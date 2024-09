En outre, IBM Turbonomic a aidé l’équipe Rabobank à éliminer les silos entre ses propriétaires d’applications et l’équipe chargée des opérations d’infrastructure, et à activer DevOps. L’apport de Turbonomic en termes de compréhension de leur environnement et de décisions de réallocation de ressources leur a permis de réaliser ce rapprochement. Lorsque Rabobank a choisi d’automatiser entièrement les décisions de vMotion et de migration active, Turbonomic, intégré à Dynatrace, a prouvé sa capacité à améliorer le temps de réponse des applications.

L’équipe a également mis à profit les fonctionnalités moins automatisées de redimensionnement de Turbonomic pendant les fenêtres de changement validées. De même, les changements de comportement des applications après des événements comme les correctifs mensuels ou les cycles de publication ont été absorbés sans difficulté. L’équipe chargée des opérations d’infrastructure a ainsi pu instaurer un climat de confiance avec les propriétaires d’applications. Les nombreuses données dont ils disposaient démontraient qu’il était possible d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts sans compromettre la performance des applications. Au contraire, l’environnement était dans l’ensemble plus performant, comme en témoignait l’amélioration du temps de réponse des applications, ce qui permettait de se concentrer davantage sur l’innovation.

Pour l’avenir, Rabobank reste attachée à sa mission d’offrir une expérience exceptionnelle aux utilisateurs finaux tout en continuant à innover. L’intégration avec des outils comme IBM WebSphere Application Server fournira des informations supplémentaires pour identifier et résoudre les goulots d’étranglement, et maximiser l’expérience client et la valeur métier. L’idée est de disposer de VM capables d’évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des ressources nécessaires. Devant gérer plus de 20 000 machines virtuelles dans un environnement dynamique et exigeant, l’équipe a pris l’habitude de laisser Turbonomic prendre le relais.