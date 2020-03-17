Les cryptomonnaies sont peut-être devenues plus connues ces derniers temps pour leurs fluctuations importantes et leurs liens malvenus avec des escroqueries, mais il convient de rappeler le potentiel que représentent les monnaies numériques en tant que force positive. Dans le monde, plus de 1,7 milliard de personnes n’ont accès à aucune forme d’infrastructure bancaire, même si nombre d’entre elles ont accès à des technologies telles que les téléphones mobiles. Robert Anzalone a suggéré dans Forbes que « le stablecoin peut devenir un moyen pour les personnes sans infrastructure bancaire de créer une réserve stable de valeur monétaire et d'échange. Si l'accès aux technologies numériques se généralise dans tous les pays, cela pourrait entraîner l'adoption généralisée des cryptomonnaies par les personnes non bancarisées et défavorisées, au détriment des systèmes financiers locaux moins résilients. »
Étant donné que les stablecoins sont adossées à des actifs tangibles tels que l'or ou le dollar américain, elles sont conçues pour conserver une valeur stable, ce qui est idéal pour une utilisation quotidienne. L’idée d’une devise encourageant l’inclusion financière a été accueillie avec scepticisme par les spécialistes financiers du monde entier. Mais l’idée d’apporter des solutions financières basées sur la blockchain à des citoyens sans accès aux services bancaires à travers le monde pourrait-elle présenter un intérêt ?
Le Financial Times a répertorié une faille majeure quant à l'effet potentiel que les stablecoins peuvent avoir sur les personnes sans accès aux services bancaires, étant donné que plus d'un tiers des personnes répertoriées comme tel occupent leur position parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour ouvrir un compte bancaire. Si 34 % des personnes sans accès aux services bancaires ne peuvent pas ouvrir de compte, cela élimine immédiatement une part importante du marché, qui compte 1,7 milliard de personnes. Cependant, il reste encore un nombre considérable d'utilisateurs potentiels qui pourraient bénéficier d'une forme ou d'une autre de services bancaires numériques. Le sujet de l’inclusion financière reste d’actualité dans le monde entier. En effet, les 17 objectifs de développement durable des Nations unies font de l'inclusion financière un catalyseur.
Après la fureur suscitée par son annonce initiale, il est de plus en plus probable que la devise ne soit pas en mesure de tenir sa promesse de fournir des solutions financières aux populations sans accès aux services bancaires, mais cela n'exclut pas la blockchain de ses considérations. La technologie pourrait-elle contribuer à réduire le fossé entre la finance et les personnes sans accès aux services bancaires ? Voyons en détail comment la technologie blockchain peut déclencher une révolution dans le secteur bancaire mondial :
Il y a un désir de changement largement reconnu lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins des citoyens des zones défavorisées du monde entier. Des leaders technologiques influents tels que Bill Gates ont sans hésité à cerner le problème et à mettre en avant les avantages de travailler sur une solution. À propos des personnes sans accès aux services bancaires, Gates a déclaré : « L'inclusion des plus pauvres dans le système financier augmente la valeur de leurs actifs, transformant l'économie sous-jacente des services financiers grâce à la monnaie numérique et aidant ainsi ceux qui vivent directement dans la pauvreté. »
L'importance de fournir des services bancaires aux personnes qui n'y ont pas accès réside dans le fait qu'il s'agit d'une étape essentielle pour sortir les populations de la pauvreté. Les services financiers et les comptes bancaires nécessitent que les utilisateurs disposent de pièces d'identité valides ainsi que d'un accès à une infrastructure leur permettant de stocker leur argent. Le principal problème est qu’il ne semble pas s’agir d’un problème qui se résoudra naturellement sans qu’une certaine forme d’action directe soit prise.
L’un des problèmes les plus importants qui touchent bon nombre d’entre eux n’ayant pas accès aux services bancaires provient du manque d’identification formelle. En l'absence de documents d'identité valides, les personnes sans accès aux services bancaires ont peu de possibilités de se constituer un historique de crédit qui puisse ouvrir la voie à une forme ou une autre de prêt. Sans accès au crédit et à la richesse qu'il peut potentiellement générer par le biais de la production, les citoyens non bancarisés disposent de très peu d'options pour sortir du cycle de l'endettement et, par conséquent, de la pauvreté.
Les banques sont traditionnellement considérées comme essentielles lorsqu’il s’agit d’apporter une finance inclusive à de grandes parties du monde qui ne sont pas encore exploitées aujourd’hui. Les zones les plus défavorisées comprennent 80 % de l'Afrique subsaharienne, 67 % des adultes du Moyen-Orient, 65 % de l’Amérique latine, et plus de 870 millions de personnes en Asie de l’Est et du Sud-Est. Si l’on ajoute à cela les 60 millions d’adultes en Europe occidentale et en Amérique du Nord qui n'ont toujours pas accès aux services bancaires, l’ampleur du problème devient un peu plus claire.
Fournir une infrastructure financière à des personnes sans accès aux services bancaires présente un risque pour de nombreuses banques. Les coûts associés à de tels efforts sont élevés, et il n’y a aucune garantie d’un retour sur investissement. C'est là que des technologies telles que la blockchain peuvent intervenir, là où les banques hésitent à prendre des risques. Il est logique de considérer la blockchain comme le meilleur espoir actuel d'apporter l'inclusion financière dans des régions du monde où la notion d'infrastructure financière semblait auparavant une chimère.
Il ne fait aucun doute que la blockchain possède des antécédents financiers solides. Bien que l’arrivée de nouvelles monnaies numériques pose des questions, cette technologie a joué un rôle déterminant dans la montée en puissance du Bitcoin en 2017, et ses hauts niveaux d’accessibilité signifient qu’il y a un fort potentiel de proposer des services bancaires aux citoyens défavorisés à grande échelle. Le haut niveau de sécurité des réseaux blockchain signifie que la technologie peut mettre en place des transactions financières à la fois rapidement et efficacement, sans nécessiter l'intervention d'intermédiaires pour les paiements et les transferts transfrontaliers.
La structure immuable de la blockchain privée offre aux clients une sécurité optimale lors des paiements ou des réceptions de paiements. Tant qu'un client a accès à un appareil capable d'accéder à des portefeuilles électroniques, les coûts liés à l'utilisation de cette technologie sont minimes. Il existe également de nombreux portefeuilles conçus pour être efficaces sur des blockchains comme l’Ethereum.
Plus important encore, la blockchain permet aux utilisateurs d’apporter leur propre identité numérique tangible chaque fois qu’ils transfèrent de l’argent, à l’échelle nationale et internationale. La technologie excelle dans des domaines qui étaient à l'origine considérés comme des obstacles pour les banques établies.
La beauté de la blockchain réside dans le fait qu'elle peut rendre tout à fait évidentes des choses qui semblaient impossibles il y a une génération. Le Bitcoin n’aurait jamais pu prendre d’assaut le monde sans son infrastructure blockchain, et aujourd'hui, sa technologie sous-jacente est étudiée dans de nombreux secteurs.
Les statistiques indiquent qu'un grand nombre de communautés à travers le monde souffrent encore d'un manque d'infrastructures financières. L'arrivée de stablecoins algorithmiques, qui peuvent être utilisées entièrement sur des comptes sécurisés et transférées à l'international, pourrait constituer la seule solution viable dont nous disposons pour progresser. L’algorithme permet aux utilisateurs de soutenir le stablecoin par le biais d’un mécanisme de recapitalisation des comptes dépourvus de garantie, tout en percevant une commission fixe. Heureusement, c'est une bonne chose.
Bien qu’il n’existe peut-être pas encore de cryptomonnaies qui aide enfin les populations défavorisées à gérer leurs finances, la blockchain est plus que capable de créer un environnement permettant enfin d’assurer l’inclusivité bancaire.
Nous convions occasionnellement des chefs de file de l’industrie, des experts du milieu universitaire et des partenaires à nous faire part de leurs opinions et aperçus sur les tendances actuelles de la blockchain sur le blog Blockchain Pulse. Bien que les opinions exprimées dans ces articles de blog soient les leurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’IBM, ce blog s’efforce d’accueillir tous les points de vue.