Les recruteurs dans le domaine des RH mettent la blockchain au travail

Le secteur japonais des ressources humaines (RH) est en pleine transformation. L’emploi à vie n’est plus garanti. La promotion basée sur l’ancienneté a commencé à s’effondrer. Et le marché du travail s’acquitte de plus en plus des frontières. C’est pourquoi les entreprises japonaises découvrent de nouveaux styles de travail plus proches des normes internationales.
En particulier, de nombreux employeurs permettent désormais aux employés de travailler à côté, ce qui attire un afflux de indépendants et de sous-traitants sur le marché. Alors que ces personnes recherchent de nouveaux emplois, les professionnels des RH travaillent généralement de manière isolée, en utilisant des méthodes manuelles fastidieuses pour filtrer les historiques de travail, les compétences, les réalisations et les références.
Chez Persol Career Co., nous savions qu’il devait y avoir un meilleur moyen de vérifier que les identifiants étaient à jour, exacts et non modifiés pour décrocher un emploi. Une meilleure façon de stocker des informations personnelles dans les systèmes informatiques, tout en les protégeant contre les pirates informatiques et les modifications frauduleuses. Un meilleur moyen pour les travailleurs de mettre à jour leur CV et de les partager en toute sécurité avec les recruteurs et les employeurs de leur choix.
Nous avons émis l’hypothèse qu’un réseau blockchain pourrait fournir le cadre des exigences à même de répondre à ces défis. Mais nous avions besoin d’aide pour tester nos hypothèses et développer une solution.
Nous nous sommes tournés vers IBM® Garage, qui a organisé un atelier Enterprise Design Thinking avec des experts IBM maîtrisant IBM Blockchain Platform, la solution open source Hyperledger Fabric de la Fondation Linux et des cas d’utilisation réussis. Notre équipe était composée de membres du personnel informatique et des hommes d’affaires représentant la communauté des utilisateurs RH.
Grâce au design thinking, l’équipe Garage n’a pas tardé à développer un produit minimum viable (MVP) avec un énorme potentiel. Toujours sous forme de prototype, la solution crée un réseau blockchain autorisé, idéal pour stocker, vérifier et partager l’historique professionnel des employés entre un consortium d’employeurs, de sociétés RH et d’organisations d’employés. Il offre des avantages significatifs aux parties prenantes sur le marché de l’emploi et même au tissu social japonais.
Pendant l’atelier Garage, c’était formidable de pouvoir demander à des experts Hyperledger si nos hypothèses étaient exactes et de les voir confirmés. L’équipe d’IBM nous a également donné de nombreuses nouvelles idées et nous a démontré comment la blockchain pouvait rationaliser les processus RH. Un catalyseur clé est le registre distribué de la blockchain, un environnement infalsifiable et sécurisé pour partager des informations sur les parcours d’emploi si critiques pour les demandeurs d’emploi et les employeurs.
Une fois les informations personnelles stockées dans la blockchain, les demandeurs d’emploi peuvent les mettre à disposition en partageant une clé numérique et le personnel RH peut rechercher des candidats qualifiés sur le réseau. Il sera ainsi plus facile de présélectionner les candidats et de les placer à des postes qui correspondent à leurs qualifications et à leurs centres d’intérêt. Et les travailleurs pourront choisir leur plan de carrière de manière plus autonome.
De manière plus générale, nous pensons qu’en appliquant la blockchain au marché des RH, nous pouvons aider les gens à maximiser leurs atouts et à réaliser leur potentiel.
Pour aider notre réseau à atteindre une masse critique, nous chez Persol invitons les entreprises RH et d’employés à rejoindre le consortium. La blockchain RH est une plateforme partagée. Nous encourageons les nouveaux participants à capitaliser sur la partie partageable pour introduire de nouveaux styles de travail et aider à créer une meilleure façon de gérer les ressources humaines.
