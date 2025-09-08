Estos patrones de arquitectura proporcionan soluciones estandarizadas para los retos cotidianos a los que se enfrentan los equipos de desarrollo al implementar sistemas informáticos distribuidos, incluida la comunicación de servicios, la coherencia de los datos, la tolerancia a fallos y la escalabilidad del sistema.

Muchas de las experiencias digitales en las que se basa el mundo son posibles gracias a los patrones de diseño de microservicios y se pueden ver en muchos casos de uso. Por ejemplo, si está viendo una serie en Netflix, está contratando cientos de servicios separados que trabajan juntos para entregar contenido, administrar perfiles de usuario y sugerir qué ver a continuación.

Del mismo modo, Amazon coordina el inventario, los pagos y los envíos a través de distintos servicios. En el sector financiero, los bancos y otras instituciones también se basan en patrones de diseño de microservicios para separar la gestión de riesgos y el servicio de atención al cliente, manteniendo el dinero seguro y accesible.

Según la encuesta de IBM Microservices in the Enterprise de 2021, el 88 % de las organizaciones afirman que los microservicios ofrecen muchos beneficios a los equipos de desarrollo. Estos beneficios incluyen un aumento del 20 % al 50 % en la productividad de los desarrolladores debido a una mejor organización del código, un mantenimiento más sencillo y ciclos de implementación más rápidos.