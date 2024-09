Avec l’essor des activités de construction, une augmentation de la demande en aliments et boissons et une expansion dans plusieurs autres secteurs mondiaux, le besoin de fûts en acier augmente rapidement. Les marchandises industrielles peuvent être lourdes, encombrantes, sensibles à l’atmosphère extérieure et dangereuses pour l’environnement, et les sociétés doivent trouver des moyens sûrs et durables de stocker et de transporter les matériaux.

En 2007, la famille Stavig a adopté sa vision commune d’exploiter une société innovante et durable et a fait l’acquisition de Myers Container. L’entreprise familiale, basée à Portland, dans l’Oregon, est devenue un fabricant et un reconditionneur de conteneurs industriels de premier plan aux États-Unis. Soucieuse de devancer la concurrence, la direction de Myers Container a commencé à évaluer les forces et les faiblesses de la société avant de poursuivre son expansion.



« À mesure que nous grandissions, nous devenions de plus en plus hésitants quant à notre capacité à gérer la croissance future », explique Cody Stavig, vice-président (VP) des opérations. « Lorsque nous étions en concurrence pour des acquisitions, notre réticence à formuler des offres plus compétitives découlait directement de notre incapacité à améliorer nos opérations de manière fiable. »



La société rencontrait des difficultés à gérer plusieurs installations dans le pays, à mettre en place son programme de développement pour les cadres, à améliorer la sécurité des usines et à développer l’activité. En l’absence d’un système efficace pour former correctement le personnel, Myers Container n’a pas pu mettre en place une méthode cohérente pour faire fonctionner différentes usines dans diverses juridictions avec plusieurs responsables. La pression a commencé à monter, la direction de Myers Container craignant que ses concurrents soient plus avancés dans la réussite des transformations d’amélioration continue.



« Nous nous réveillions chaque matin en essayant de trouver comment nous améliorer et comment devancer nos concurrents », ajoute Kyle Stavig, PDG de Myers Container. « Notre pouvoir en matière de tarification et de chaîne d’approvisionnement est limité, mais si nos opérations fonctionnent de manière efficace, nous pourrons réduire considérablement la rentabilité de notre société. »



Il était temps pour la famille Stavig de chercher une aide extérieure. Myers Container avait déjà fait appel à une petite société de conseil locale pour l’aider à se développer, mais elle avait besoin d’une nouvelle entreprise disposant d’un réseau étendu et capable d’apporter un niveau de professionnalisme plus élevé ainsi que des talents et des connaissances plus approfondies.