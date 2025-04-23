L'un des cas d'utilisation les plus courants et les plus réglementés de la surveillance des transactions est la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le blanchiment d'argent représenterait entre 2 et 5 % du PIB mondial, soit environ 800 milliards à 2 000 milliards de dollars américains par an.1

Face à l’ampleur et à la complexité de la criminalité financière moderne, les institutions financières investissent en masse dans des solutions technologiques avancées. The Business Research Company prévoit que le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) atteindra 3,2 milliards de dollars en 2025, en raison du besoin croissant de détection en temps réel et de respect des réglementations plus strictes.2 Les tendances montrent une nette augmentation de l’utilisation des solutions alimentées par l’IA. En outre, la surveillance des cryptomonnaies devient un domaine clé, avec l'essor des monnaies numériques qui rend cruciale pour les établissements de services financiers de suivre les transactions sur la blockchain afin de prévenir les activités illicites.

Les systèmes actuels de surveillance des transactions AML sont conçus pour identifier les comportements associés aux typologies connues de blanchiment d'argent, telles que la structuration ou le « smurfing », qui consistent à fractionner des transactions importantes en montants plus modestes afin d'éviter les seuils de reporting. Ces systèmes signalent également les modèles de transaction inhabituels, tels que les pics d’activité soudains ou les comportements qui s’écartent du profil typique d’un client. La surveillance des transactions impliquant des juridictions à haut risque est également cruciale, car celles-ci peuvent indiquer des tentatives de transfert de fonds vers des pays dont les contrôles réglementaires AML sont faibles ou qui font l'objet de sanctions.