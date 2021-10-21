Les services financiers, les paiements, la rationalisation des processus inefficaces, c'est notre ADN. Il n’est donc pas surprenant que mon collègue et contributeur à cet article, Nitin Gaur et son équipe, se soient attaqués à l’impensable il y a quatre ans en créant un réseau de paiement mondial traitant les règlements et les paiements interbancaires.
Et si cela ne suffisait pas, l’équipe l’a également conçue pour répondre aux différentes exigences réglementaires et de conformité, avec des opérations de paiement robustes, visant à rompre avec tous les mentalités conventionnelles et à devenir plus ouvertes et plus transparentes.
La pandémie a contraint de nombreuses entreprises et secteurs à réévaluer leurs stratégies, leurs clients et leurs équipes. Notre réseau de paiement transfrontalier, également connu sous le nom d'IBM World Wire, n'a pas dérogé à la règle. Nous avons examiné de plus près l'environnement et les priorités stratégiques de l'opérationnalisation d'un réseau de paiement et de l'octroi de licences. Ainsi, à la fin de 2020, nous avons cessé de nous concentrer sur la gestion d'un réseau pour tirer des enseignements et les appliquer à nos clients en tant qu'accélérateurs de services pour nos institutions financières clientes et nos prestataires de services de paiement.
C’est avec grand plaisir que nous annonçons que nous avons récemment (après avoir démantelé les lourdeurs administratives) publié en open source le code qui se trouve derrière IBM World Wire ! Notre engagement va à la communauté open source et nous mettons à profit nos apprentissages pour accélérer la croissance de nos clients. Vous trouverez le code ici.
Il s’agit d’un réseau edge pour les paiements transfrontaliers, qui utilise le blockchain alimenté par Stellar. L'objectif principal de ce réseau est de réduire les coûts et les frictions liés aux paiements transfrontaliers.
En tant que mode de paiement alternatif, il vise à réduire les coûts, à éliminer les frictions et à améliorer l'efficacité du règlement. En commençant par les opérateurs de transfert d'argent (MTO), ce réseau vise à s'étendre à d'autres flux de paiement, notamment les paiements B2B, bancaires et professionnels.
Nous avons conçu le premier IBM World Wire pour réduire les coûts et les frictions liés aux paiements transfrontaliers. Nous sommes heureux de le partager avec la communauté open source. Regardons cela de plus près :
Ce réseau est un produit de paiement à interface de programmation d'application (API) qui vise à soutenir les services de transmission de fonds des institutions financières. Ces services logiciels utilisent le réseau blockchain et les API. IBM fait office d'opérateur réseau et héberge des nœuds de validation. Les transactions entre les participants sont traitées selon l’algorithme de consensus défini par le réseau blockchain.
En tant qu'opérateur réseau, IBM a créé des comptes réseau au nom des participants et sous leur contrôle, notamment pour l'échange de fonds et les transferts de valeur. Ces comptes sont uniquement désignés pour être utilisés en conjonction avec les services logiciels d’IBM. Les participants communiquent entre eux et échangent des informations par le biais du réseau blockchain, en utilisant le réseau pour transférer de la valeur entre eux.
Les participants peuvent régler des transactions directement entre eux hors réseau via une obligation numérique, ou sur le réseau en transférant des monnaies virtuelles ou d’autres actifs numériques entre leurs comptes au moyen d’écritures comptables gérées dans le réseau blockchain.
Associez-vous à IBM dès aujourd'hui pour utiliser cette fonctionnalité et innover dans vos processus et services métier.
IBM Blockchain Services vous aide à concrétiser vos idées. Découvrez comment utiliser la blockchain et les actifs numériques dans votre entreprise.
