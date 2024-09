En collaboration avec Essextec et IBM, Active International a développé une suite d'applications intelligentes qui optimise le cycle de vie des médias et rationalise ses processus de prospection stratégique en améliorant la productivité et l'efficacité de ses opérations de base.

J. Santamaria explique pourquoi Active International a choisi d'implémenter la technologie IBM : « Nous avions récemment transféré nos systèmes de planification financière sur IBM Planning Analytics et le projet a été un franc succès. Cela nous a donné beaucoup de confiance dans la technologie et l'expertise d'IBM. »



Essextec et Active International ont utilisé une suite de solutions IBM Cloud, notamment IBM Db2® Warehouse on Cloud, IBM Cloud Databases for MongoDB et IBM Messages for RabbitMQ, pour créer une solution intégrée conçue pour automatiser les aspects clés du cycle de vie de la gestion des médias pour le réseau non câblé de l'entreprise. La solution permet notamment à l'entreprise d'acheter des médias au meilleur prix, d'optimiser les propositions de prix des médias et de suivre les dépenses des clients en matière de médias par rapport à leur solde actuel de crédits de trading.



En s'appuyant sur cette solution, la société a récemment lancé XACTV (lien externe à ibm.com), un produit média indépendant que les annonceurs peuvent utiliser pour évoluer sur la marketplace complexe des médias, estimer et optimiser l'inventaire du marché médiatique local, et suivre les indicateurs clés de performance tout au long de leurs campagnes. XACTV peut également être configuré pour prendre en charge plusieurs méthodes d'utilisation et de paiement des clients, y compris les scénarios de type cash-and-trade.



« La plateforme IBM Cloud est parfaite pour développer rapidement des applications, explique L. Petreski. La possibilité d'intégrer rapidement des technologies à l'échelle du web et de les combiner avec les services IBM Watson® est un avantage unique : il est ainsi très facile d'enrichir nos applications avec de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. »



À titre d'exemple, l'équipe a utilisé IBM Watson Discovery et IBM Watson Assistant pour créer un chatbot qui prend en charge une approche beaucoup plus efficace de la prospection stratégique. Les directeurs du développement commercial peuvent poser au chatbot des questions sur l'entreprise d'un client actuel ou potentiel en langage naturel. L'application effectue ensuite des recherches sur le client en analysant et en classant plusieurs sources de données structurées et non structurées, puis renvoie les données les plus pertinentes et des infographies intuitives pour aider les employés à prendre rapidement des décisions stratégiques.



D'après J. Santamaria : « Grâce à l'expertise technique d'Essextec et à la polyvalence de la technologie IBM, nous avons pu lier les services Watson et lancer les environnements de développement en un rien de temps. En conséquence, nous avons considérablement accéléré notre mise sur le marché. En l'espace de 18 mois, nous avons mis au point un ensemble d'applications qui transforment complètement la manière dont travaillent nos équipes chargées des médias et du développement commercial, et qui constituent une base solide pour les développements futurs.



Fort du succès du réseau non câblé XACTV et de projets de prospection stratégique, Active International a décidé de doubler ses investissements dans les technologies cloud en migrant ses anciennes plateformes, soit une centaine d'applications et de bases de données, vers des serveurs bare metal IBM Cloud.



« Nos systèmes back-end contiennent des données commerciales sensibles concernant les actifs, les crédits de trading et l'inventaire publicitaire de nos clients , explique L. Petreski. Les serveurs bare metal d'IBM Cloud nous offrent une infrastructure dédiée dans les centres de données Tier-1 d'IBM, ce qui nous permet d'avoir la certitude que nos données sont correctement protégées et entièrement sécurisées."



Active International considère les serveurs bare metal d'IBM Cloud comme parfaits pour ses exigences de sécurité car, contrairement à un service de cloud public multi-tenant, l'architecture dédiée garantit que les données des clients sont complètement isolées des autres systèmes et charges de travail. Dans le même temps, l'entreprise bénéficie de l'externalisation de ses problèmes d'infrastructure auprès d'IBM, ce qui permet à l'équipe d'Active International de se concentrer sur son cœur de métier.



Dans les mois à venir, Active International migrera le reste de ses systèmes existants vers les serveurs bare metal d'IBM Cloud. Une fois cette transition effectuée, l'entreprise prévoit de créer un hub pour centraliser toutes ses opérations en intégrant entièrement son réseau non câblé et ses applications de prospection stratégique à ses anciennes plateformes.