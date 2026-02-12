Durante la fase de implementación, el código probado y empaquetado se entrega automáticamente a los entornos de destino (staging o producción). Las herramientas de gestión de la configuración e infraestructura como código (IaC), que utilizan archivos de configuración y lenguajes de codificación descriptiva de alto nivel para automatizar el aprovisionamiento y la orquestación de la infraestructura para las versiones de software, ayudan a los equipos de DevOps a garantizar que el software se entrega de forma fiable y repetible.

La implementación suele estar impulsada por plataformas de entrega continua (CD) y contenerización (Kubernetes, por ejemplo) que orquestan los procesos de implementación de software (extraer artefactos de compilación, actualizar contenedores y binarios, ejecutar pruebas finales y cambiar el tráfico a la nueva versión).

Los equipos de DevOps suelen utilizar diferentes estrategias de implementación para asegurarse de que las nuevas versiones se introducen de forma gradual y se pueden revertir rápidamente, si fuera necesario.

Con la implementación azul-verde, por ejemplo, las aplicaciones se implementan en dos entornos de producción paralelos, y cada entorno ejecuta una versión diferente de la aplicación. El entorno "azul" ejecuta la aplicación activa, mientras que el entorno "verde" se encarga de las pruebas y la validación de las nuevas versiones de la aplicación. Cuando pasa la nueva iteración, el entorno verde se convierte en el entorno activo y el azul permanece inactivo, pero disponible, para gestionar las reversiones.

Con las implementaciones canary, los equipos implementan aplicaciones en un pequeño subconjunto de usuarios, o "canaries", para la monitorización y las pruebas del entorno en vivo antes de implementar la aplicación en toda la base de usuarios.

Al igual que los canarios se usaban para advertir a los mineros de carbón sobre gases tóxicos, los despliegues de canarios alertan a los equipos de desarrollo sobre defectos en la aplicación sin arriesgarse a problemas de rendimiento a gran escala que afecten a todos los usuarios. Si la aplicación funciona bien con el grupo canario, los desarrolladores la implementan progresivamente en grupos más grandes hasta que esté disponible para todos los usuarios.