Les services financiers, les paiements, la rationalisation des processus inefficaces, c'est notre ADN. Il n’est donc pas surprenant que mon collègue et contributeur à cet article, Nitin Gaur et son équipe, se soient attaqués à l’impensable il y a quatre ans en créant un réseau de paiement mondial traitant les règlements et les paiements interbancaires.



Et si cela ne suffisait pas, l’équipe l’a également conçue pour répondre aux différentes exigences réglementaires et de conformité, avec des opérations de paiement robustes, visant à rompre avec tous les mentalités conventionnelles et à devenir plus ouvertes et plus transparentes.

La pandémie a contraint de nombreuses entreprises et secteurs à réévaluer leurs stratégies, leurs clients et leurs équipes. Notre réseau de paiement transfrontalier, également connu sous le nom d'IBM World Wire, n'a pas dérogé à la règle. Nous avons examiné de plus près l'environnement et les priorités stratégiques de l'opérationnalisation d'un réseau de paiement et de l'octroi de licences. Ainsi, à la fin de 2020, nous avons cessé de nous concentrer sur la gestion d'un réseau pour tirer des enseignements et les appliquer à nos clients en tant qu'accélérateurs de services pour nos institutions financières clientes et nos prestataires de services de paiement.

C’est avec grand plaisir que nous annonçons que nous avons récemment (après avoir démantelé les lourdeurs administratives) publié en open source le code qui se trouve derrière IBM World Wire ! Notre engagement va à la communauté open source et nous mettons à profit nos apprentissages pour accélérer la croissance de nos clients. Vous trouverez le code ici.