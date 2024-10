Grégory Schiano, directeur technique d’Altissia, savait que s’il voulait que son équipe DevOps se développe et évolue rapidement, il faudrait la diviser en équipes projet plus petites, chacune avec des objectifs plus restreints qui s’articuleraient tous autour des objectifs plus vastes du service. Le service DevOps d’Altissia a adopté très tôt le développement cloud natif et travaille avec Kubernetes depuis plusieurs années. Pour une petite équipe, cela signifiait passer beaucoup de temps à s’assurer que tous les développeurs étaient bien formés à Kubernetes afin qu’ils puissent travailler avec de manière efficace.

À ce jour, l’un des plus grands projets d’Altissia a été la création d’une plateforme d’apprentissage des langues en ligne dans le cadre d’un programme de formation de grande envergure. Le programme linguistique permet à plus de 350 000 étudiants d’apprendre les langues officielles de l’UE, du bulgare au suédois et toutes les langues intermédiaires. Le succès du programme international, et de chaque étudiant, dépend en majeure partie de la capacité d’Altissa à maintenir ses applications opérationnelles.

Avec autant de composants mobiles, une plateforme d’observabilité était clairement devenue indispensable. L’équipe souhaitait être alertée rapidement en cas de problème, disposer d’un outil pour identifier les erreurs et avoir une visibilité sur certains des cas d’utilisation et des habitudes des utilisateurs finaux – des informations qui pourraient guider l’équipe pour les futures mises à jour de l’application.

L’équipe de Gregory Schiano a évalué deux outils, IBM Instana Observability et un produit concurrent. L’équipe a finalement choisi Instana pour plusieurs raisons. La première tient à la facilité offerte par l’automatisation intégrée. « Nous apprécions la facilité de déploiement et de gestion de l’agent », déclare M. Schiano. « Il n’y a pas de frais opérationnels. »

La deuxième raison relevait des capacités principales d’Instana, en particulier ses fonctionnalités personnalisées de visualisation et de collaboration. Par exemple, la fonctionnalité Application Perspectives permet à chaque membre de l’équipe d’adapter son tableau de bord à ses propres besoins de surveillance. « Nous adorons Application Perspectives. C’est la fonctionnalité que nous utilisons le plus », déclare Gregory Schiano.

Et la troisième raison, qui explique in fine pourquoi Gregory Schiano continue de renouveler ses contrats, c’est sa reconnaissance envers l’équipe Instana. « L’un de mes critères pour choisir une entreprise partenaire est son personnel, et j’apprécie tout particulièrement personnes qui travaillent chez Instana. Nous sommes fréquemment en contact. Ils connaissent leur travail sur le bout des doigts. On voit à quel point ils aiment travailler pour l’entreprise, et je trouve ça formidable. »