Qu’est-ce que la gestion de la capacité ?

La gestion de la capacité englobe les outils, les processus et les stratégies nécessaires pour qu'une entreprise dispose de ressources adéquates et réponde aux demandes actuelles et futures en matière de données avec une efficacité opérationnelle optimale. La gestion de la capacité vise à réduire les coûts, à optimiser la productivité et à éliminer les contraintes de capacité.
La gestion des capacités est souvent confondue avec la gestion des ressources. Il existe généralement deux raisons principales. Tout d’abord, les deux termes sonnent comme s’ils pouvaient décrire le même type de chose, bien que ce ne soit pas le cas. Deuxièmement, les deux termes décrivent les activités qui doivent avoir lieu dès le début de l'histoire d'une entreprise, au cours des premières étapes de la planification conceptuelle.
Mais gestion de la capacité et gestion des ressources ne sont pas interchangeables. Ce sont des termes séquentiels, et la séquence est importante à maintenir. Au cours de la phase de planification, la gestion des capacités est une activité de planification essentielle, si importante qu’elle doit généralement précéder la plupart des autres considérations.
Voici la différence entre les deux :
La gestion de la capacité touche des aspects de la planification des ressources et de la planification des projets, mais résume ses conclusions à un ensemble d'indicateursº, permettant de savoir si l'entreprise prévue sera en mesure de traiter la workload prévue et de répondre aux besoins de l'entreprise.
Mais il ne s’agit là que d’une partie de la gestion des capacités. L’autre partie nécessite une certaine prévision, sous la forme de forecasting de la demande et de la manière dont le système s’adaptera à une telle croissance avant que les besoins futurs ne deviennent des exigences actuelles.
Avant d’aller plus loin, il est logique de définir les différentes significations du terme « gestion de la capacité » pour éviter toute confusion. Il existe en réalité trois « extensions » du mot, chacune se rapportant à un sens d’échelle spécifique :
Pour les besoins de cette discussion, nous considérons simultanément les trois niveaux d’agrandissement, car c’est ainsi que les entreprises fonctionnent. Tout se passe généralement en même temps et il faut souvent maintenir plusieurs perspectives.
La gestion des capacités ne se limite pas à garder un œil sur les limites de capacité de stockage et à s’assurer que les actifs ont suffisamment d’espace pour s’installer. Pour traiter efficacement les problèmes de capacité, il faut mettre en œuvre des techniques de forecasting et utiliser les données et l'intelligence artificielle (IA) pour étudier les projets antérieurs et en planifier de nouveaux. Voici les principales étapes des processus de gestion des capacités :
Différentes entreprises résolvent leurs problèmes de gestion des capacités avec diverses méthodes et stratégies. Les stratégies suivantes reflètent plusieurs niveaux de gestion des performances.
Il existe plusieurs façons de jouer à la gestion de la capacité d'entreprise. Une des moyens est de mettre en œuvre une stratégie de décalage, dans laquelle l'entreprise adopte une posture commerciale plus détendue par opposition à une approche plus proactive. Les entreprises qui utilisent une stratégie de décalage attendent que la demande ait suffisamment augmenté pour augmenter leur capacité.
Dans cette stratégie, l’entreprise ne cherche pas à faire du forecasting de la demande et attend les chiffres solides indiquant l’augmentation de la demande. Cette option est souvent choisie par les entreprises qui disposent d'une clientèle solide, mais qui peuvent être confrontées à des contraintes budgétaires.
Pour les entreprises souhaitant adopter une approche plus engagée et proactive de la gestion des capacités, il existe une stratégie à prendre en considération. Dans ce cas de figure, une entreprise augmentera sa capacité de production en prévision de la demande future.
L'avantage évident pour l'entreprise est qu'elle est mieux préparée à répondre à cette demande à venir, si elle se concrétise comme prévu. Un exemple d'une stratégie de capacité de production couramment suivie peut être trouvé chez les entreprises de jouets qui ajustent leur production en prévision de la période des achats de Noël. Cette approche agressive repose généralement sur des prévisions avancées de la demande.
Dans une approche de type hybride, la stratégie de capacité moyenne cherche à trouver le juste milieu entre une approche agressive (stratégie de capacité leader) et une approche réactive (stratégie de décalage). En conséquence, la stratégie de capacité moyenne cherche à trouver la capacité qui correspondra à la demande moyenne attendue.
À certains égards, cette stratégie peut s'avérer risquée, même si basée sur des moyennes larges, ce type d'« exercice d'équilibre » avec une capacité alignée sur le niveau de demande attendu devrait fonctionner si les estimations moyennes de l'entreprise s'avèrent fiables. La qualité de l’entreprise forecasting est particulièrement importante.
La stratégie de capacité des correspondances est en fait une modification de la stratégie de capacité des prospects. La principale différence est l'investissement.
Dans une stratégie de capacité, l’entreprise investit dans plus de capacité en prévision de la demande future. La stratégie de mise en correspondance des capacités permet d’atteindre la plupart des objectifs sans disposer de sommes importantes à l’avance. Au lieu de cela, l'entreprise choisit de microgérer les données entrantes sur la demande actuelle réelle et ajustera en fonction de ces résultats. La stratégie de mise en correspondance des capacités dépend fortement de l’observation des tendances émergentes et de l’évolution du marché, ainsi que de la base d’actions rapides sur les données qui en résultent.
Il existe au moins une demi-douzaine de raisons pour lesquelles les entreprises se tournent vers des stratégies efficaces de gestion de la capacité :
Une gestion efficace de la capacité permet de prévenir certains défis persistants susceptibles d’affecter négativement l’efficacité :
Plusieurs outils de gestion de la capacité sont largement utilisés, notamment les suivants :
D’après une étude Total Economic Impact de Forrester, IBM Process Mining offre un ROI de 176 %, une croissance des revenus de 968 000 dollars américains et des économies de coûts.
Découvrez comment l’IA peut améliorer les expériences du service client en proposant le libre-service, en orientant les clients vers les agents humains et en renforçant les compétences en matière de résolution de problèmes.
Exploitez le pouvoir de l’IA et de l’automatisation pour résoudre de manière proactive les problèmes de la pile d’applications.
Repensez votre entreprise grâce à l’IA et à IBM automation, pour des systèmes informatiques plus proactifs, des processus plus efficaces et des utilisateurs plus productifs.
Tirez le meilleur parti de l’automatisation des processus métier et des opérations informatiques grâce aux services de conseil en automatisation d’IBM.
Exploitez le pouvoir de l’IA et de l’automatisation pour résoudre de manière proactive les problèmes de la pile d’applications.