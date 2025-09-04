Qu’est-ce que le technology business management ?

Le TBM repose sur une taxonomie standard et sur un modèle de prise de décision qui relie les données financières et opérationnelles à travers les unités informatiques, financières et commerciales. Il fournit aux équipes la structure, les processus et les informations nécessaires pour gérer la technologie comme une entreprise.

Petites entreprises, multinationales et entités publiques telles que l’État de Washington ont toutes adopté le TBM pour améliorer la transparence, la clarté, la cohérence et l’efficacité de leur service technologique.

Le cadre a été développé par le TBM Council, une organisation à but non lucratif soutenue par des milliers de DSI, directeurs techniques, directeurs financiers et d’autres responsables technologiques et financiers. La technologie a évolué, tout comme le TBM, pour couvrir les modèles de livraison modernes tels que le cloud, le logiciel à la demande (SaaS), l’infrastructure à la demande (IaaS) et bien d’autres encore.

En alignant les coûts, la consommation et la valeur, le TBM permet aux entreprises de prioriser les investissements à fort impact, de suivre le ROI de leurs projets technologiques et de s’assurer que les décisions en matière de dépenses soutiennent leur stratégie globale.