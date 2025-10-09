Qu’est-ce que la chargeback ou rétrofacturation ?

Cette approche diffère des modèles de répartition simples, qui allouent à l'avance une part fixe des ressources aux unités opérationnelles (telles que le marketing, les ressources humaines, le service client, les finances ou la R&D), souvent en fonction de leurs effectifs ou des revenus qu'elles génèrent.

Une troisième approche, connue sous le nom de stratégie showback, peut être considérée comme un compromis entre la chargeback et la simple répartition. Elle assure le suivi des dépenses informatiques dans toutes les unités commerciales et envoie à chaque service un rapport d'utilisation complet sans leur facturer les dépenses qu'ils engagent. La stratégie vise à tenir les départements responsables de l’utilisation de leurs ressources sans avoir à se préoccuper de la récupération des coûts.

Les entreprises peuvent adopter un modèle de chargeback pour plusieurs raisons, notamment pour favoriser une culture de dépenses d'infrastructure efficaces et d'optimisation des coûts dans l'ensemble de l'entreprise. Étant donné que les services sont directement responsables de leurs propres coûts énergétiques et informatiques, chacun est motivé à prendre des décisions stratégiques en matière d'utilisation et à limiter les comportements coûteux. Les chargebacks peuvent également contribuer à un sentiment d'équité dans toute l'entreprise, en permettant à chaque équipe d'allouer les ressources selon ses propres critères.

La gestion des chargebacks peut relever du programme de gestion des risques d'une organisation, les services informatiques et financiers assurant conjointement le suivi, la facturation et l'application. Un responsable des technologies de l'information (DSI) est souvent chargé de superviser la stratégie.

Les approches de chargeback s’intègrent souvent dans les stratégies FinOps (ou cloud FinOps) et technologie de gestion d’entreprise (TBM) d’une entreprise. FinOps met l’accent sur la collaboration interfonctionnelle entre les équipes informatiques, financières et commerciales afin de maximiser la valeur commerciale des investissements dans le cloud et les infrastructures dans les environnements de cloud hybride et multicloud.

Le chargeback soutient les principes clés de la FinOps en favorisant la responsabilisation (les équipes sont responsables de leur utilisation et de leurs coûts), l'optimisation (la visibilité permet de prendre des décisions plus éclairées) et la gouvernance (les politiques orientent vers une consommation responsable). Ces modèles aident les organisations à passer d'un contrôle réactif des coûts à des opérations financières proactives, une étape de plus en plus cruciale alors que les dépenses informatiques devraient atteindre 5740 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 9,3 % par rapport à 2024, selon Gartner.

Mais une stratégie de rétrofacturation n'est pas forcément adaptée à toutes les entreprises. Elle est plus complexe sur le plan opérationnel car elle nécessite un suivi détaillé de la consommation des ressources dans de multiples divisions, dont beaucoup s'appuient sur des services et des méthodologies différents. Une stratégie de « chargeback » peut également engendrer de l’hostilité entre les équipes informatiques et les départements commerciaux, qui peuvent se sentir injustement accaparés par l'utilisation des ressources sur lesquelles ils n'ont que peu de contrôle. Cela confère également aux services davantage de responsabilités financières, notamment en matière de prévision, c'est-à-dire le processus qui consiste à anticiper les événements futurs sur la base des données et des tendances actuelles.