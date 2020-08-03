Les recruteurs dans le domaine des RH mettent la blockchain au travail

Une fois les informations personnelles stockées dans la blockchain, les demandeurs d’emploi peuvent les mettre à disposition en partageant une clé numérique et le personnel RH peut rechercher des candidats qualifiés sur le réseau. Il sera ainsi plus facile de présélectionner les candidats et de les placer à des postes qui correspondent à leurs qualifications et à leurs centres d’intérêt. Et les travailleurs pourront choisir leur plan de carrière de manière plus autonome.

De manière plus générale, nous pensons qu’en appliquant la blockchain au marché des RH, nous pouvons aider les gens à maximiser leurs atouts et à réaliser leur potentiel.

Pour aider notre réseau à atteindre une masse critique, nous chez Persol invitons les entreprises RH et d’employés à rejoindre le consortium. La blockchain RH est une plateforme partagée. Nous encourageons les nouveaux participants à capitaliser sur la partie partageable pour introduire de nouveaux styles de travail et aider à créer une meilleure façon de gérer les ressources humaines.

