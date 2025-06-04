Qu’est-ce qu’un conteneur Linux ?

Aujourd’hui, les conteneurs Linux sont devenus des outils incontournables du développement logiciel moderne. Ils permettent de conditionner facilement une application avec toutes ses dépendances. De nombreuses plateformes actuelles, telles que Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift, Microsoft Azure et bien d’autres, s’appuient sur les conteneurs Linux pour leurs avantages en termes d’efficacité, de portabilité et de sécurité.

Comme la plupart des applications et outils construits sur Linux, les conteneurs Linux sont open source, ce qui signifie que leur code est librement accessible et utilisable par tous. Ces conteneurs et leurs nombreuses fonctionnalités sont intégrés aux distributions Linux, que maintient et améliore en continu une vaste communauté mondiale de développeurs.