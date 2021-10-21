Balises
Opérations métier

Stimuler le secteur financier grâce à des paiements transfrontaliers open source

Immeuble de bureaux moderne avec silhouette de femmes et d'hommes d'affaires traversant un pont surélevé sur plusieurs niveaux

Les services financiers, les paiements, la rationalisation des processus inefficaces, c'est notre ADN. Il n’est donc pas surprenant que mon collègue et contributeur à cet article, Nitin Gaur et son équipe, se soient attaqués à l’impensable il y a quatre ans en créant un réseau de paiement mondial traitant les règlements et les paiements interbancaires.

Et si cela ne suffisait pas, l’équipe l’a également conçue pour répondre aux différentes exigences réglementaires et de conformité, avec des opérations de paiement robustes, visant à rompre avec tous les mentalités conventionnelles et à devenir plus ouvertes et plus transparentes.

La pandémie a contraint de nombreuses entreprises et secteurs à réévaluer leurs stratégies, leurs clients et leurs équipes. Notre réseau de paiement transfrontalier, également connu sous le nom d'IBM World Wire, n'a pas dérogé à la règle. Nous avons examiné de plus près l'environnement et les priorités stratégiques de l'opérationnalisation d'un réseau de paiement et de l'octroi de licences. Ainsi, à la fin de 2020, nous avons cessé de nous concentrer sur la gestion d'un réseau pour tirer des enseignements et les appliquer à nos clients en tant qu'accélérateurs de services pour nos institutions financières clientes et nos prestataires de services de paiement.

C’est avec grand plaisir que nous annonçons que nous avons récemment (après avoir démantelé les lourdeurs administratives) publié en open source le code qui se trouve derrière IBM World Wire ! Notre engagement va à la communauté open source et nous mettons à profit nos apprentissages pour accélérer la croissance de nos clients. Vous trouverez le code ici.

Un potentiel inexploité pour un réseau de paiement transfrontalier

Il s’agit d’un réseau edge pour les paiements transfrontaliers, qui utilise le blockchain alimenté par Stellar. L'objectif principal de ce réseau est de réduire les coûts et les frictions liés aux paiements transfrontaliers.

En tant que mode de paiement alternatif, il vise à réduire les coûts, à éliminer les frictions et à améliorer l'efficacité du règlement. En commençant par les opérateurs de transfert d'argent (MTO), ce réseau vise à s'étendre à d'autres flux de paiement, notamment les paiements B2B, bancaires et professionnels.

Nous avons conçu le premier IBM World Wire pour réduire les coûts et les frictions liés aux paiements transfrontaliers. Nous sommes heureux de le partager avec la communauté open source. Regardons cela de plus près :

  • Utilise le réseau Stellar qui utilise les lumens comme monnaie relais, essentiellement une unité de valeur pour le calcul du transfert de valeur et des coûts de transaction
  • Toutes les transactions monétaires dans le réseau Stellar (à l'exception des lumens) se font sous la forme de crédits émis par les ancres, qui agissent donc comme un pont entre les monnaies existantes et le réseau Stellar
  • Les ancres sont des entités auxquelles les participants du réseau font confiance pour conserver leurs dépôts et émettre des crédits dans le réseau Stellar pour ces dépôts
  • L'émission de crédit implique des obligations numériques qui doivent être réglées en dehors de la bande via des rails traditionnels, par exemple. L’idée est d’offrir un choix dans le réseau aux ancres pour émettre des crédits ou stablecoin pour un règlement instantané, en répondant à divers cas d’utilisation et points de coûts pour l’adresse et l’opérateur du réseau.

Un examen plus approfondi du réseau de paiements transfrontaliers

Ce réseau est un produit de paiement à interface de programmation d'application (API) qui vise à soutenir les services de transmission de fonds des institutions financières. Ces services logiciels utilisent le réseau blockchain et les API. IBM fait office d'opérateur réseau et héberge des nœuds de validation. Les transactions entre les participants sont traitées selon l’algorithme de consensus défini par le réseau blockchain.

En tant qu'opérateur réseau, IBM a créé des comptes réseau au nom des participants et sous leur contrôle, notamment pour l'échange de fonds et les transferts de valeur. Ces comptes sont uniquement désignés pour être utilisés en conjonction avec les services logiciels d’IBM. Les participants communiquent entre eux et échangent des informations par le biais du réseau blockchain, en utilisant le réseau pour transférer de la valeur entre eux.

Les participants peuvent régler des transactions directement entre eux hors réseau via une obligation numérique, ou sur le réseau en transférant des monnaies virtuelles ou d’autres actifs numériques entre leurs comptes au moyen d’écritures comptables gérées dans le réseau blockchain.

Associez-vous à IBM dès aujourd'hui pour utiliser cette fonctionnalité et innover dans vos processus et services métier.

Transformer la stratégie en résultats commerciaux

IBM Blockchain Services vous aide à concrétiser vos idées. Découvrez comment utiliser la blockchain et les actifs numériques dans votre entreprise.

 

Auteur

Ryan Rugg

Ryan Rugg

Nitin Gaur

Nitin Gaur
Solutions connexes
Services de conseil financier

Optimisez les performances financières grâce aux services de conseil en finance complets d’IBM.

 Découvrez les services pour la finance d’entreprise
IBM Apptio

IBM Apptio est une gamme de produits SaaS pour l’analyse et la gestion des coûts de l’infrastructure informatique sur site, des services de cloud public et du développement de logiciels.

         Découvrir ApptioOne Plus
    Planification du personnel avec IBM Planning Analytics

    Améliorez la planification financière, la budgétisation et les prévisions et prenez des décisions fondées sur les données dans l’ensemble de votre organisation grâce à IBM Planning Analytics.

             Découvrir Planning Analytics
      Passez à l’étape suivante

      Trouvez la bonne combinaison entre les ressources humaines, les processus et les technologies pour transformer votre pôle financier et adopter de nouveaux modes de travail.

       

             Découvrir les services pour la finance d’entreprise Demander une session de stratégie en matière d'IA