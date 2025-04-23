La surveillance des transactions est le processus qui consiste à analyser en continu les transactions financières afin de détecter, effectuer le reporting et gérer les activités potentiellement suspectes.
La pratique de la surveillance des transactions est essentielle à la gestion des risques, car elle protège les organisations et leurs clients contre des infractions telles que le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme, tout en garantissant le respect des exigences légales et réglementaires. En analysant les modèles de transactions, la surveillance des transactions contribue à protéger le système financier, à atténuer les risques institutionnels et à éviter des pénalités coûteuses et une atteinte à la réputation.
De nombreuses organisations, en particulier les institutions financières traditionnelles (par exemple, les banques, les sociétés émettrices de cartes de crédit, les services de transfert d'argent), surveillent les transactions. Cette pratique s'applique également à d'autres entités au sein de l'écosystème financier au sens large (par exemple, les plateformes fintech, les plateformes d'échange de cryptomonnaies) et dans les secteurs non financiers (par exemple, les compagnies d'assurance, les sociétés immobilières). Les organismes de réglementation s'appuient également sur la surveillance des transactions pour détecter les activités illicites, faire respecter la conformité et préserver l'intégrité des marchés et des institutions financières.
Avant les années 1970, les banques s'appuyaient principalement sur une surveillance manuelle et des contrôles internes, avec peu de directives réglementaires. ette situation a considérablement changé avec l'introduction de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act, BSA) aux États-Unis en 1970, qui a marqué le début des exigences officielles imposées aux institutions financières en matière de suivi et de reporting des transactions suspectes. Au cours des décennies suivantes, d'autres réglementations importantes ont vu le jour, notamment la création du Groupe d'action financière (GAFI) en 1989.
Dans les années 2000, notamment après la mise en œuvre du USA PATRIOT Act, la surveillance des transactions est devenue plus sophistiquée et davantage axée sur la technologie. Les institutions financières sont passées des contrôles manuels à des systèmes logiciels basés sur des règles, capables de signaler les comportements suspects en temps quasi réel.
Aujourd'hui, les processus de surveillance des transactions ont évolué pour intégrer des technologies avancées telles que le machine learning (ML), l'intelligence artificielle (IA) et l'analytique. Ces systèmes automatisés avancés améliorent la précision de la détection et réduisent les faux positifs (transactions légitimes signalées comme suspectes) en temps réel. Ils permettent également aux institutions financières et à d’autres entités de gérer des volumes de transactions de plus en plus importants avec une efficacité et une durabilité accrues.
Voici quelques-uns des cas d’utilisation les plus courants pour la surveillance des transactions :
L'un des cas d'utilisation les plus courants et les plus réglementés de la surveillance des transactions est la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le blanchiment d'argent représenterait entre 2 et 5 % du PIB mondial, soit environ 800 milliards à 2 000 milliards de dollars américains par an.1
Face à l’ampleur et à la complexité de la criminalité financière moderne, les institutions financières investissent en masse dans des solutions technologiques avancées. The Business Research Company prévoit que le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) atteindra 3,2 milliards de dollars en 2025, en raison du besoin croissant de détection en temps réel et de respect des réglementations plus strictes.2 Les tendances montrent une nette augmentation de l’utilisation des solutions alimentées par l’IA. En outre, la surveillance des cryptomonnaies devient un domaine clé, avec l'essor des monnaies numériques qui rend cruciale pour les établissements de services financiers de suivre les transactions sur la blockchain afin de prévenir les activités illicites.
Les systèmes actuels de surveillance des transactions AML sont conçus pour identifier les comportements associés aux typologies connues de blanchiment d'argent, telles que la structuration ou le « smurfing », qui consistent à fractionner des transactions importantes en montants plus modestes afin d'éviter les seuils de reporting. Ces systèmes signalent également les modèles de transaction inhabituels, tels que les pics d’activité soudains ou les comportements qui s’écartent du profil typique d’un client. La surveillance des transactions impliquant des juridictions à haut risque est également cruciale, car celles-ci peuvent indiquer des tentatives de transfert de fonds vers des pays dont les contrôles réglementaires AML sont faibles ou qui font l'objet de sanctions.
La détection des fraudes est l'un des domaines les plus actifs de la surveillance des transactions. Les systèmes surveillent les transactions par carte de crédit afin de détecter tout signe d'utilisation abusive, tel que des achats effectués à partir d'endroits inhabituels ou des activités soudaines de grande valeur. Ils contribuent également à détecter le piratage de compte en identifiant les tentatives de connexion suspectes suivies de transactions à risque. Les menaces internes, telles que les fraudes commises par des employés, peuvent également être signalées lorsque des transferts internes irréguliers ou des modèles d'accès au système suspects sont détectés.
Les institutions financières doivent respecter diverses obligations réglementaires, et la surveillance des transactions contribue à cet effort en filtrant les transactions par rapport aux listes de sanctions, telles que celles tenues par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ou les Nations Unies, et en identifiant les interactions avec des personnes politiquement exposées (PPE). Les systèmes garantissent le reporting des transactions qui dépassent les seuils légaux (par exemple, les dépôts en espèces supérieurs à 10 000 dollars américains aux États-Unis) et permettent de confirmer que le comportement des clients est conforme aux profils « Know Your Customer » (KYC) et « Customer Due Diligence » (CDD).
Dans le domaine des cryptomonnaies, la surveillance des transactions se concentre sur l'analyse de la blockchain afin de suivre les mouvements des actifs numériques. Cela comprend l'identification des regroupements de portefeuilles (en reliant les adresses associées), le suivi des fonds via des mixeurs ou des cryptomonnaies anonymes, et le signalement des interactions avec des portefeuilles connus pour être associés à des activités illégales. Les plateformes d'échange de cryptomonnaies s'appuient à la fois sur la surveillance en chaîne et hors chaîne pour maintenir la conformité AML et détecter les comportements suspects impliquant à la fois les monnaies numériques et les monnaies fiduciaires traditionnelles (par exemple, les dollars, les euros).
La surveillance des transactions est utilisée par les plateformes d'e-commerce et les processeurs de paiement afin de prévenir la fraude et de détecter toute utilisation abusive de leurs services. Cela implique notamment d'identifier les commerçants à haut risque (par exemple, ceux qui enregistrent un volume élevé de remboursements), de surveiller la vitesse des transactions (par exemple, les achats rapides) et de repérer les anomalies de géolocalisation qui pourraient indiquer des tests de cartes ou l'activité de bots provenant d'une région signalée.
Les banques et les plateformes fintech surveillent divers signaux d'alarme qui indiquent des risques potentiels d'utilisation abusive ou de conformité. La surveillance consiste à suivre les comptes inactifs qui redeviennent soudainement actifs avec des virements importants, à examiner minutieusement les paiements transfrontaliers dont l'origine des fonds n'est pas claire et à identifier les comportements transactionnels des clients qui s'écartent de leurs habitudes établies.
Si la surveillance des transactions est essentielle pour prévenir la criminalité financière, elle joue également un rôle clé dans le soutien aux enquêtes en cours. Les forces de l'ordre et les équipes de conformité utilisent ces systèmes et outils non seulement pour détecter les activités suspectes en temps réel, mais aussi pour gérer les workflows des dossiers et relier les preuves transactionnelles. Des techniques avancées telles que l'analyse des réseaux permettent de mettre en évidence les relations entre les comptes et de révéler les méthodes de superposition souvent utilisées dans les systèmes complexes de blanchiment d'argent.
La surveillance des transactions suit une approche fondée sur les risques, utilisant une série de méthodes interconnectées pour détecter les activités financières suspectes et garantir la conformité.
Les fonctionnalités de base de ce processus sont généralement les suivantes :
Les données relatives aux transactions sont collectées auprès de diverses sources, notamment les systèmes bancaires, les prestataires de services de paiement et les prestataires de services externes. Ces données comprennent les détails clés des transactions, tels que les montants, les parties concernées et les horodatages, qui sont ensuite intégrés dans le système de surveillance des transactions à des fins d'analyse.
Une fois les données collectées, chaque transaction est examinée à la lumière de règles prédéfinies, de critères de risque et de listes de surveillance externes. Cela permet d'identifier les transactions susceptibles d'indiquer une activité suspecte ou des crimes financiers potentiels.
Après examen, chaque transaction se voit attribuer une note de risque basée sur des facteurs tels que le profil de risque du client et l'historique des transactions. Cette étape permet de hiérarchiser les transactions qui nécessitent une enquête plus approfondie, garantissant ainsi que les transactions à haut risque soient signalées pour examen.
Le système analyse ensuite les modèles de transaction afin de détecter tout comportement inhabituel ou anormal, tel qu'une activité intense ou des retraits importants qui s'écartent du comportement habituel du client.
Le système émet une alerte lorsqu'une transaction est signalée comme suspecte, soit en raison d'anomalies, soit parce qu'elle a déclenché des règles spécifiques de surveillance des transactions. Ces alertes sont envoyées aux agents de conformité ou aux enquêteurs pour un examen plus approfondi et une résolution.
Les équipes chargées de la conformité examinent les transactions signalées afin de déterminer si elles sont effectivement suspectes. Cette étape consiste à recueillir des informations supplémentaires, à consulter l’historique du compte et à contacter les parties concernées, le cas échéant. Les systèmes de gestion des cas permettent de suivre les enquêtes, de documenter les résultats et de s’assurer que toutes les mesures requises sont prises.
Si une transaction est confirmée comme suspecte, un rapport d’activité suspecte (SAR) ou un rapport de transaction suspecte (STR) est déposé auprès des autorités réglementaires compétentes. Ce rapport comprend des informations détaillées sur la transaction, les parties impliquées et le raisonnement sous-jacent. Le dépôt d'un SAR est une exigence essentielle pour maintenir la conformité aux normes réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement de lutte contre le terrorisme.
Une surveillance continue et des boucles de commentaires garantissent que le système s'adapte aux menaces émergentes. Par exemple, la surveillance des transactions en ligne (OLTP) joue un rôle clé en traitant les transactions en temps réel, ce qui permet une détection et une intervention rapides pour éviter les pertes financières ou les violations réglementaires.
Un système de surveillance des transactions (TMS) est un logiciel spécialisé utilisé par les institutions financières pour suivre, analyser et évaluer automatiquement les transactions financières à la recherche de signes d'activité suspecte ou inhabituelle (par exemple, les transactions liées à des violations de données). Un TMS s'appuie sur des processus robustes de gestion des transactions, qui constituent la base d'une détection précise des risques, de la conformité réglementaire et de la conformité des données.
Les plateformes logicielles de surveillance des transactions disposent également de tableaux de bord et d’outils d’analytique qui suivent les KPI, tels que les volumes d’alertes, les taux de faux positifs et les taux de conversion SAR. Le suivi de ces indicateurs permet aux équipes de conformité d'évaluer l'efficacité du système, d'optimiser les flux de travaux et de s'assurer que les exigences réglementaires sont respectées efficacement.
Pour améliorer encore la détection, les solutions de surveillance des transactions modernes s'intègrent également aux outils de cybersécurité, tels que les plateformes de renseignements sur les menaces et les outils d'évaluation des risques liés à la cybersécurité. Ces intégrations permettent d'identifier les menaces financières liées à la cybersécurité (par exemple, le piratage de compte, les tentatives de fraude basées sur les données).
Les grandes entreprises de tous les secteurs s'appuient sur les systèmes mainframe comme élément essentiel de leur infrastructure informatique, qui gère près de 70 % des workloads informatiques de production dans le monde. Ces systèmes sont généralement intégrés dans un environnement informatique plus large, notamment des environnements de cloud computing, afin de gérer des volumes élevés de traitement de transactions avec rapidité, stabilité et sécurité. Par conséquent, les mainframes constituent un environnement idéal pour prendre en charge les systèmes de traitement des transactions (TPS) et alimenter les systèmes de surveillance des transactions en données.
Les mainframes prennent en charge les opérations essentielles, garantissant que les données de transaction à grande échelle sont capturées et traitées de manière fiable pour l’analyse par le système de surveillance des transactions (TMS). Ces données contribuent à la détection des risques en temps réel et permettent une analyse financière approfondie au sein du système de contrôle, par exemple l’identification des schémas de mouvement des fonds ou la découverte d’incohérences susceptibles de signaler un crime financier.
Dans le contexte d’un TMS, les mainframes :
