Qu’est-ce que la gestion de la capacité ?

La gestion des capacités est souvent confondue avec la gestion des ressources. Il existe généralement deux raisons principales. Tout d’abord, les deux termes sonnent comme s’ils pouvaient décrire le même type de chose, bien que ce ne soit pas le cas. Deuxièmement, les deux termes décrivent les activités qui doivent avoir lieu dès le début de l'histoire d'une entreprise, au cours des premières étapes de la planification conceptuelle.

Mais gestion de la capacité et gestion des ressources ne sont pas interchangeables. Ce sont des termes séquentiels, et la séquence est importante à maintenir. Au cours de la phase de planification, la gestion des capacités est une activité de planification essentielle, si importante qu’elle doit généralement précéder la plupart des autres considérations.