, otomatisasi tetap menjadi manfaat utama bagi organisasi, terutama saat ada kebutuhan akan urgensi, seperti dalam menyampaikan berita, informasi layanan publik, atau untuk contoh penggunaan seperti pembaruan acara olahraga yang sangat dipersonalisasi atau peringatan real estat.
Jika Anda menerima notifikasi untuk obral kilat, penawaran perjalanan, atau pembaruan lalu lintas, notifikasi tersebut berasal dari server push yang mengaktifkannya.
Notifikasi push dapat berbasis cloud atau berbasis aplikasi, dan dibuat untuk bekerja dengan server yang menyediakan notifikasi. API dapat mengaktifkan notifikasi push dari layanan cloud sebagai layanan push aplikasi dan web. Setelah organisasi meminta notifikasi push, API memanggil layanan ini dan mengatur pesan yang akan dikirimkan.
Notifikasi push tiba di layar beranda seluler Anda atau layar kunci Anda. Notifikasi ini juga dapat muncul sebagai notifikasi pada ikon aplikasi, atau pada layar beranda desktop saat meluncurkan browser dan juga saat digunakan.
Organisasi mengirim notifikasi push dengan teks dan paling umum dengan media kaya seperti emoji. Beberapa, tetapi tidak semua, menyertakan tautan yang dapat diklik atau ajakan bertindak (CTA), yang meminta pengguna untuk mengambil tindakan seperti menyelesaikan pembayaran atau terlibat langsung dengan situs atau aplikasi.
Namun, notifikasi push tidak bekerja secara luas atau merata di seluruh browser dan sistem operasi. Meskipun browser seluler dan desktop yang paling populer mendukung notifikasi push dari Safari, Firefox, Chrome, dan Android, pengiriman dan pengalamannya berbeda di semua broswer ini.
Khususnya bagi pengguna Android, beberapa media kaya tidak tersedia bagi pengguna yang biasanya tidak rutin melakukan pembaruan pada ponsel mereka. Selain itu, ketidakikutsertaan pada perangkat Android berbeda dengan perangkat iOS karena pengguna harus memilih keluar dengan beberapa langkah manual, meskipun Android telah membuat proses ini lebih mudah dalam beberapa tahun terakhir.
Memahami perbedaan dalam batasan dan izin perangkat, browser, dan sistem operasi penting bagi organisasi yang ingin berhasil menjalankan notifikasi push.
Ada banyak cara untuk menerapkan pemberitahuan push, tetapi ini tidak bergantung pada strategi pemasaran dan bersifat konvensional terhadap saluran secara umum.
Ini termasuk:
Untuk kampanye pemasaran, kunci dari kampanye notifikasi push yang kuat mencakup segmentasi dan personalisasi yang dijalankan dengan baik. Organisasi dapat menurunkan kelelahan dan toleransi pesan pengguna dengan memantau frekuensi dan jenis notifikasi, serta bagaimana notifikasi tersebut dipersonalisasi untuk pengguna.
Selain itu, organisasi melihat hasil yang lebih baik ketika notifikasi disegmentasikan berdasarkan pola perilaku dan minat pengguna. Sebagai contoh, notifikasi perawatan kesehatan jarak jauh untuk setiap pasien yang akan melakukan pemeriksaan gigi, yang dikirim dari platform asuransi kesehatan, adalah cara yang berguna untuk mendukung kesehatan pasien dan mempermudah pemesanan janji temu.
Personalisasi merupakan ekstensi dari segmentasi dan mencakup konten serta waktu yang unik untuk pengguna tertentu. Notifikasi yang mengungkapkan penurunan harga pada item yang dilihat dan disimpan di situs adalah salah satu cara untuk meningkatkan penjualan e-commerce.
Hampir setiap industri dan sektor telah mengadopsi notifikasi push yang disesuaikan dengan pelanggan dan audiens mereka. Namun, CTR yang lebih tinggi ditemukan di bidang berbasis kebutuhan, seperti keuangan, kesehatan, cuaca, lalu lintas, dan juga perhotelan.
Hal yang lebih penting dalam kampanye yang sukses adalah seberapa baik notifikasi push memenuhi kebutuhan yang sangat spesifik, dan seberapa cepat hal itu terjadi. Ini adalah pendorong signifikan untuk meningkatkan tingkat konversi. Lebih sulit untuk mencapai tingkat interaksi yang lebih tinggi di media ritel dan media sosial, karena 81% pengguna ponsel pintar menonaktifkan notifikasi ini3.
Selain itu, organisasi yang membuat notifikasi push dengan konteks emotif, yang diwakili dengan emoji, sering kali menerima tingkat interaksi yang lebih tinggi daripada ketika mereka mengirim notifikasi teks biasa dengan judul, bahkan ketika informasi yang relevan disertakan dalam keduanya.
Terakhir, meskipun banyak yang telah membahas strategi notifikasi push dan kampanye pemasaran, autentikasi keamanan juga sama pentingnya dalam implementasi notifikasi push. Organisasi, seperti perbankan dan layanan kesehatan, menggunakan notifikasi push untuk mengautentikasi identitas, yang dikirimkan melalui aplikasi yang aman.
