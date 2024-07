Bersama dengan Essextec dan IBM, Active International telah mengembangkan serangkaian aplikasi cerdas yang mengoptimalkan siklus hidup media dan merampingkan proses prospeksi strategisnya - meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi intinya.

Santamaria menjelaskan mengapa Active International memilih untuk mengimplementasikan teknologi IBM: "Kami baru saja memindahkan sistem perencanaan keuangan kami ke IBM Planning Analytics dan proyek ini sukses besar. Hal ini memberikan kami kepercayaan diri yang tinggi terhadap teknologi dan keahlian IBM."



Essextec dan Active International menggunakan serangkaian solusi IBM Cloud termasuk IBM Db2® Warehouse on Cloud, dan IBM Cloud Databases for MongoDB dan IBM Messages for RabbitMQ, untuk membangun sebuah solusi terintegrasi yang dirancang untuk mengotomatisasi aspek-aspek utama dari siklus manajemen media untuk jaringan tanpa kabel milik perusahaan. Di antaranya, solusi ini membantu perusahaan membeli media dengan nilai terbaik, mengoptimalkan proposal penetapan harga media, dan melacak pengeluaran media klien terhadap neraca kredit perdagangan mereka saat ini.



Dengan menggunakan solusi ini sebagai fondasi, perusahaan baru-baru ini meluncurkan XACTV (tautan berada di luar ibm.com), sebuah produk media independen yang dapat digunakan pengiklan untuk menavigasi pasar media yang kompleks, memperkirakan dan mengoptimalkan inventaris pasar media lokal, dan melacak KPI di seluruh kampanye mereka. XACTV juga dapat dikonfigurasi untuk mendukung berbagai penggunaan klien dan metodologi pembayaran, termasuk skenario cash-and-trade.



“Platform IBM Cloud sangat cocok untuk pengembangan aplikasi yang cepat,” kata Petreski. "Kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi skala web dengan cepat dan menggabungkannya dengan layanan IBM Watson® adalah keuntungan unik: membuatnya sangat mudah untuk memperkaya aplikasi kami dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin."



Sebagai contoh, tim ini telah menggunakan IBM Watson Discovery dan IBM Watson Assistant untuk membangun chatbot yang mendukung pendekatan yang jauh lebih efisien dalam melakukan prospek strategis. Direktur pengembangan bisnis dapat mengajukan pertanyaan kepada chatbot tentang perusahaan klien saat ini atau calon klien dalam bahasa alami. Aplikasi ini kemudian meneliti klien dengan menganalisis dan memberi peringkat dari berbagai sumber data terstruktur dan tidak terstruktur, lalu mengembalikan data yang paling relevan dan infografis yang intuitif untuk membantu para karyawan mengambil keputusan strategis dengan cepat.



Santamaria mengatakan: "Berkat keahlian teknis Essextec dan keserbagunaan teknologi IBM, kami dapat menghubungkan layanan-layanan Watson bersama-sama dan membentuk lingkungan pengembangan dalam waktu singkat. Sebagai hasilnya, kami mempercepat kecepatan kami ke pasar secara signifikan. Dalam waktu 18 bulan, kami membangun serangkaian aplikasi yang sepenuhnya mengubah cara kerja tim media dan pengembangan bisnis kami, dan memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan di masa depan."



Didorong oleh kesuksesan jaringan tanpa kabel, XACTV, dan proyek-proyek prospek strategis, Active International memutuskan untuk menggandakan investasinya dalam teknologi cloud dengan memigrasikan platform lamanya—sekitar 100 aplikasi dan database—ke IBM Cloud bare metal server.



"Sistem back-end kami berisi data yang sensitif secara komersial mengenai aset, kredit perdagangan, dan inventaris media milik klien kami," jelas Petreski. "Server bare metal IBM Cloud memberikan kami infrastruktur khusus di pusat data tingkat satu IBM, sehingga kami sangat yakin bahwa data kami terlindungi dengan baik dan sepenuhnya aman."



Active International melihat server bare metal IBM Cloud sangat sesuai dengan kebutuhan keamanannya karena, tidak seperti layanan cloud publik multi-penyewa, arsitektur khusus ini memastikan bahwa data klien benar-benar terisolasi dari sistem dan beban kerja lainnya. Di saat yang sama, perusahaan mendapatkan keuntungan dari pengalihdayaan masalah infrastrukturnya kepada IBM, sehingga memungkinkan tim Active International untuk fokus pada bisnis intinya.



Dalam beberapa bulan ke depan, Active International akan memindahkan sisa sistem lama yang masih ada ke server bare metal IBM Cloud. Setelah perusahaan melakukan langkah ini, perusahaan berencana untuk membangun pusat pusat untuk semua operasinya dengan sepenuhnya mengintegrasikan jaringan tanpa kabel dan aplikasi prospeksi strategis dengan platform lamanya.