De plus en plus, les entreprises entreprennent un parcours de transformation numérique pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Les clients sont également de plus en plus susceptibles d’utiliser les réseaux sociaux, les applications mobiles et les technologies numériques. En raison de ce changement, la stratégie numérique fait désormais partie intégrante de la stratégie commerciale globale.

De nombreuses entreprises obtiennent une puissance de calcul par le biais de plateformes de services cloud sur Internet et adoptent une stratégie cloud-first pour la plupart des applications. Cela a favorisé un changement dans la conception des applications : auparavant, la fonctionnalité et l’état étaient prioritaires, mais désormais la plupart des applications destinées aux consommateurs évoluent vers des SaaS (logiciel en tant que service) et des plateformes numériques. La conception d’applications est désormais beaucoup plus axée sur l’expérience utilisateur, l’absence d’état et l’agilité.

Le choix de l’architecture d’application adaptée dépend des besoins de votre entreprise. Dans cet article, nous examinerons quatre choix d’architecture pour favoriser la transformation numérique, en fonction des besoins généraux des entreprises.