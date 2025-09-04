Qu’est-ce que le technology business management ?

Le Technology Business Management (TBM) est un cadre de gestion de la valeur qui aide les entreprises à optimiser leurs investissements technologiques en reliant le coût, la consommation et la valeur métier. Il réunit les équipes informatiques, financières et commerciales autour d’un langage commun et d’une approche structurée de la prise de décision.
Le TBM repose sur une taxonomie standard et sur un modèle de prise de décision qui relie les données financières et opérationnelles à travers les unités informatiques, financières et commerciales. Il fournit aux équipes la structure, les processus et les informations nécessaires pour gérer la technologie comme une entreprise.
Petites entreprises, multinationales et entités publiques telles que l’État de Washington ont toutes adopté le TBM pour améliorer la transparence, la clarté, la cohérence et l’efficacité de leur service technologique.
Le cadre a été développé par le TBM Council, une organisation à but non lucratif soutenue par des milliers de DSI, directeurs techniques, directeurs financiers et d’autres responsables technologiques et financiers. La technologie a évolué, tout comme le TBM, pour couvrir les modèles de livraison modernes tels que le cloud, le logiciel à la demande (SaaS), l’infrastructure à la demande (IaaS) et bien d’autres encore.
En alignant les coûts, la consommation et la valeur, le TBM permet aux entreprises de prioriser les investissements à fort impact, de suivre le ROI de leurs projets technologiques et de s’assurer que les décisions en matière de dépenses soutiennent leur stratégie globale.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
La taxonomie TBM est un modèle normalisé qui fournit un langage commun pour classer les coûts, les services et la valeur de la technologie au sein de l’entreprise. Elle permet aux responsables informatiques, financiers et commerciaux de collaborer plus efficacement en s’alignant sur la manière dont les coûts sont définis, alloués et compris.
Le TBM Council gère la taxonomie TBM.
Chaque couche comporte une terminologie normalisée qui favorise la collaboration et la compréhension. Dans la couche des pools de coûts, par exemple, vous pouvez avoir des entrées pour « fournisseur de services cloud », « maintenance SaaS » et « main-d’œuvre interne ». Idéalement, toutes les dépenses pourront être classées dans l’une de ces catégories. Cette classification permet de localiser et de suivre facilement les dépenses au sein de l’entreprise technologique. Même ceux qui ne font pas partie de l’équipe chargée des technologies peuvent les comprendre.
Le modèle TBM exige une méthode axée sur les données pour cartographier et allouer les coûts et la consommation de ressources. En suivant les coûts de leur source à leur utilisation, le TBM associe rapports, analyses et indicateurs pour améliorer les échanges autour de la valeur.
L’allocation des coûts fait partie intégrante du TBM. Une visibilité sur les coûts et la qualité des services informatiques est indispensable pour que le cadre soit efficace. Le TBM a besoin de données fiables. Lorsque la qualité des données est remise en question, les parties prenantes doutent du résultat.
Répartition uniforme
Une division simple ; le nombre d’entités auxquelles profite une dépense est divisé par le coût de cette dépense. Si l’entreprise a 100 000 euros à dépenser sur des serveurs et qu’elle dispose de 100 serveurs, chaque serveur se voit attribuer 1 000 euros.
Pourcentage attribué manuellement
Une stratégie plus ponctuelle, le pourcentage attribué manuellement charge les personnes ayant de l’expérience dans le domaine concerné par les dépenses de décider quel pourcentage du coût total va à chaque secteur. Si le service informatique a un total de 200 000 euros à répartir entre trois salariés, la méthode du pourcentage attribué manuellement consistera, par exemple, à allouer 100 000 euros à un responsable, et 50 000 euros chacun à deux subalternes.
Pondération manuelle
Cette méthode est une version légèrement plus complexe de l'attribution manuelle d'un pourcentage. Au lieu de pourcentages, un responsable ou une équipe attribue à chaque destinataire une priorité pondérée. Par exemple, ces 200 000 dollars dépensés pour les employés peuvent être divisés de la façon suivante :
Gestionnaire (pondération de 5) : 200 000 USD x 0,5 = 100 000 USD
Employé 1 (pondération de 3) : 200 000 dollars américains x 0,3 = 60 000 dollars américains
Employé 2 (pondération de 2) : 200 000 USD x 0,2 = 40 000 USD
En fonction de la consommation
Avec ce système, les coûts réels d’exploitation sont surveillés, et les finances sont allouées en fonction de la consommation. Par exemple, le loyer peut être pondéré de la même manière à New York et à Scranton, en Pennsylvanie, mais en réalité, le premier nécessitera un pourcentage beaucoup plus élevé des dépenses totales que le second. Grâce au suivi des dépenses, la stratégie d’allocation basée sur la consommation pourra modifier ces pourcentages pour répondre aux besoins réels des travailleurs.
Multidimensionnel
Si cette méthode est très complexe, elle facilite également la compréhension. Dans un système multidimensionnel, chaque dépense comporte plusieurs aspects. Supposons qu’une entreprise répartisse ses dépenses liées à une solution de stockage cloud. L’allocation multidimensionnelle comprend non seulement le « stockage nécessaire par employé », mais aussi les coûts de réseau, le nombre de fois où le stockage est utilisé et le coût de cet accès ou du temps passé à utiliser le service. Chaque aspect peut être pondéré manuellement.
Le TBM aide les entreprises à évaluer la valeur commerciale de la technologie en allant au-delà des indicateurs de base. Il associe transparence financière et contexte opérationnel. Pour ce faire, il associe KPI, économie des unités, intégration des principes FinOps et taxonomie standardisée pour associer les coûts aux capacités et aux résultats de l’entreprise.
De nombreuses entreprises commencent et terminent l’analyse de la valeur informatique avec des indicateurs de dépense. La simplicité a du bon, mais il est plus productif de considérer les indicateurs de dépense de base comme une invitation à approfondir l’analyse, et non comme une dernière étape. L’analyse de second niveau peut inclure les questions suivantes : Quels sont les facteurs de variance ? Quels centres de coûts constituent une mesure aberrante ? Quels aspects informatiques sont mal optimisés ?
Le service informatique doit mesurer, optimiser et opérationnaliser les pratiques de gestion des dépenses informatiques, tant pour les solutions traditionnelles sur site que pour l’informatique basée sur le cloud.
Les outils traditionnels de gestion financière informatique (ITFM) sont souvent insuffisants, en particulier dans les environnements de cloud hybride décentralisés. Le TBM fournit une source d’information unique pour les données relatives au coût et à la valeur de la technologie. Il remplace feuilles de calcul dissociées et rapports cloisonnés par un modèle unifié qui permet d’optimiser la prise de décision à l’échelle de l’entreprise.
Le TBM propose une approche structurée pour gérer les investissements informatiques traditionnels et adopter la nature dynamique des dépenses liées au cloud. Cela permet de s’assurer que chaque dépense est conforme aux objectifs stratégiques de l’entreprise.
La rapidité de mise sur le marché est une valeur informatique qui exige une approche agile. Les modèles de développement Agile dépendent des services cloud public, qui s’adaptent à la demande mais qui ont un coût. Toujours est-il que les entreprises doivent gérer, moderniser et rationaliser les technologies existantes tout en optimisant les coûts.
Sachant que le cloud computing continue de s’imposer dans la planification stratégique informatique, il devient impératif d’intégrer la gestion des coûts du cloud au cadre TBM, et ce à l’échelle de l’écosystème. Les plateformes TBM appliquent les méthodes agiles en suivant, en analysant et en intégrant les services cloud. Cette intégration permet une approche plus complète pour optimiser les dépenses informatiques : tirer parti de l’évolutivité et de la flexibilité des solutions cloud, tout en gardant le contrôle sur les coûts et en maximisant la valeur dont bénéficie l’entreprise.
Les KPI TBM intègrent les besoins des flux de valeur axés sur les produits. Les indicateurs Agile suivent la productivité tout au long du cycle de développement logiciel, mais les portefeuilles de produits sont évalués en fonction du temps écoulé entre la demande et la livraison effective du produit. Les chefs de produit ont besoin d’une ligne de tendance de la valeur métier fournie par portefeuille et par trimestre. Cela permet de mieux estimer les délais et de signaler toute contrainte de ressources si les besoins de l’entreprise sont trop importants par rapport au nombre d’heures productives de l’équipe. La mesure et le suivi de la valeur métier permettent aux chefs de produit de respecter leurs engagements en matière de livraison.
La rationalisation des applications (AppRat) est une initiative clé pour de nombreuses pratiques TBM. AppRat exige que l'organisation commence par segmenter les applications (par moteur de revenus, par contributeurs aux revenus et par KTLO), puis détermine les mesures à prendre dans chaque segment (investir pour maximiser les performances, optimiser les performances et les coûts et minimiser les coûts pour respecter les accords de niveau de service).
Les indicateurs clés de performance, ou KPI, de la réussite d’AppRat ne sont pas techniques, ni même particulièrement compliqués. Les initiatives AppRat réussies permettent de rationaliser les portefeuilles, de supprimer les doublons dans les capacités opérationnelles et de réduire les dépenses liées aux applications. Toutefois, il n’est pas facile de créer une base de référence pour les coûts des applications. Pour affirmer avoir réduit les dépenses totales des applications, il faut connaître les coûts avant la rationalisation.
Un modèle de coûts informatiques fondé sur une taxonomie TBM avec des répartitions de coûts justifiables (du grand livre général à l'infrastructure sur site, en passant par les applications et les services) est une condition préalable à la confiance dans les mesures de la valeur commerciale. AppRat est une conversation sur la valeur commerciale, mais vous avez besoin des détails opérationnels et financiers contenus dans le TBM pour y parvenir.
Le TBM s’intéresse à quatre grandes catégories de KPI :
Ces catégories reposent sur des indicateurs spécifiques :
Alors que les organisations font face à la complexité des investissements technologiques, l'intégration du TBM et du FinOps (une discipline de gestion financière du cloud et une pratique culturelle visant à maximiser la valeur commerciale dans les environnements cloud hybrides et multicloud) s'est imposée comme une stratégie commerciale essentielle pour améliorer la gestion des coûts du cloud.
Le TBM vise à faciliter la prise de décision fondée sur les données dans la gestion, la planification et l'optimisation des coûts, de la valeur et de la qualité de tous les investissements technologiques, tandis que le FinOps se concentre spécifiquement sur les aspects financiers des services cloud. Le FinOps est une discipline clé au sein du cadre plus large du TBM, fournissant une responsabilité financière spécifique au cloud pour compléter la gestion de la valeur à l'échelle de l'entreprise du TBM.
La fusion des principes TBM et FinOps offre une approche globale pour relever les défis uniques liés aux dépenses cloud. Le cloud computing, qui allie évolutivité et flexibilité, exige une approche dynamique de la gestion financière. L’intégration permet aux entreprises non seulement de s’adapter à l’évolution rapide des services cloud, mais aussi d’optimiser ces investissements pour s’aligner sur leurs objectifs stratégiques.
Cette fusion élargit le cadre TBM afin d'englober les particularités opérationnelles et financières des services cloud, permettant ainsi aux organisations de :
En plus d’améliorer la visibilité et la maîtrise des dépenses cloud, l’intégration du FinOps dans le cadre TBM facilite une culture de responsabilisation en matière de coûts au sein des équipes informatiques et financières. Cette collaboration est essentielle pour optimiser la performance financière et opérationnelle, en veillant à ce que chaque dépense en services cloud apporte une valeur maximale à l’entreprise.
Alors que la section précédente aborde le composant spécifique du cloud du TBM, une solution TBM complète peut être comprise comme l'intégration de l'ITFM, du FinOps et de la gestion stratégique du portefeuille (SPM). Elle regroupe ces disciplines dans un cadre complet de gestion de la valeur conçu pour optimiser les investissements dans un environnement informatique.
La gestion financière des services informatiques (ITFM) consiste essentiellement à appliquer les tactiques traditionnelles de gestion d’entreprise, comme la budgétisation et l’analyse du ROI, aux services informatiques. Cette approche diffère de la gestion informatique traditionnelle en ce sens qu’auparavant, les services informatiques disposaient tout simplement d’un budget qu’ils devaient respecter. L’ITFM intègre l’alignement stratégique, une transparence totale des coûts et la responsabilité partagée entre le service informatique et le reste de l’entreprise.
La SPM fournit un ensemble complet de capacités et de processus qu'une organisation utilise pour déterminer comment concentrer les ressources et les financements disponibles sur l'ensemble de ses portefeuilles afin d'atteindre ses objectifs stratégiques. Grâce aux pratiques SPM, une entreprise peut allouer des ressources pour s’aligner sur les objectifs organisationnels, prioriser les projets et les programmes de la même manière et s’appuyer sur une prise de décision basée sur les données.
TBM fournit un coût économique unitaire complet et précis des technologies de l'information, permettant ainsi aux organisations d'évaluer les revenus générés par une unité commerciale par rapport au coût de son exploitation. Cette évaluation est essentielle pour révéler la valeur commerciale des dépenses et mettre en évidence l'impact direct des cadres décisionnels stratégiques, tels que l'intégration du TBM et du FinOps, sur l'économie au niveau unitaire.
L'économie unitaire est essentielle pour les organisations afin de :
En comprenant l'économie unitaire des services informatiques, les entreprises peuvent identifier la rentabilité de services ou de produits spécifiques et orienter leurs décisions stratégiques quant aux domaines dans lesquels investir ou réduire leurs dépenses.
L'économie unitaire convertit les coûts et la qualité informatiques en indicateurs clés de performance (KPI) axés sur l'activité, tels que le coût par transaction dans le milieu bancaire ou le coût par jour-patient dans le secteur de la santé. Cette répartition permet de voir clairement comment les investissements informatiques contribuent aux objectifs de l’entreprise.
L’intégration des principes TBM et FinOps améliore la précision et la pertinence des calculs économiques unitaires, en particulier dans les environnements où les dépenses cloud sont importantes. Cette précision permet d’informer la prise de décision stratégique en alignant les investissements informatiques sur la valeur commerciale.
Les organisations recherchent souvent un indicateur unique qui résume les coûts, la qualité et la valeur informatiques sous la forme d'un KPI centré sur l'activité. Cependant, l'économie unitaire est intrinsèquement spécifique à chaque organisation, reflétant les réalités opérationnelles et les priorités stratégiques propres à chaque entreprise. Par exemple, les hôpitaux peuvent mesurer le coût par jour d'hospitalisation, tandis que les entreprises de transport peuvent évaluer le coût par kilomètre.
L'accent mis sur l'économie unitaire, renforcé par l'intégration du TBM et du FinOps, permet de mieux comprendre l'impact des investissements technologiques sur les résultats financiers. Cette approche permet aux organisations de naviguer dans les complexités des environnements informatiques modernes, en garantissant que les investissements stratégiques dans la technologie génèrent des résultats commerciaux tangibles.
Par essence, l'engagement à comprendre et à optimiser l'économie unitaire, dans le contexte de la TBM et renforcé par la FinOps, offre un moyen non seulement de gérer, mais aussi de maximiser la valeur des investissements technologiques. Cet alignement stratégique garantit que les organisations peuvent mesurer, gérer et communiquer efficacement la valeur de l'informatique en des termes qui trouvent un écho dans l'ensemble de l'entreprise.
Le TBM en tant que discipline vise à aligner les dépenses et les opérations informatiques sur les objectifs commerciaux. Lorsqu’il est bien mis en œuvre, un programme TBM peut avoir plusieurs résultats bénéfiques.
Sans TBM, les coûts technologiques sont souvent cachés dans des feuilles de calcul, dupliqués entre les départements ou regroupés dans des lignes budgétaires vagues. Ce manque de clarté rend presque impossible l’optimisation ou la justification des dépenses.
Le TBM offre une visibilité structurée sur la destination des fonds en normalisant la manière dont les coûts sont catégorisés entre la main-d'œuvre, les logiciels, le matériel, le cloud, les installations et bien plus encore. Par exemple, l'État de Washington a revu toute son approche quant à la transparence des coûts informatiques après s'être heurté à des incohérences dans les rapports et la taxonomie. La mise en place de TBM a permis de centraliser et de clarifier les dépenses entre les agences.
La distinction claire établie par TBM entre les services informatiques et le lien entre ces services et la valeur commerciale permet aux responsables technologiques de réaffecter rapidement les ressources en réponse aux changements. Lorsqu'ils évaluent de nouveaux outils ou réaffectent des ressources, ils peuvent comparer les coûts et la valeur dans leur contexte, au lieu de se fier à leur intuition ou à des données fragmentées. Cela permet une prise de décision plus efficace et plus rapide, en particulier lorsque les conditions ou les priorités changent.
TBM fournit un langage commun qui facilite la communication entre les équipes informatiques, financières et commerciales. Il dissipe toute confusion terminologique, aidant ainsi les parties prenantes interfonctionnelles à se comprendre et à travailler ensemble vers des objectifs communs. Le langage commun utilisé par le TBM est facile à comprendre, suffisamment flexible pour intégrer tous les concepts nécessaires et suffisamment polyvalent pour permettre aux dirigeants de toute l'entreprise de contribuer.
TBM positionne l'informatique comme un partenaire stratégique, et pas seulement comme un centre de coûts. Il fournit aux responsables technologiques les données et la structure nécessaires pour démontrer leur impact, promouvoir les investissements et orienter l'innovation. En reliant les dépenses informatiques à la valeur commerciale, TBM aide les équipes de technologie à obtenir des résultats.
L'identification des risques potentiels constitue une part importante de la valeur ajoutée apportée par les équipes informatiques, et le TBM renforce cette valeur. La taxonomie TBM fournit une méthode standardisée pour suivre les coûts et les avantages des efforts de réduction des risques, tels que la cybersécurité, la conformité et l'authentification. Elle s'intègre au cadre de cybersécurité du NIST, un ensemble de lignes directrices élaborées par le National Institute of Standards and Technology (NIST) pour aider les organisations à gérer et à réduire les risques liés à la cybersécurité. En outre, elle peut adopter une approche fondée sur les données pour aider à suivre le retour sur investissement de ces initiatives.
La multiplication des coûts informatiques peut être omniprésente, en particulier, mais pas exclusivement, dans les grandes entreprises. Le reporting centralisé de TBM permet à l'équipe TBM d'identifier les coûts inutiles, tels que les comptes de service en double, et facilite la négociation d'achats groupés ou en gros.
Bien que le TBM se soit révélé inestimable pour de nombreuses entreprises, grandes et petites, publiques et privées, aucun système n'est exempt de défis.
La mise en œuvre de TBM n’est pas une mince affaire. Cela implique l’intégration de données provenant de systèmes disparates, contrôlés par des équipes disparates. Les entreprises doivent choisir le logiciel TBM idéal pour gérer ces données, ce qui nécessite souvent des dépenses initiales. Il peut également nécessiter une équipe TBM dédiée pour assurer son fonctionnement.
De plus, il peut s'avérer difficile de récupérer et de compiler toutes les données nécessaires pour permettre au TBM de tirer pleinement parti de ses avantages. Le TBM Council adhère au principe selon lequel « la perfection est l'ennemie du progrès » et recommande de saisir les données facilement disponibles plutôt que d'attendre d'avoir toutes les informations. Le processus d'entrée des données peut fournir des indications sur les informations dont vous avez besoin et celles dont vous ne disposez pas.
Le TBM représente une transformation majeure dans la manière dont les services informatiques fonctionnent et se perçoivent, ainsi que dans la manière dont le reste de l'entreprise les perçoit. Le responsable ou l'équipe informatique peut se sentir incommodé à l'idée de définir des objectifs commerciaux pour chaque dépense, et les dirigeants peuvent ne pas percevoir l'intérêt d'intégrer l'informatique dans le processus de prise de décision.
Cette situation peut évoluer au fil du temps, à mesure que les employés s'adaptent au nouveau système, mais il est inévitable que cette transition s'accompagne de difficultés.
TBM n'est pas un système prédéfini. Pour utiliser correctement le système, le logiciel TBM doit être continuellement mis à jour avec de nouvelles catégories et de nouvelles données. Si les données ne sont pas disponibles dans un endroit centralisé, facile à trouver et à comprendre, la représentation fournie par le TBM peut être inexacte. Cela nécessite des efforts continus en matière de rapports, de saisie de données, de collecte et d’analyse des données.