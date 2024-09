Jenzabar a passé en revue les offres des principaux fournisseurs mondiaux de services cloud et a finalement porté son choix sur IBM Cloud. « La méthodologie IBM, le système de distribution, l’interface client, la capacité de mise à l’échelle : tous ces éléments qui ont fait d’IBM Cloud notre premier choix sont toujours d’actualité, explique G. Ortiz. J’aime également savoir exactement où se trouve l’équipement, ce qui me permet de rassurer les clients sur leurs données. »

Actuellement, Jenzabar est en train de migrer ses environnements clients vers une plateforme de virtualisation VMware vSphere privée fonctionnant sur des IBM Cloud Bare Metal Servers, une démarche conçue pour maximiser la résilience et la flexibilité.

« Avec VMware Site Recovery Manager, nous mettons en place une réplication de site à site dans IBM Cloud afin d’offrir à nos clients une reprise ultra rapide vers un second centre de données dans le cadre de notre service standard, explique G. Ortiz.Grâce aux IBM Cloud bare metal servers, nous utilisons moins de matériel, ce qui permet à nos clients de bénéficier d’un niveau de sécurité et de confidentialité supplémentaire en étant hébergés dans un cloud entièrement privé, sans que cela n’entraîne une augmentation des coûts. »

Jenzabar continue d’utiliser IBM Cloud Block Storage et IBM Cloud File Storage pour stocker les données en direct et les données sauvegardées pour les solutions ERP de ses clients, en tirant parti de plusieurs connexions à haut débit pour garantir des performances et une résilience exceptionnelles pour les données et les applications. Grâce à sa division Managed Services, l’entreprise exploite ces fonctionnalités IBM Cloud pour proposer à ses clients une offre de BaaS (sauvegarde en tant que service). Les établissements d’enseignement utilisent ce service pour sauvegarder et restaurer toutes sortes de systèmes, des serveurs et postes de travail sur site aux ordinateurs portables des dirigeants, qu’ils utilisent ou non les solutions SIS de Jenzabar. Pour répondre aux normes les plus élevées en matière de débit, de sécurité et de faible latence, Jenzabar propose IBM Cloud Direct Link, qui permet aux clients de créer des connexions privées entre leurs environnements réseau distants et leurs déploiements IBM Cloud afin de prendre en charge les workloads hybrides.

« Nous faisons la promotion de la sauvegarde cloud en tant que service auprès de tous les établissements d’enseignement supérieur dans le cadre d’une offre de cybersécurité, car la sauvegarde hors site et la conservation sont des éléments clés de la protection contre les crypto-monnaies et les logiciels de ransomware , explique G. Ortiz.

Puisque sa méthode de sauvegarde consiste à capturer des images système complètes, Jenzabar peut récupérer les charges de travail de n’importe quel client sur de nouvelles machines virtuelles VMware sur IBM Cloud. Cela lui permet d’offrir une option complète de reprise après incident en tant que service, et ses clients n’ont ainsi plus besoin de conserver du matériel en double sur site qui risque de ne jamais être utilisé, ce qui constitue un avantage considérable dans le secteur de l’enseignement supérieur, très sensible aux coûts.

« Une cliente m’a appelé pour me dire que ses systèmes sur site étaient tombés en panne un vendredi soir avant le début du trimestre le lundi suivant, raconte M. Ortiz. Grâce aux IBM Cloud bare metal servers, j’ai pu immédiatement mettre en service une nouvelle capacité via le portail, et proposer de migrer les données et de démarrer une période d’essai gratuite de 60 jours. Elle a été tellement impressionnée qu’elle a souscrit le service complet. »