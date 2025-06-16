Qu’est-ce que l’informatique cognitive ?

Reposant sur les cadres larges de l’intelligence artificielle (IA) et du traitement du signal, l’informatique cognitive combine différentes disciplines de machine learning (ML) avec les principes de l’interaction homme-machine, des techniques de dialogue et de génération de récits, afin de créer des machines capables d’apprendre, de raisonner et de comprendre comme des humains. Des systèmes d’informatique cognitive efficaces peuvent traiter de grandes quantités de données pour identifier des motifs et des relations au-delà des capacités humaines.

Bien qu’il existe de nombreux domaines où les ordinateurs surpassent les êtres humains, même les systèmes d’IA avancés ont encore des difficultés avec certaines tâches, comme la compréhension du langage naturel ou la reconnaissance d’objets spécifiques. L’informatique cognitive vise à émuler les systèmes cognitifs du cerveau humain (par exemple : la reconnaissance de formes, la reconnaissance vocale, etc.) afin d’améliorer la prise de décision. Ces systèmes peuvent être conçus pour utiliser des jeux de données dynamiques en temps réel et combiner de multiples sources d’information, y compris des entrées sensorielles comme les données visuelles, gestuelles, auditives ou fournies par des capteurs.

Parmi les cas d’utilisation réels de l’informatique cognitive figurent l’analyse de sentiments, l’évaluation des risques, ainsi que des formes de reconnaissance d’images telles que la détection de visages et la détection d’objets. Elle est particulièrement utile dans les domaines de la robotique, de la santé, de la banque, de la finance et de la vente au détail.