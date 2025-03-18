Le respect d’ENS High permet un niveau élevé de mesures de cybersécurité, de protection contre les menaces et les vulnérabilités potentielles. En se conformant à ces directives de sécurité complètes, IBM Cloud démontre son engagement à protéger les données sensibles, à atténuer les risques et à contribuer à la sécurité nationale au sens large. Ce respect des règles est un investissement stratégique dans l’établissement d’un écosystème cloud robuste et fiable qui répond aux normes rigoureuses établies par le gouvernement espagnol pour la sauvegarde des informations critiques actives.

Les services IBM Cloud ont reçu la certification ENS High. Les descriptions de service (SD) IBM indiquent si une offre donnée conserve son statut de conformité ENS. Les services ci-dessous sont évalués tous les deux ans par un évaluateur indépendant.