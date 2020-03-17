Les cryptomonnaies sont peut-être devenues plus connues ces derniers temps pour leurs fluctuations importantes et leurs liens malvenus avec des escroqueries, mais il convient de rappeler le potentiel que représentent les monnaies numériques en tant que force positive. Dans le monde, plus de 1,7 milliard de personnes n’ont accès à aucune forme d’infrastructure bancaire, même si nombre d’entre elles ont accès à des technologies telles que les téléphones mobiles. Robert Anzalone a suggéré dans Forbes que « le stablecoin peut devenir un moyen pour les personnes sans infrastructure bancaire de créer une réserve stable de valeur monétaire et d'échange. Si l'accès aux technologies numériques se généralise dans tous les pays, cela pourrait entraîner l'adoption généralisée des cryptomonnaies par les personnes non bancarisées et défavorisées, au détriment des systèmes financiers locaux moins résilients. »

Étant donné que les stablecoins sont adossées à des actifs tangibles tels que l'or ou le dollar américain, elles sont conçues pour conserver une valeur stable, ce qui est idéal pour une utilisation quotidienne. L’idée d’une devise encourageant l’inclusion financière a été accueillie avec scepticisme par les spécialistes financiers du monde entier. Mais l’idée d’apporter des solutions financières basées sur la blockchain à des citoyens sans accès aux services bancaires à travers le monde pourrait-elle présenter un intérêt ?

Le Financial Times a répertorié une faille majeure quant à l'effet potentiel que les stablecoins peuvent avoir sur les personnes sans accès aux services bancaires, étant donné que plus d'un tiers des personnes répertoriées comme tel occupent leur position parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour ouvrir un compte bancaire. Si 34 % des personnes sans accès aux services bancaires ne peuvent pas ouvrir de compte, cela élimine immédiatement une part importante du marché, qui compte 1,7 milliard de personnes. Cependant, il reste encore un nombre considérable d'utilisateurs potentiels qui pourraient bénéficier d'une forme ou d'une autre de services bancaires numériques. Le sujet de l’inclusion financière reste d’actualité dans le monde entier. En effet, les 17 objectifs de développement durable des Nations unies font de l'inclusion financière un catalyseur.

Après la fureur suscitée par son annonce initiale, il est de plus en plus probable que la devise ne soit pas en mesure de tenir sa promesse de fournir des solutions financières aux populations sans accès aux services bancaires, mais cela n'exclut pas la blockchain de ses considérations. La technologie pourrait-elle contribuer à réduire le fossé entre la finance et les personnes sans accès aux services bancaires ? Voyons en détail comment la technologie blockchain peut déclencher une révolution dans le secteur bancaire mondial :